¡10 pesos te vale, 10 pesos te cuesta! ¡El mejor centro comercial está afuerita del Metro Taxqueña! ¿No nos crees? Checa estas gangas.

¿Te acuerdas cuando de chiquito tu mamá te pedía que la acompañaras a un lugar y tenían que usar el Metro? ¡Apostamos a que te sentías como un niño grande inmerso en una aventura citadina! Lo mejor: ¡cuando te compraban todo lo que le pidieras en el Metro! Es de conocimiento popular lo que se puede comprar dentro del metro, pero ¿alguna vez te has aventurado a comprar afuera del Metro Taxqueña? En las entrañas de su paradero es donde realmente están todas las gangas. Lánzate a recorrer su laberinto de chunches para encontrar estas ofertas.

Las gangas de metro Taxqueña están en la entrada del paradero

Sabemos que eres orgullosamente un pasajero asiduo del Metro Chilango (a weeeee, a mucha honra), y que tu carita se puede ver entre sus casi 6 millones de pasajeros diarios. Todo chilango se ha subido por lo menos una vez en su vida al metro, ¿qué no? Así como todos nos hemos norteado un poco cuando nos pasamos de estación por echar la mini jetita, o no sabemos cómo transbordar en la intrincada red del transporte colectivo Metro (STC Metro).

Pero, ¿alguna vez te has perdido en los pasillos laberínticos del paradero de Metro Taxqueña? Y lo más importante: ¿te has detenido a mirar la cantidad de gangas que hay? Si no, ni te chivees que nosotros dimos una vuelta por este paradero, uno de los más antiguos de la CDMX, y esto fue lo que encontramos.

¡Van caladas, van garantizadas!

El departamento de Electrónicos y de Maquillaje del paradero del Metro Taxqueña está rebién surtido. Y el bonito producto de moda, de novedad no se queda atrás porque también reina en los alrededores de esta estación de la Línea 2 del Metro. Nomás date un quemón a estos ofertones.

Comencemos el recorrido: A la entrada del Metro Taxqueña, del lado del paradero, Don Jaime está sentado a un ladito de su puesto ofertando las siguientes gangas:

Agenda nuevecita de novedad para este 2022

¿Cuánto? 50 varos (es ganga porque la verdad por el precio no se ve para nada oriental).

Focos tradicionales y ahorradores

¿Cuánto? 2×15 varos(y si alumbran, ¿eh?).

Controles originales para pantallas planas y televisiones viejitas

¿Cuánto? De 100 a 120 varos

Después de gastarnos nuestros tostones con algunas de estas gangas, seguimos recorriendo los pasillos del paradero y encontramos estas chunches bien, bien baras.

Pilas AA Panasonic: 20 varos

Pilas de marca libre: 10 varos

Cortauñas e hisopos: 10 varos

Y como se nos empezó a correr el maquillaje con el tremendo calorón pre-primaveral, el puesto especializado en productos de belleza afuera de los Baños del paradero de Metro Taxqueña, nos inspiró a seguir comprando:

Delineador de brillitos: 20 varos

Rimel con extracto de hueso de mamey: 20 varos

Rimel con Baba de caracol (este sí andaba caro, pero ya lo probamos y va garantizado): 35 varos

Todos los colores del arcoíris en barnices: de 12 a 28 varos

¡Mascarillas de a 6 pesitos nomás! (así, o más barato, ¡jamás!)

Aquí también puede encontrar todo tipo de producto de maquillaje, entre brochas, pinceles, delineadores, espejos, esponjas especiales, esmalte, quitaesmalte, stickers para uñas, protector de labios, sombras para ojos, ¡y más. Hasta cubrebocas muy a la moda para ir al antro (cuando ya se pueda ir, obvio) a 20 varitos.

Y encontramos una ganga de pilón:Memorias usb con música “vareada” de 8 GB a solo 120 pezuñas (que se arme el perreo de fin de semana ¿no?)

Cortes de pelo en Metro Taxqueña

Definitivamente, esta fue la ganga más exótica que encontramos afuera del Metro Taxqueña: El mundo naranja del Metro Chilango es más exótico que un documental de criaturas fantásticas, pero nada más fantástico ¡que la “Peluquería de Gina”! En este pequeño local se esconden –quizá– las tijeras más rápidas de todo el paradero, y esas son las de Gina.

¿Dónde encuentras su peluquería? Saliendo de los Baños del Paradero sigues caminando hacia la derecha. Vas a encontrar un pequeño letrero que dice: “cortes de pelo a 50 pesos”. Y bien vale la pena la peluqueada porque también la calamos, aunque eso es material para otra notita.

¿Cuánto? Corte de hombre 50 varos; y de mujer por 60 (no importa el largo, Gina atiende a todas las “pelas” por igual).

Diez pesos te vale…

Aquí la recomendación: si en estos días, antes de viajar en el “gusanito anaranjado” del Metro Taxqueña, encuentras ese algo que no sabías que necesitabas pero ya le echaste el ojo… ¡no pienses tanto y cómpralo!

Algunas cosas cambian, como el precio del boleto del Metro Chilango –¿te acuerdas cuando costaba dos pesos? –, pero hay otras que sólo se transforman. Y siempre, el Metro Taxqueña será ese “tianguis” por descubrir, con nuevos y diferentes productos de moda, de novedad.

Mientras se siga escuchando “diez pesos te vale, diez pesos te cuesta” seguirás dándote tus gustitos en las gangas del Metro y los secretos comerciales de su paradero. ¡Ya te la sabrosabes! ¡TURURÚ!

