¿Te comerías un taco gigante con guarniciones ilimitadoas y “refill” de papas a la francesa por 22 pesos? ¡No te hagas de la boca chiquita, co-me-lón!



Si escuchas a alguien decir “taco gigante”, ¿lo imaginas más como un sueño que como una realidad? ¡Pues no! El taco gigante existe y no solo eso, es gigante porque puedes ponerte todos, sí, TODOS, los toppings ilimitados que quieras por la módica cantidad de 22 pesitos. Aquí en México le decimos guarniciones, pero “toppings” suena más uyu-yuy, ¿no? Así que ya sabes, en Tacos Vistahermosa de un simple taquito, te haces un taco gigante desbordante con todos los “toppings” que ofrecen. Además dicen que los mejores tacos, son los banqueteros, ¿qué no?

No te hagas de la boca chiquita, sabemos que se te antoja hincarle el diente (y hasta dentadura completa) a este taco gigante, y si aun no te convence la relación precio-calidad, nos fuimos a probarlos y te decimos qué tal estuvo este “bisne” taquero.

¿De qué puede ser tu taco gigante en Tacos Vistahermosa?

Se oye el grito de José Luis, taquero de Tacos Vistahermosa, quien anuncia el menú:

¡Hay de bistec, al pastor, longaniza, alambre, milanesa de pollo, pastor, campechano, chuleta ahumada y pechuga asada, si no quieres comer taaaan cargado!

Desde hace 5 años son la sensación de la esquina de Obrero Mundial y Uxmal en la colonia Piedad Narvarte, y llegaron para quedarse porque sus clientes ¡ni locos los dejan irse de esta esquinita! Y, ¿de dónde viene el nombre? El dueño es originario de Vista Hermosa, Michoacán y posee una experiencia taquera extensa en taquerías mexicanas en Estados Unidos cuando anduvo trabajando por allá en el “gabacho”. Pura calidad y frescura, como dirían los comensales de esta taquería banquetera.

Todo lo hacemos aquí desde las 7 de la mañana, no hay pierde. Los favoritos de la gente son el taco de alambre y el de milanesa de pollo. Lo que más disfruto de ser taquero es poder despachar los tacos a nuestros clientes. Ver el rostro de la gente cuando está comiendo. Como cuando me dicen –despachas muy bien–, eso es lo que nos gusta a nosotros.

José Luis también nos contó que llevan el récord del cliente que más ha comido: ¡12 tacos! Eso sí, casi sin guarniciones porque diosito bendiga esa santa indigestión.

Por 22 pesos te armas este taco gigante con todos los toppings que se te antojen

De guarnición le puedes poner encima a tu taco para convertirlo en un taco gigante, lo siguiente:

Papas a la francesa (¿ya te dijimos que son ilimitadas?)

Chicharrón

Frijolitos negros de olla

Ensalada mixta con aderezo

Rabanitos

Pepinos

Cebollitas con chile manzano

¡Bueno, hasta sopa de coditos con jamón y mayonesa!

Y no podría faltar su salsita verde y su salsita roja, y hasta limones para aventar, que con eso de que el limón todavía anda caro, seguro que con este taco gigante desquitas hasta la inflación.

Aquí estamos a la orden, nosotros les damos su taco ¡y ustedes se lo preparan como quieran! De un taco se pueden hacer un taco gigante para matar el hambre. Y para los que andan a dieta porque propósitos de Año Nuevo, aquí los atendemos con su pechuguita asada que es light y su ensalada mixta.

Nota: Lo que no aplica es solo comprar un taco y seguir alimentándote de puro “topping”. ¡Ahhh qué dijiste! –de aquí soy–, ¿verdad?

Pero una vez más, no nos creas a nosotros, esto es lo que algunos clientes dijeron:

Ivanna y Shadani:

¡Es nuestra primera vez aquí! ¡Nos sorprendió que tuvieran tantas cosas para ponerle a tu taco! Siempre se antoja un taquito, así de –traigo hambre, ah, unos tacos–. A la banda de Chilango le queremos decir que si quieren un buen bajón, ¡jálense!

¡Y vaya que fue un buen bajón!, porque Ivanna venía justo de haberse tatuado con Shadanni, ¡quien por cierto es tatuadora!

De los siguientes dos comensales no hay fotos porque ya se habían terminado sus tacos pero sí testimonio de viva voz:

Lesly:

Me encanta el servicio porque es súper rápido y limpio. Mi taco favorito es el de pechuga asada porque le pongo papas a la francesa y ensalada, el aderezo está muy rico. ¡Para unos buenos tacos, tienen que venir aquí!

Juan:

¡Lo que más me gusta son las guarniciones, la carne y el sabor! Tú puedes agarrar todas las guarniciones que quieras, no lo limitan a uno. ¡Mis favoritas son las papas a la francesa porque se las pongo a mi taco de milanesa! Donde hay variedad y sabor, hay un buen taco.

Tacómetro chilango

Lo mejor: Las papas a la francesa ilimitadas recién salidas de su aceite bien hirviendo; el chicharrón espectacular y crujiente; la salsa verde de guacamolito con habanero ¡no tiene madre! Y aunque no probamos la ensalada con ese delicioso aderezo (porque honestamente ya no nos cabía ni un rabanito más), lo que sí notamos es que aquí, en presencia de este taco gigante, de postrecito se estila ponerle ensalada a tu chicharrón (que a la vez se utiliza como totopo). Creemos que esta práctica es nomás para hacer más sana y fresquita la digestión. ¡Por si te quedó un huequito!

Te recomendamos que pruebes: El taco de milanesa con TODAS las guarniciones y el de alambre con queso preparado de la siguiente forma: debajo de un volcán de papas a la francesa y rodeado de ensalada de coditos con jamón. ¡Nunca es demasiado!

¡Gigante, me como un taco!

Lo único que necesitas para entrarle a este taco gigante en Tacos Vistahermosa es un billete de Benito Juárez (o si tienes el nuevo billete de 20, no pues guau) y 2 moneditas de a peso.

Aquí te dejamos toda la información que necesitas para acudir a este templo de la gula:

Dónde: Frente al Centro Comercial Parque Delta, sobra Uxmal esquina con Obrero Mundial colonia Narvarte Piedad, CDMX.

Cuánto: El taco gigante está en 22 pesos (anteriormente estaba en 20 pesitos pero la economía anda perra después de esta pandemia). Alambre con queso: 25 pesos.

Horario: Todos los días de 7 am- 3 am. (son 24 horas, solo se detienen un par de horas para limpiar, y siempre habrá alguien para atenderte, ¡se la van turnando!).

Les mandamos un saludo a todos los taqueros que forman parte del equipo de Tacos Vistahermosa: Álvaro, Yesenia, Ramiro, Fernando, a los dos Juanes, Manuelito, Raúl, Luis y Baldomero y a José Luis por entregarnos con sus manitas santas esos tacos gigantes.

