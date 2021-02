La de Barbie, la de rejita, las inflables, entre otras mochilas de los 90 que moríamos por llevar con orgullo a la escuela. ¿Cuál tuviste?

Las generaciones de ahora ya no saben lo horrible que era cargar con siete kilos de libros y cuadernos a diario. Pero no nos podemos quejar, las mochilas de los 90 rifaban un montón.

Tanto que muchas tendencias que veíamos en ella han regresado en estos años. Y eso solo ha despertado nuestro deseo de tener alguna de ellas. ¿Tú cuál siempre quisiste y nunca te compraron?

Mochilas de los 90 que nos marcaron

Las famosas Trapper Keeper

A finales de los 80 e inicios de los 90 parecía que usar morrales o mochilas no era lo suficientemente cool. Eso se debe a que llegaron las carpetas Trapper Keeper.

Eso sí, no todo mundo las traía porque sí eran caras, pues venían directo de EE.UU. A pesar de ser unas carpetas, intentaban reemplazar a los portafolios.

No eran tan cómodas, pues en realidad no les cabía tanto. Tal cual era una carpeta pero que cerraba con velcro. Traía un apartado para guardar papeles o folders.

La evolucion de la mochila en los 80s y 90s

La carpeta Trapper Keeper.@cronicabanqueta



Buenos recuerdos 😉👏👏👏👏 pic.twitter.com/AZUahsGxMa — Servicio Técnico Automotriz C.A.P.P. 🗜🔩🔧🛠📱 (@ServicioCAPP) March 8, 2019

Mochilas de rueditas

Aunque este tipo de mochilas sobrevivió al nuevo siglo, eran toda una innovación en aquella década.

Y es que si uno tenía que llevarse a casa el libro y cuaderno de cada materia, por su puesto que quería una maleta de estas. Pues así solo jalabas los mil kilos de peso en vez de andar con los hombros y espalda adoloridos.

Aunque claro, muchos chilangos las odiaban y decían que eso era cosa de ñoños. Pero la realidad es que a muchos nos enloquecieron y más porque salían diseños con el personaje de moda, de novedad.

#RecuerdosDeLos90s llevar tus libros y libretas en tu poderosa mochila de rueditas de Dragon Ball Z. pic.twitter.com/Dty9OzbccU — Hugo Valensi (@HugoValensi) May 21, 2016

Mochila de Barbie

Otra tendencia de las mochilas de los 90 eran aquellas muy rectangulares y que parecían un maletín que podías llevar en la espalda.

Obviamente salieron modelos de todas las series del momento, pero una de las más codiciadas era la de Barbie. De verdad que no había niña que no quería tener una de ellas.

Inflables

En esa década había una extraña obsesión con las cosas inflables. Pues además de sillones, un artículo que se puso muy de moda fueron mochilas de este tipo.

Literalmente tenías que soplar y soplar hasta que quedara lista. Había algunas que eran transparentes y otras lisas o con diseños (flores, caritas felices, estrellas). Pero eso sí, todas con colores muy llamativos.

Portafolio de rejita

No solo las mochilas de los 90 eran objeto de deseo cada inicio de clases. Pues hubo una temporada en la que los portafolios infantiles se pusieron muy de moda.

Había unos que eran completamente lisos, pero los que causaron furor fueron los de reja. Hoy no lo podemos entender, pues se veía claramente todo lo que traías. Además, si metías algo pequeño ya podías darlo por perdido.

Y eso no era lo peor, pues este artículo del demonio te sacaba unos buenos moratones cada que te pegaba en la espinilla. ¿Por qué éramos tan masoquistas?

Las transparentes de plástico

El plástico era el material preferido para los artículos de moda y más si era transparente. Así eran algunas de las mochilas de los 90 que siempre quisimos.

Había de todos los colores y algunas tenían hasta glitter. Aunque no todo era magia, pues seguro en un día de calor hacían que te sudara toda la espalda. Además, es probable que no aguantaran todos los kilos de libros que uno tenía que cargar.

De cualquier manera se veían tan bien que hace unos años esta tendencia regresó.

Mochilas de peluche

Las mochilas de los 90 sí que eran todo menos prácticas. Otro ejemplo de ello son aquellas que eran como un peluche montado en tu espalda.

Podrían ser un oso o tu personaje animado favorito. De cualquier manera no las podías llevar a la escuela, pues por su forma no les cabía ni un cuaderno. Pero de cualquier manera siempre hacíamos berrinche para que nos compraran una.

Los morrales

No solo las mochilas de los 90 eran el artículo de moda entre los estudiantes. Hubo un tiempo en que las adolescentes que crecieron en esa década preferían llevar un morral.

No entendemos cómo le hacían, pues aunque son muy ligeros, en esas cosas no cabe nada (al menos no para ir a la escuela). Pero no hay duda de que también eran un objeto de deseo.

Claro que había modelos muy sencillo y otros que hasta llevaban otras tendencias encima, como el glitter, los colores brillantes o la obsesión con el plástico.

Las clásicas de mezclilla

El plástico y los brillos no eran los únicos elementos cool en aquella época. La mezclilla también estaba en cualquier accesorio que te pudieras imaginar y sí, eso también incluyó las mochilas.

Había modelos que parecía que mezclaban tonos y tipos de esta tela. Aunque también había personas que las personalizanban con un montón de parches y pins.

Mochila con reloj

Quizás no conoces a nadie que la tuviera, pero un montón de niños deseaban esta mochila de los 90.

Este es otro de los casos que no podemos comprender. ¿Querían sentir la presión del tiempo en su espalda? ¿Estaba diseñada para niños que siempre llegban tarde a clases? ¡Que alguien nos explique!

Niños de los 90s, ¿quién tuvo una mochila de estas? YOOOOOO.

¡Y volvieron!!!!! Jajajaja pic.twitter.com/aeSWFkQ2Zg — 𝙳𝙰𝚁𝚈 𝙼𝙰𝙽𝚃𝙴𝙲𝙾𝙽 (@dary83) June 3, 2019

Smiley o carita feliz

Otro ícono que resurgió en aquella década fue la carita feliz o smiley. Veías playeras, donas, collares y todo tipo de accesorios con este símbolo.

Y sí, uno de esos objetos fueron las mochilas. Algunas tenían un estampado con esta cara amarilla. Pero otras lo llevaban más lejos, pues toda la bolsa tenía forma de smiley.

Lonchera con cantimplora

Las mochilas de los 90 no eran la única cosa que nos volvían locos en el regreso a clases. Las loncheras eran otra gran pasión entre los chilangos.

Seguían siendo muy cuadradas, nada más que el metal ya había quedado atrás. Ahora casi todas eran de plástico. Lo mejor y peor de todo es que salía una de cada serie, caricatura o personaje de moda.

Era horrible porque uno siempre quería tener todas. Sin embargo, aunque solo pudieras conseguir un par te sentías soñado. Además, llegó un tiempo en que cada una traía su propia cantimplora.

La lonchera que siempre quise/La lonchera que tenía. pic.twitter.com/hIy4oV9nrt — 𝙻𝚒𝚊𝚗 𝙰𝚛𝚞𝚗𝚊🍀 (@lianaruna16) May 4, 2020

Pepsilindro

Eso nos lleva a hablar de uno de los objetos coleccionables de los 90 que causaron mucho furor.

Se trata de los Pepsilindros, pues eran unos termos chidos con tapa y popote y unos diseños de ensueño. Aunque no cabían en una lonchera, todos querían sentirse en onda llevando uno a la escuela.

Las mochilas holográficas

Ya dijimos que las mochilas de los 90 destacaban por tener colores y texturas muy llamativas. Otra prueba de ello fueron las que tenían textura holográfica.

Ya sabes, de esos colores como tornasol que de hecho ya andan de moda nuevamente.

Las de piel

Por último, cada ciclo escolar de secundaria o preparatoria estuvo marcado por estas mochilas de los 90.

Eran tipo morral, pues eran muy pequeñas. Sin embargo, eran mucho más duraderas ya que estaban hechas de piel.

¿Cuál de estas mochilas tuviste o siempre quisiste tener?

