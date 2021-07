Si naciste a finales de los setenta o década de los ochenta, seguro te tocó el mero apogeo de estas frases de chavorrucos.

Cada generación tiene su manera particular de pensar, sentir, vestirse, hablar. En esta ocasión te traemos 10 frases de chavorrucos para romper la barrera generacional: ¡va a estar suave!

De acuerdo con la Academia Mexicana de la Lengua (AML), la palabra chavorruco significa “persona de edad avanzada que a la manera de los jóvenes, actúa y se viste según la moda”. Se forma de los mexicanismos chavo, es decir, “persona joven” y ruco, voz que se usa despectivamente para nombrar a una persona que “está vieja o es anciana”.

Ni joven ni viejo: el chavorruco

Los chavorrucos son aquellos millennials que nacieron a principios de los años 80 e incluso aquellas personas de la generación X que nacieron a mediados o finales de los 70.

El chavorruco prototípico es una persona madura que alguna vez estuvo en onda pero luego cambiaron la onda, ahora la onda que trae no es onda y la onda de onda le parece muy mala onda. ¡Y te va a pasar a tiiiii! (Léase con voz del abuelo Simpson).

La brecha generacional se hace evidente en ámbitos como la vestimenta, las costumbres, en elementos culturales y de entretenimiento y en el área que nos interesa hoy: el lenguaje. Basta con escuchar al tío buena onda de la familia decir: “¡vámonos por unos tragos coquetos que es sabadrink!” para notar que sus palabras lo delatan: es un ¡chavorruco!

Los medios de comunicación, y en particular la televisión de hace unas décadas, juegan un papel crucial en el desarrollo del lenguaje, sobre todo en el de uso cotidiano. Como prueba, recordemos programas de televisión como Otro Rollo (1995-2007), cuyo conductor y su manera tan peculiar de hablar permeó de manera muy especial en los jóvenes de la época (los chavorrucos de hoy).

Tanto así que algunas de las palabras utilizadas en el programa están registradas en el Diccionario de mexicanismos. Tal es el caso de ¡íngesu!, la cual “se usa para expresar una actitud de indiferencia ante todo: «Se me está acabando la gasolina, pero ¡íngesu!, así llegamos»” (AML, 2010).

Los melodramas mexicanos no se quedaron atrás al retratar a los chavos (de manera muy paródica para los ojos actuales) de finales de los noventa o inicios de los 2000 y, con ello, difundir su manera de hablar. Como ejemplo tenemos novelas como Soñadoras (1998-1999), Locura de amor (2000) y Amigas y Rivales (2001): ¡Oh-uah-yeh!

Los temas musicales de estos melodramas fueron interpretados por los grupos mexicanos de moda de la época: Sentidos Opuestos, La Onda Vaselina (ahora conocidos como OV7) y Kabah, respectivamente. Esta música que ahora ya es catalogada como de chavorrucos sonaba fuerte en cualquier disco (es decir, antro) y pues nada, ¡a mover el cuerpower!

También recordemos la música de grupos fresas de la época como Flans, Pandora, Timbiriche o de otros “más rockeros” como Maná, Caifanes o Héroes del Silencio. Todos estos grupos y solistas mexicanos aparecieron en la famosísima revista Eres (1988-2012), una publicación que era la onda entre los chavos de la época.

Cabe mencionar que algunos temas que siguen sonando en la actualidad, principalmente en bodas, son propios de la generación de los actuales chavorrucos, como: “No rompas más” (1995), “El Venao” (1995), la “Macarena” (1996), “Follow the leader” (1998), “El final” (2000) y “Payaso de rodeo” (1994).

10 frases de chavorruco

De todo se aprende, así que es momento de conocer algunas frases emblemáticas de chavorrucos que estaban en onda hace unas décadas.

1 Arrastrar la cobija.

Se trata de una frase de chavorrucos propia del español de México, que significa “estar deprimido”. Se utiliza en el ámbito de las relaciones de pareja: Juan anda arrastrando la cobija por una chavita que ni lo pela.

Esta frase quedó inmortalizada en el mundo de la música, con una canción de Sasha Sokol, integrante de Timbiriche, cuyo lanzamiento fue en 2004. Existe una variante de esta frase: arrastrar la cobija y ensuciar el apellido la cual “se usa para indicar que el comportamiento de alguien lo exhibe y pone en vergüenza” (AML, 2010).

2 Mover el tapete

Esta frase también es un mexicanismo y significa “Provocar sentimientos amorosos” (AML 2010). La expresión juega con el sentido de mareo o vértigo cuando se mueve el piso debajo de nosotros y que se piensa como parecida a la sensación de enamoramiento, cuando se alteran nuestras emociones. Awww.

3 Irse de reven

Reven es una forma abreviada de reventón, es decir, de fiesta o de pachanga (otra palabra de los chavorrucos): ¿Se fueron de reven y no me invitaron? La palabra reven en esta frase no se usa para designar cualquier fiesta, sino una “fiesta juvenil con música, baile y bebidas” (Diccionario del español de México, Colmex, 2010).

Para entender mejor cómo utilizar la voz reventón, puede consultarse el tema “¡Qué buen reventón!” (1989) de La Onda Vaselina, en la que siendo unos chavitos adolescentes y al ritmo de rock and roll los ahora integrantes de OV7 describen lo que era una buena fiesta juvenil en los años ochenta.

4 ¡Trágame tierra!

Esta frase ampliamente utilizada a partir de la década de los 70, está vinculada con la expresión tragarse la tierra a alguien, que tiene el sentido de “desaparecer”: Nunca volvimos a ver a Pepe, se lo tragó la tierra. Sólo que en este caso, no se experimenta la acción de desaparecer sino que se desea, debido a algún suceso bochornoso o terrible que se está experimentando: Borré la información de mi tarea sin querer, ¡trágame tierra!

La expresión tiene una variante en la que se agrega un remate para hacer la expresión aún más divertida e ingeniosa: Ya no quiero trabajar, ¡trágame tierra y escúpeme en la playa!

Algunas publicaciones periódicas como la revista Tú en los noventa y principios de los 2000 afianzaron esta frase en una de sus secciones, cuyo contenido se enfocaba en publicar las cartas de la chaviza, principalmente mujeres.

El apartado “Trágame tierra” narraba las peripecias y los sucesos más de oso que les acontecían a las lectoras que compartían sus experiencias a la editorial. ¿Eres old pero así de old para recordar la sección?

5 Traer nave

Cualquier adulto de más de 35 o 40 años está sujeto a llamarle nave a su coche o automóvil: ¿María va a traer su nave para irnos de reven? Esta expresión se utiliza cada vez menos, pero aún persiste en algunos anuncios publicitarios, en sitios de ventas de autos y en “Historia de un taxi” (1994) de Ricardo Arjona: “Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave, era mi taxi un volkswagen del año 68”. ¡Ya llovió!

6 Qué hongo

Típico saludo de chavorruco. Es una frase inspirada en ¿Qué onda? pero que se utiliza para escucharse “más modernou” (más moderno, según los chavorrucos). Además de saludo, se usa para saber qué pasa: ¿Qué hongo con la fiesta de Mau? ¿A qué hora empieza?

7 Está cañón

Una frase de chavorrucos que se utiliza para designar algo que “es fuerte, intenso, difícil, malo o violento” (Colmex, 2010): Está cañón pasar este examen; Le gritó muy cañón a su hijo. Esta expresión es un eufemismo de otra frase que por ser de carácter altisonante, no puede decirse con tanta soltura.

En décadas pasadas era muy mal visto hablar con groserías, algo que hoy en día es cada vez más permitido en ámbitos no formales. A partir de esta prohibición nacieron varias expresiones a manera de eufemismos de frases más subidas de tono, por ejemplo: despapaye, la tiznada, abuelita de Batman, checa tu mail.

8 Chicas(os) del coro

Puede escucharse en cualquier boda o incluso en fiestas de XV años porque claro, el animador es casi siempre chavorruco. Se utiliza en una dinámica en la que el presentador grita “¡Chicas de coroooooo!” y la audiencia contesta: “¡Uuuuh”!

Esta frase de chavorrucos se popularizó mucho a partir del programa Pácatelas, conducido por Paco Stanley en 1995, en el que varias edecanes bailaban y asistían al conductor en las dinámicas que realizaba. Stanley interpelaba a estas chavas con un ¡chicas del corooooo!

9 Vámonos a cotorrear

El verbo cotorrear es un mexicanismo, el cual tiene varios significados: “platicar animadamente dos o más personas”, “burlarse de algo o de alguien” y “engañar a una persona para burlarse de ella o hacerle una broma” (Colmex, 2010). No hay chavorruco que no haya usado este verbo en al menos alguno de estos sentidos.

Cómo olvidar el tema Me quieres cotorrear (1986) de Kenny y los Eléctricos que decía:

Cuando me invitas sola a salir / Buscas pretextos para seducir / Siempre me tratas tú tan natural / Y de repente quieres darme más / No, no, no sé qué pasa, creo que me quieres cotorrear….

10 Cacheteando las banquetas

Esta expresión quiere decir “estar alguien enamorado sin ser correspondido y actuar como tonto” (AML, 2010). Muy usual entre la chaviza de los 80 o 90 pero sigue presente en el léxico cotidiano de los chilangos enamorados: “mi hijo anda cacheteando la banqueta por la vecinita de aquí al lado”.

Actualmente estas expresiones siguen vigentes no sólo en boca de los chavorrucos, sino también de generaciones más recientes que buscan parodiar a los más adultos o simplemente llenar de expresividad su discurso. La lengua es de quien la trabaja, la moldea y la reinventa, tenga la edad que tenga.