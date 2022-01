Cada año nos sorprendemos con la invención de roscas de reyes poco tradicionales y estas son nuestras favoritas del año 2022.

Comenzamos el año con toda la actitud y, ¿saben lo que significa? ¡Rosca de reyes! Nosotros estamos comprometidos a cumplir con la santa comilona que acaba con los tamales de febrero, así que andamos en búsqueda de algunas roscas (poco tradicionales) para llevar a cabo la tradición el 6 de enero, en vísperas de la llegada de los tres reyes magos.

¡No le saques! Sabemos que algunos chilangues son remilgosos con la rosca de reyes —típico que se la pasan comparando a la pobre rosca con el pan de muerto— porque tiene higo, ate y poca costra azucarada, así que hemos buscado algunas roscas diferentes, divertidas o con un toque muy especial para que disfrutes de ella con tus personas. Prepara un poco de chocolate, vamos a celebrar con unas roscas poco tradicionales.

1. Una rosca con sabor nipón: Maris Pastry

Para los más kawaii está la delicada pastelería y panadería de Maris Pastry, quienes no dejan de sorprendernos con sus postres nipones. En este lugar se encargan de mezclar lo mejor de dos mundos en bocados llenos de sabor, esta temporada de reyes han agregado marcha a la costra de azúcar y chocolate blanca, logrando una coqueta rosca de color verde y con sabor espectacular. Los monitos de la rosca también son diferentes y puedes coleccionarlos.

Dónde: Heriberto Frías #438, Narvarte Poniente, Benito Juárez

Precio: $$

Te puede interesar: De Spider-Man a Hello Kitty, las Roscas de Reyes más raras y creativas de la CDMX.

2. Cambiando al muñeco por Hello Kitty y Pokémon: Maca&Ron

El año pasado la rompieron con las roscas de Baby Yoda, esta vez se han visto más ambiciosos con una variada selección de personajes: Hello Kitty, Spiderman, Pokémon, Harry Potter… ¡hasta El Juego del Calamar! Atáscate que hay lodo. Maca&Ron no sólo es creativa con la temática de sus pasteles, también son perfeccionistas con sus recetas: migajón suave, untuoso y húmedo, con una cubierta ligeramente crujiente. También hay roscas de chocolate para los que no gustan del tradicional sabor.

Dónde: Domingo Alvarado Manzana 13 Lote 1, Santiago Sur, Tláhuac. También cuentan con entregas y puntos de recolección.

Precio: $$

3. Un pancito para ayudar a los michis: Catfecito

Una rosca kawaii, con forma de gatito y con causa: ayudar a que más michas encuentren casa. Awñññ. Catfecito es una cafetería que ofrece algunos productos de temporada con temática de gatito, pero lo más importante es que también son una organización que busca rescatar y colocar en hogares amorosos a michis en situación de calle. Por si fuera poco, en el café puedes interactuar con los mininos en adopción.

Dónde: Avenida Baja California #266, Condesa, Cuauhtémoc

Precio: $$

Mira acá el top 5 de roscas de reyes de la CDMX.

4. Sugoii! Una explosión kawaii: Marukoshi Bakery

¿Algún fan de lo nipón y kawaii por aquí? Tenemos una rosca única y tan adorable que no querrás comerla. Marukoshi Bakery es una panadería japonesa que se hizo famosa con sus panes con formas de animales. Para entrarle a la celebración crearon la original rosca Marukoshi, la cual consta de diferentes panecitos horneados en forma de rosca: hay pandas y osos rellenos de chocolate, Totoros de crema pastelera y el clásico melon pan —las conchas japonesas—. Tienes que probarla.

Dónde: Tokio #824, Portales Sur, Benito Juárez

Precio: $

5. Lo mejor de dos mundos en una rosca: Mixtli

Migajón suave y con un toque prehispánico en un rico pancito. Achis, ¿cómo es eso? Pues con la receta de rosca de reyes de Mixtli, la cual incorpora tejate. ¡Uff! Si eres un remilgoso que no le gusta el ate verde misterioso y el higo, esta rosca es ideal, ya que está preparada con mermelada de mandarina, ate de guayaba y una costra bastante generosa de tejate con almendras fileteadas.

Dónde: Parroquia #727, Del Valle Sur, Benito Juárez

Precio: $$

Lee también: Un recorrido por las panaderías más antiguas de la CDMX que siguen operando.

6. Para los que pelean por la costra de azúcar: Cinco y dos

Comenzamos con una sencilla pero que hace realidad nuestro sueño: ¡una rosca cubierta de azúcar! Señooor me has mirado a los ojos. La masa está hecha con masa madre, es decir, su fermentación no lleva levaduras extras, lo cual le da un toque ligeramente ácido. Por encima resalta la costra de mantequilla con vainilla y de chocolate, suficiente para que todos tengan su porción.

Dónde: Río Nazas #45 Local 4, Cuauhtémoc

Precio: $$

7. La de los aferrados al ponche

Diciembre es una época con sabores entrañables que nos mantiene calientitos, como el ponche. Si estás de aferrado y no quieres despedirlo, la rosca de Bonsanco es lo que tu corazón necesita. La receta de la masa es tradicional, esponjosita por dentro y ligeramente dorada por fuera, pero sus topping son una explosión de sabor al paladar: queso, frutos rojos y ponche de frutas.

Dónde: Nevado 112-Local C, Portales Sur, Benito Juárez

Precio: $

8. Charlie y la Fábrica de Chocolate: Peltre

Ni en tus sueños más locos se te habría ocurrida una creación tan monchosa y chocolatosa como la rosca de brownie de Peltre. Esta rosca sigue la tradicional receta para la masa, el plot twist viene cuando la rellenan con mezcla para brownie, el cual explota en sabor en cada mordida. La decoración también es bastante golosa: una costra de azúcar y chocolate, trocitos de brownie y chocolate semiamargo.

Dónde: Marsella #56, Juárez, Cuauhtémoc

Precio: $$$

Lee también: Cárcel para quien le ponga acitrón a la rosca de reyes.

9. Una rosca para cada rey: Pan-tástica

Una panadería pequeña pero con un gran sabor en Pan-tástica. Sí, su pancito es ¡fantástico! Este lugar encontrarás roscas de reyes poco tradicionales que tienen su toque especial. Buscan combinar ingredientes de forma muy original. Para celebrar en grande armaron cuatro roscas distintas: la clásica y tres homenajeando a cada uno de los reyes magos. Entre ellas está la Gaspar, con relleno de canela y dulce de leche, y la Baltazar, con diferentes chocolates y crema de avellanas. ¡Delichú!

Dónde: Río Danubio #63, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc

Precio: $$$

10. La chida chilanga ft. Spiderman: Los Molkis

Quizás no tenemos la chicharrosca norteña, pero sí tenemos la rosca suprema de tacos que preparan Los Molkis. ¡Arre con la que barre! Si de plano no quieres el tradicional pan, dale una oportunidad a esta sabrosura que tiene tacos de carne al pastor, longaniza, bistec, sudadero y campechanos. No te preocupes por romper la tradición, esta especial rosca incluye un muñeco de Spiderman para saber a quién le tocan los tamales. Esta es, sin lugar a dudas, una de las roscas de reyes más poco tradicionales que podrás encontrar.

Dónde: Diagonal San Antonio #1320, Narvarte Poniente, Benito Juárez

Precio: $$

Ahora ya sabes dónde conseguir roscas de reyes poco tradicionales en la CDMX. ¿Cuál se te antoja más? Antes de que te vayas, entérate de cómo los perritos rescatados del Metro ayudarán a los Reyes Magos.