Las utilizas todos los días, pero ¿conoces su historia? Te contamos el origen de palabras que no son del español que seguro te sorprenderán.

El español es una mezcla bien amalgamada de palabras y expresiones de diversos orígenes que usamos todos los días. Aquí te contamos la genealogía de algunas de ellas que seguramente no sabías de dónde venían.

Como lengua romance, el español desciende del latín; sin embargo, a lo largo del tiempo ha adoptado voces de varios idiomas. Los intercambios culturales en materia de educación, gastronomía, religión, literatura y estilo de vida, entre otras, permiten la incorporación de nuevas palabras de origen extranjero a nuestro idioma.

Origen de palabras que no son del español

En tiempos antiguos los viajeros tuvieron un papel sumamente importante en la adaptación y divulgación de palabras de una lengua a otra. Su llegada a poblados con culturas tan distintas enriquecían su lengua y su manera de pensar para luego compartir lo aprendido en sus lugares natales.

En nuestro vocabulario actual perviven lenguas clásicas como el hebreo, el sánscrito o el árabe clásico; y también lenguas modernas como el catalán, el japonés, el alemán o el italiano.

A continuación te presentamos algunos vocablos de uso cotidiano provenientes de estos idiomas.

1 Ojalá

Esta palabra proviene del árabe hispánico, es decir, del árabe que se hablaba en la península ibérica (España) durante la Edad Media, devino de la frase law sha alláh, que significa “si Dios quiere”.

Foto: Pinterest

La expresión pasó al español gracias al intercambio cultural entre árabes y españoles durante los ocho siglos que aquellos vivieron en España, a partir del año 711.

Tiempo después esta frase, que tiene una referencia clara al dios musulmán Alá, se compactaría en una sola palabra en español. En la actualidad, se utiliza para expresar el deseo de que algo suceda: Ojalá no llueva cuando salga del trabajo.

2 Ponche

En español llamamos así a la bebida preparada con fruta en trozos y especias que se bebe caliente y a la que de manera opcional se le agrega ron o alguna otra bebida alcohólica.

Su origen se remonta al sánscrito, es decir, a la lengua clásica de la India. Proviene de la palabra pancha, que significa “cinco”, lo cual hace referencia al número de ingredientes que tenía en su origen.

Aunque esta voz proviene del sánscrito, tuvo que pasar al hindi, el idioma más hablando en la India actualmente, con la forma panch y luego al inglés con la forma punch para llegar finalmente al español como ponche.

En la Ciudad de México, al menos, esta bebida se consume de manera más frecuente en diciembre, durante las posadas y en Navidad, y sí, a veces lleva “piquete”.

Foto: Iván de la Luz / Chilango

3 Avatar

Otra voz proveniente del sánscrito es avatar, la cual se popularizó de manera general a partir de la película hollywoodense del mismo nombre. Esta palabra viene de avatara, que significa “descenso” o “encarnación de un dios”.

Dentro del hinduismo, la religión con mayor números de devotos en India, se tiene la creencia de que los dioses, en especial el dios Vishnu, se encarnan o personifican y descienden a la tierra cuando la humanidad se encuentra en problemas.

Otra acepción importante de avatar en español se da en el ámbito digital, con el sentido de “personaje o nombre de personaje que adopta alguien en un videojuego, una red social, etc.” (DEM, 2010).

4 Aleluya

Se trata de una interjección utilizada en su mayoría en el ámbito religioso cristiano para expresar júbilo o felicidad. Su origen se remonta al hebreo hallelu yah y significa “alabad a Dios”.

La palabra aleluya llegó al español por medio del latín tardío halleluia, que una vez integrada al español adoptó la ortografía actual y comenzó a utilizarse en entornos no religiosos: Por fin ganó el Cruz Azul, ¡aleluya!

5 Cantimplora

El origen de cantimplora se encuentra en el catalán, idioma hablado en Cataluña y otros territorios de la antigua corona de Aragón, en España. Se utiliza para designar un recipiente hermético y de material aislante utilizado para llevar agua.

Existen varias teorías sobre el origen del nombre de este contenedor, las más popular señala que se formó a partir de la frase canta i plora, que significa “canta y llora”, en referencia al sonido que el recipiente hace al moverlo mientras lleva el agua.

Aunque es una palabra que se usa cada vez menos, hasta hace unas generaciones los chilanguitos llevaban su cantimplora con agua a la escuela.

Foto: Pinterest

6 Biombo

Tal como lo señala el Diccionario del español de México (Colmex, 2010), un biombo es una mampara con varios paneles unidos que se cierran, se abren y se despliegan.

Se utiliza para dividir espacios o como objeto ornamental. Esta voz proviene del japonés byómbu, una variante de byóbu, que a su vez proviene de byó, que significa “protección”, y de bu, “viento”.

7 Futón

Otra palabra que proviene del japonés es futón, que se utiliza para designar a una colchoneta de algodón que sirve como asiento o cama y que es típica de Japón.

Usualmente se utiliza sobre el suelo o sobre alguna estructura de madera muy baja, casi pegada al suelo.

8 Kínder

Esta voz, que en español utilizamos para referirnos a la educación preescolar, es una forma acortada de kindergarten, frase del alemán formada por kind, “niño” y garten “jardín”: jardín de niños.

Foto: Cuartoscuro

En la actualidad kínder es un mexicanismo, una palabra propia del español de México, y se utiliza con el sentido de “escuela para niños de 4 a 6 años de edad, donde aprenden juegos y actividades que los ayudan en su desarrollo y los preparan para la educación primaria” (DEM, 2010).

9 Argot

Esta voz propia del ámbito de la lingüística hace referencia a la manera de hablar de un grupo de personas determinado y es sinónimo de jerga: vamos a estudiar el argot de los jóvenes de la capirucha; Trabajé mucho tiempo en un hospital, por lo que entiendo el argot de los médicos.

La voz argot es un galicismo, es decir, una palabra proveniente del francés. De acuerdo con estudios de Pierre Guiraud, lingüista francés nacido a principios del siglo XX, se originó a partir de les argotiers, como se les llamaba a ciertos timadores parisinos en el siglo XVII, cuyo lenguaje era muy particular e ingenioso.

10 Alarma

Dentro de los principales significados de alarma tenemos la referida al mecanismo que tiene por función avisar de algo: Se me hizo tarde porque no sonó mi alarma; o bien, la referida al aviso o señal que se da en un ejército para que se prepare para defenderse o para combatir.

Esta segunda acepción está íntimamente ligada al origen de esta voz, ya que proviene del italiano allarme y ésta a su vez de la frase all’arme, que significa “a las armas”.

Al incorporarse al español, la voz se apegó a las reglas ortográficas de nuestra lengua y conservó únicamente una ele, además de adquirir rasgos de sustantivo en femenino con esa a final: alarma.

Aprende algo, internet: nuevas expresiones en español

En la actualidad, la gran influencia de las redes sociales en la vida cotidiana permite conocer y adoptar palabras de otras lenguas sin salir del entorno más cercano.

Gracias al alcance de las redes, rápidamente se popularizan frases y expresiones que se extienden por una determinada comunidad de hablantes.

Como ejemplo tenemos el uso de siglas o expresiones abreviadas, lo cual ha generado discusiones recientes sobre si se trata de un rasgo generacional o no, de si los millennials no hablan en siglas y los más jóvenes sí.

Lo que sí puede comprobarse con mayor facilidad es que muchas de ellas inicialmente venían del inglés: BTW (by the way, por cierto), FYI (for your information, para tu información, BFF (best friend forever, mejores amigos por siempre).

Con el tiempo se ha extendido el uso de siglas en redes pero ahora también en español: GPI (gracias por invitar), NTC (no te creas) POV (point of view/punto de vista) X2 (por dos, cuando se concuerda con la opinión de alguien o se está en su misma situación).

Estas siglas y expresiones abreviadas al igual que la lista de palabras que compartimos arriba son prueba de la riqueza lingüística producida a partir del intercambio de expresiones de diversos idiomas y su adaptación a otros entornos lingüísticos.