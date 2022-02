Si el Día de la Candelaría se celebrara con excesos, ¡este tamal reinaría en la panza de todos los chilangos! Con ustedes, ¡el tamal de tacos!

¿Creías que lo habías visto todo? O más bien, ¿creíste que habías comido de todo? ¿Qué tal si te decimos que la mejor forma de celebrar este Día de la Candelaria es con un tamal de tacos? Sí, es verdad. Gracias a una investigación rigurosa encontramos una delicia bien escondidita en la red. ¡Internet, vaya que te lo tenías bien guardado! El tamal perfecto sí existe y ese podría ser el tamal de tacos, al que también le dicen “entamalado” o “tacos enhojados”.

¿Te tocó llevar tamales porque te salió el Niño en la Rosca? Sí respondiste afirmativo —con todo y chiflidito—, te acabas de acordar, y no traes ni un tamal bajo el brazo, entérate que esos tacos que traes ahorita se podrían convertir en el perfecto tamal de tacos. ¿Quieres saber a qué sabe? Vas a tener que rifarte con esta receta.

Un poquito de información acerca del tamal de tacos

1. Hay entamalados colimenses y guanajuatenses pero aquí se van a convertir en cedemex puro chilango, ¡cómo no!

2. Si tuviéramos que describirlo en sabor y apariencia sería como si un tamal y un taco de canasta hubieran tenido hijitos tacos.

3. Y bueno, lo único que tienes que saber es que después de la guajalota, este podría ser el mejor invento si tú decides convertirlo en un platillo chilango. ¿Te animas?

Ingredientes

Si quieres hacer esta receta exprés (y al estilo chilango), lo único que necesitas es pasar a tu taquería de confianza a encargarle al taquero lo siguiente:

1 kg de carne al pastor, suadero, bistec, o la carne de tu preferencia.

1 kg de tortillas

Aceite para freír las tortillas

1 litro de salsa verde o salsa roja

Hojas de maíz (hasta las encuentras en la tienda)

Vaporera

Cilantro y cebolla para su toque final

¿Cómo hacer un tamal de taquitos?

Más fácil no se puede… Con todos tus ingredientes ya adquiridos previamente en tu taquería chilanga de confianza, sigue estos sencillitos pasos para su preparación:

En una sartén o comal fríe las tortillas sin que se pongan duras, sólo queremos que queden blanditas y engrasaditas. Extiende una hoja de tamal y distribuye 2 tortillas como si fueras a formar una flauta; házlo por el lado liso de la hoja de tamal. Coloca encima de las tortillas la carne que escogiste (pastor, suadero, bistec, o pollo). Baña tu preparación con la salsa verde o roja. Cierra las tortillas en forma de monederito (si no sabes qué es en forma de monederito, ta falta un poquito de calle, pero bueno, abajo te dejamos los videos educacionales). Ya cerradas las tortillas ahora es momento de cerrar la hoja de maíz como si fuera un tamal. Coloca en la vaporera la cantidad suficiente de agua para cocinar los tamales de tacos. Cuando estén listos, agrega un poco de cilantro, cebolla y hasta crema y queso (digo… para hacer más glotona la cosa).

¡Después de seguir todos estos pasos habrás conseguido un tamal de tacos! Y si no nos crees y eres de los que “hasta no ver, no creer” te dejamos los videos que prueban este hallazgo gastronómico excepcional:

Y si los prefieres rojos en lugar de verdes, aquí hay otra muestra:

A partir de hoy, con este tamal de tacos podrías instaurar oficialmente un Día de la Candelaria por lo menos una vez a la semana durante el resto de 2022. ¡Agarra fuerza para ese estómago porque lo vas a poner a prueba después de comerte este entamalado!

