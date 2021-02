¿Cómo que la porra de la UNAM no es 100% chilanga? Este es el origen de algunas frases comunes del inglés que ya son patrimonio de la CDMX.

El contacto entre idiomas es constante. Todos ellos tienen en su vocabulario préstamos y adaptaciones de otros idiomas. Aquí te contamos el origen de 10 frases del inglés que usamos todos los días. ¡Wacha!

El español está compuesto principalmente de voces derivadas del latín, lengua de la cual desciende, pero también se compone, por ejemplo, de palabras del griego (esqueleto, teatro), del árabe (almohada, aceite) del francés (autobús, argot) o del náhuatl (comal, tianguis).

El español de la frontera: los pochismos

El inglés estadounidense ha estado muy en contacto con el español de México desde hace décadas por la amplia convivencia social y política entre Estados Unidos y México. El constante ir y venir de nuestros compatriotas hacia el país del norte ha impactado en varios ámbitos, entre ellos, el del lenguaje.

En las primeras décadas del siglo XX surgió la voz pocho para referirse a los mexicanos que han adoptado costumbres o lenguaje estadounidenses. Esta palabra también se utiliza para referirse a los descendientes de mexicanos nacidos en Estados Unidos o a mexicanos que migran a aquella nación, quienes al hablar español introducen palabras en inglés.

Tiempos después, pocho pasó a designar también el lenguaje de este grupo social, el cual era una mezcla de español con inglés. La voz también tiene connotaciones peyorativas, al señalar a las personas con raíces mexicanas que son incapaces de hablar español “adecuadamente” y que por ello utilizan palabras o frases del inglés en su discurso. Los pochismos, entonces, son anglicismos (palabras del inglés) introducidos por los pochos.

Frases del inglés que usamos todos los días

Nuestra lengua posee un sinfín de anglicismos que han llegado a ella de diversas maneras: a partir de la migración de mexicanos hacia el gabacho, gracias a los medios de comunicación, a la política, al comercio.

Las siguientes frases del inglés pasaron al español siendo sustantivos o incluso verbos, y sufrieron tales cambios de pronunciación y escritura para adaptarse a nuestro idioma que en varios casos ya no es posible reconocer su origen a simple vista.

1. Pípiris (nais)

Esta voz de la frase people is nice que puede traducirse como “la gente es agradable”, sin embargo, “nais” que es la palabra nice en inglés se toma del uso que se le da en México, como adjetivo que significa: “cuyas maneras o gustos forman parte del comportamiento de una élite social” (Diccionario del español de México, Colmex, 2010).

Así, pípiris nais se utiliza para designar a alguien que “en su vestuario, modales y lenguaje manifiesta gustos propios de una clase social acomodada” o también algo que es refinado y elegante (Diccionario de mexicanismos, AML, 2010): María se cree muy pípiris nais con esos guantes; El restaurante en el que trabajo es bien pípiris nais.

2. Firuláis

Se utiliza comúnmente como nombre para los lomitos. Proviene de la frase free of lice, que significa “libre de pulgas”. Se cree que surgió en la frontera norte a mediados del siglo XX, cuando los agricultores mexicanos llevaban a sus perritos de acompañantes a Estados Unidos y las autoridades les exigían que los animales estuvieran libres de pulgas. Actualmente, firuláis es un mexicanismo que se utiliza para designar a los perros callejeros.

3. Bistec

Este mexicanismo designa una porción de carne roja delgada y aplanada. Lo que pocos saben es que bistec proviene de beef steak, frase del inglés que se traduciría como “filete de res”: Comí bistec encebollado.

4. Overol

Un overol es una prenda de vestir de una sola pieza que consta de pantalón y camisa o bien de un pantalón con peto, es decir un cuadro de tela que cubre el pecho. Overol proviene de la frase inglesa over all, “encima de todo” u overall, cuyo significado general es “totalidad” “conjunto”, “en general” y a su vez el nombre de la prenda que se usa para cubrir todo el cuerpo, overalls.

5. Noquear

Es una voz propia del boxeo y refiere al nocaut, adaptación al español de la frase knock-out, golpe que deja fuera de combate a un boxeador y le asegura la derrota frente a su oponente. La voz nocaut fue tan productiva y utilizada en español que incluso se formó un verbo completamente nuevo, noquear, que significa “dejar sin sentido a alguien con un golpe”.

6. Muñeca de sololoy

Se trata de una frase utilizada como cumplido por las abuelitas hacia sus nietas o hijas: Pareces muñeca de sololoy. La expresión viene de celluloid doll, “muñeca de celuloide”, es decir, fabricada de un derivado plástico de la celulosa.

Estas muñecas llegaron a México a principios del siglo XX, a competir en el mercado en el que reinaban las muñecas de yeso y de cartón, mucho menos agraciadas y estilizadas que las de celuloide, por lo que rápidamente se convirtieron en las favoritas.

7. Jonrón

En béisbol, el jonrón es una jugada en la que el bateador golpea la pelota y la envía fuera del campo, lo cual le permite recorrer todas las bases y anotar una carrera. Esta voz, que ahora es un mexicanismo, proviene de la frase inglesa home run, que tiene el mismo significado: Pepe bateó un jonrón.

8. Caifán

Se trata de un mexicanismo que designa, por un lado, a alguien que viste o se arregla con mucha elegancia y, por el otro, a los hombres de barrios bajos del extinto D.F. en los años 60. Su vestimenta se caracterizaba por una particular elegancia e incluía trajes, camisas y corbatas de colores contrastantes; también solían arreglarse mucho el cabello y utilizar dientes de oro, relojes y esclavas brillantes.

De acuerdo con Carlos Monsiváis, la voz caifán surgió en el habla de los pachucos, jóvenes mexicanos habitantes de El Paso, Texas, y después de todo el suroeste de los Estados Unidos, entre 1930 y el fin de la guerra. Un caifán es alguien que cae fine, es decir, alguien que “cae bien”. La palabra cobró fuerza en las generaciones posteriores en México, en los años 80 y 90, gracias a la banda de rock mexicana Caifanes: ¡Mátenme porque me mueroooooo!

9. Panqué

El mexicanismo panqué refiere a un pequeño bollo hecho con pasta suave y esponjosa, cuyos ingredientes principales son harina, huevo, mantequilla o manteca y azúcar. Su forma puede variar.

Esta voz tiene un sinónimo utilizado en varios países de América latina, el ponqué. Cabe destacar que ambas voces provienen de pound cake, frase utilizada para referirse al mismo tipo de pan y la cual usualmente se traduce como “bizcocho”.

10. ¡Goya, goya, cachún cachún ra ra…!

La porra de la UNAM tiene su origen en una porra en inglés. De acuerdo con información de la Universidad , una de las teorías más fuertes sobre su origen es que se trata de una imitación de una porra propia de alguna escuela o colegio gringo, a partir de los primeros partidos de fútbol americano realizados en nuestro país.

Así, el grito universitario provendría de la porra: Go yeah! Go yeah! Catch on, catch on (de catch, “atrapar” en referencia a atrapar el balón), Run, run! (corre, corre), Catch on, catch on, run run, go yeah! Pennsylvania state!.

La letra de esta porra se adaptaría al español pero sin traducirla, es decir, tratando de pronunciarla como se haría en inglés pero adaptándola un poco a la pauta silábica del español.

Anglicismos y pochismos en los medios de comunicación

Uno de los grandes exponentes del lenguaje pocho en el medio del entretenimiento es el actor y cómico de la época de oro del cine mexicano, Germán Valdés, ‘Tin Tan’, gracias a su interpretación de pachuco en sus películas, de ahí su sobrenombre El pachuco de oro.

Era recurrente que el lenguaje de Tin Tan incluyera palabras en inglés esparcidas muy naturalmente en su discurso: “―Buenos días, Good morning, Señora. […] Oh yeah! […] Por qué no mejor borramos el tema de la family y ligamos una plática”, se escucha en uno de sus diálogos en la película Músico, poeta y loco de 1948.

El propio Tin Tan vivió en Estados Unidos y tuvo contacto con la cultura chicana, gracias a ello pudo adoptar su lenguaje con gran facilidad. Además de usar palabras en inglés, el comediante también interpretó canciones en esta lengua en el cine, como en la película El Niño perdido de 1947 en la que nos deleita con la canción “Chickery Chickery” junto a su carnal Marcelo.

Uno de los primeros registros de la palabra firuláis en el cine, tiene lugar en la película Nosotros los pobres de 1948. Hacia el final de la película, Pepe El Toro es encarcelado en Lecumberri y en la celda de castigo en la que es encerrado se puede ver pintado en la pared a manera de grafiti la voz Firuláis.

Foto: Filmoteca UNAM

Otro de los momentos de fama de esta palabra se dio durante los años 90 a partir de la caricatura para niños Rugrats: aventuras en pañales, en cuya adaptación para Latinoamérica, el perro de la familia del protagonista se llama Firuláis.

La gran popularidad de la porra universitaria se consolidó con la llegada del programa de televisión “¡¡Cachún Cachún Ra-Ra!!”, el cual estuvo al aire de 1981 a 1987. Se trataba de una comedia sobre las vivencias de jóvenes preparatorianos a quienes se les llamaba cachunes.

Hoy las redes sociales juegan un papel trascendental en la divulgación de anglicismos en nuestro lenguaje cotidiano.

Entre nombres de aplicaciones, nombres de bailes, frases populares a manera de acrónimos como YOLO (“Sólo vives una vez”) o LOL (para expresar risa), las conexiones entre inglés y español son más frecuentes que nunca. Se trata de una relación lingüística en la que ambos idiomas se benefician.

Breve glosario de anglicismos misceláneos

Te dejamos una lista de palabras de origen inglés que con el uso en español se transformaron para comodidad de los hablantes, y no, no aparece “juay de rito?”:

lonche, de lunch, “comida”, “almuerzo”

dar un rai, dar un aventón, de to ride, “manejar”

troca, de truck, “camioneta”

drenaje, de drainage, mismo significado

bisne, de bussiness, “trabajo”

mitin, de meeting, “reunión”

guacho, de watch, “reloj”

bluyín, de blue jean, “pantalón de mezclilla”

bolis, de ball ice, “bola de hielo”, “helado”

La adaptación y posterior aceptación de palabras del inglés en nuestra lengua es constante. Tales procesos contribuyen al enriquecimiento de nuestro lenguaje y discurso, como ha sucedido con otras lenguas y sus aportaciones al español a lo largo del tiempo.

