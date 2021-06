Dicen que la belleza depende de quién la mire, pero muchos de ustedes nos contaron que estos son los monumentos horribles en la CDMX.

En la capital hay monumentos icónicos como el de la Revolución o esculturas muy fotografiadas como La Diana Cazadora. Sin embargo, no todo es así en la capital. También habitan esculturas que son incómodas de ver y estos monumentos horribles en la CDMX lo demuestran (o eso dicen los chilangos).

Algunas simplemente tienen una estética poco agraciada que hasta mancha el paisaje urbano. Otras nos ofenden con su existencia porque no podemos creer todo lo que se gastó en ellas para ni estar tan chidas.

Monumentos horribles en la CDMX y la Zona Metropolitana

10 La Cabeza de Juárez

Este es el rey de los monumentos feos en la CDMX. Se encuentra en la alcaldía Iztapalapa y pocos saben que además es un museo.

El monumento se alzó el 21 de marzo de 1976 y fue construida por el arquitecto Lorenzo Carrasco. Se supone que refleja la esencia de la Gráfica Popular de escultores y pintores como David Alfaro Siqueiros y O’Higgins.

De hecho, uno de los datos curiosos de esta escultura es que se planteó que el mismísimo Siqueiros trabajara en ella. Pero el artista tenía problemas de Salud y la batuta fue pasada a su cuñado, el muralista Luis Arenal.

FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Desde el 2000, se creó aquí mismo un museo con pinturas de Siqueiros, Rivera, Orozco y Tamayo. Además, hay una exposición permanente sobre Benito Juárez y una colección de banderas.

9 La Estela de Luz

En esta lista de monumentos horribles de la CDMX tenía que estar la famosa Suavicrema. Pero aquí lo que más nos duele no es su físico, sino toda la lana que se gastaron haciendo esto.

La torre supuestamente es un monumento al Bicentenario de la Independencia. Pero muchos lo vemos más como un monumento a la corrupción. Supuestamente esto era lo más importante de las celebraciones que se realizaron en 2010.

Sin embargo, la torre quedó inaugurada hasta enero de 2012. Inicialmente, se dijo que costaría 398 millones de pesos. Sin embargo, se calcula que al final la obra costó más de mil millones de pesos.

Estela de Luz

8 El Caballito

En realidad se llama Cabeza de caballo y es una escultura de acero de 28 metros de alto que adorna Paseo de la Reforma desde 1992. Aunque es un icono de la zona y pertenece a la corriente abstracta y monumental, a muchos les parece una escultura bastante simple y hasta fea para una avenida tan importante.

La obra fue creada por Sebastián – Enrique Carbajal, quien tuvo la titánica tarea de crear una pieza que sustituyera a “El Caballito” de Manuel Tolsá y que hoy se encuentra frente al Palacio de Minería.

Carbajal quiso hacer una reinterpretación de esa misma obra desde un concepto plástico. Además, hay que aclarar que esta obra tuvo como propósito original el de también funcionar como un respiradero del drenaje profundo.

7 Monumento a Lázaro Cárdenas

Otra escultura que muchos consideran como uno de los monumentos horribles en la CDMX es este dedicado al ex presidente Lázaro Cárdenas.

Y sí, sabemos que su figura es importante en la historia nacional y estamos conscientes de que tampoco era un adonis en vida. Pero la neta es que esta estatua tiene facciones que nos hacen pensar que pudieron hacerlo mejor.

Claro que lo decimos sin saber la complejidad del arte de la escultura. Esta pieza fue realizada en los 80 por Humberto Peraza Ojeda y se puede admirar desde Eje Central, pues está dentro del parque que lleva el mismo nombre del ex mandatario.

Foto: Wikipedia

6 El Guerrero de Chimalli

Ya dejamos muy en claro que la obra de Sebastián – Enrique Carbajal, no es muy querida por los mexicanos. Pero si pensabas que “El Caballito” era polémico, es porque no has visto al Guerrero Chimalli que vive en Chimalhuacán, Estado de México.

Se inauguró en 2014 y tuvo un costo de 30 millones de pesos. Tiene 60 metros de altura y es una figura roja que se puede ver desde cualquier mundo del municipio. Además, es de color rojo que te hace voltear sí o sí a verla.

No solo a muchos les parece horrible visualmente, sino que se consideró una pérdida de dinero en una zona donde la pobreza abunda.

Por su enorme tamaño y su aspecto, muchos lo llaman “el Voltron” de Chimalhuacán y sí, sentimos que podría protegernos de un monstruo gigante.

Siento que el Guerrero Chimalli les parte su madre a los otros dos, la neta. pic.twitter.com/CVXZuW47ld — Laura Pico (@hebertosinlao) January 28, 2021

5 La Leonardita

Carbajal no solo llegó a varios estados de la república, sino que también dejó su huella en Ciudad Universitaria. Si has visitado el anexo de la Facultad de Ingeniería, entonces estás familiarizado con esta figura.

Algunos la bautizaron como “la pokébola”, pero su nombre original es La Leonardita. Y es que, supuestamente, es un homenaje a Leonardo Da Vinci, a quien el escultor mexicano consideró como el primer ingeniero de la historia.

Y no, aunque lo parezca, no es una esfera deforme. Pues al parecer aquí se plasma el círculo, el cuadrado y el triángulo, figuras geométricas que destacan en los proyectos Da Vinci.

la leonardita en la facultad de ingeniería UNAM 😛

los estudiantes la han re-bautizado como 'la pokebola' pic.twitter.com/y643Nk3fiU — old niñamujer yells at cloud セり沿咽苛 (@cuadritocanibal) August 19, 2018

4 Busto a Colosio

No dudamos en que es un arte el plasmar las facciones humanas en una escultura o un busto. Pero a muchos chilangos les perturba uno en particular: el de Luis Donaldo Colosio sobre Paseo de la Reforma.

El caso es que a muchos les saca de onda la mirada y la sonrisa que tiene el busto. O sea, entendemos que en vida fue muy optimista y siempre veía al futuro. Pero eso no quita que verlo así de feliz y pensar luego en su asenato sea algo contradictorio.

Hoy se cumplen 25 años del #asesinato de Luis Donaldo #Colosio, candidato del #PRI a la presidencia de #México. Todavía no se sabe el nombre o los nombres de los autores intelectuales del #crimen. Aquí su monumento / busto en #Polanco, #CDMX. @colosioriojas @PRI_Nacional pic.twitter.com/JR64ylTJsS — Said Pulido (@Super_Said) March 23, 2019

3 Glorieta del Gato de Interlomas

¿Transitas por la zona de Interlomas? Entonces seguro conoces esta joya mexicana. Se trata de uno de los monumentos horribles de la CDMX y la Zona Metropolitana.

Como su nombre lo indica, se trata de la figura de un gato y urgentemente necesitamos que alguien nos explique su origen. Sabemos que fue creada por el escultor José Sacal por la ya lejana década de los 2000.

También, es un hecho que a pesar de su simpleza, es muy querida por quienes recorren o viven en Interlomas. Eso se notó cuando se le retiró para construir un puente elevado y hubo gente que se quejó.

Al final de cuentas, esta estatua sin chiste regresó y ahora muchos conocen a esta construcción como Viaducto Elevado Glorieta del Gato.

El día de hoy fue colocada nuevamente la estatua de El Gato 😽 en la glorieta del mismo nombre en #Interlomas, después de que se concluyeron obras del 'Viaducto Elevado Glorieta del Gato". #Huixquilucan pic.twitter.com/l9xmDbVdCD — Huixquilucan (@Huitzquillocan) June 1, 2019

2 Los Beatles ¿en Tlalnepantla?

México es mágico y surreal y por eso no nos extraña que haya una estatua del “cuarteto de Liverpool” en Tlalnepantla, Estado de México.

Seguro los beatlemaniacos agradecen detalles como este, pero el resto de la población no dejamos de preguntarnos por qué existe esta escultura en ese lugar.

Resulta que este homenaje lo encuentras frente al Teatro Centenario en Tlalnepantla de Baz. La pieza fue financiada por empresarios de la zona y reproducen la famosa escena que quedó plasmada como portada del disco Abbey Road de 1969.

1 Monumento al Perro Callejero

En la esquina de la Calle Moneda y Av. Insurgentes en Tlalpan, se encuentra esta pieza de un perro en los huesos y que por muchos años ha sido vandalizada.

Es por eso que muchos la consideran como uno de los monumentos horribles en la CDMX. Pero su historia podría convertirlo en uno de los más tristes. Y es que como lo indica su nombre, está dedicado a todos los perros abandonados y de la calle.

Pero el perro que aquí ves no es cualquiera. Se trata de Peluso, un perro rescatado por la fundadora de Milagros Caninos y que falleció tan solo unos días antes de la inauguración de esta estatua.

Y sí, su muerte se debió a las condiciones tan deplorables en las que fue encontrado. Pues el abandono y maltrato le ocasionaron insuficiencia renal, moquillo y hasta sordera.