¿Crees estar listo para un campamento y maratón nocturno con todas las películas de Tim Burton? Pues... ¿Qué estás esperando? ¡Vas!

¿Estás buscando una experiencia distinta para iniciar el año? ¿Qué tal te suena un campamento nocturno de Tim Burton? Tenemos lo que necesitas para salir de la cotidianeidad: un campamento para cinéfilos que no temen pasar la noche en un ex convento del siglo XVII, rodeados de terroríficas —pero también adorables— criaturas que no te dejarán dormir. ¡Asumakina! Lánzate a vivir la experiencia de un maratón nocturno con las películas de Tim Burton.

Desde el clásico de 1988, Beetlejuice, hasta las populares películas de Alicia, este cine camping está planeado para hacer una retrospectiva a la filmografía del cineasta estadounidense. ¿Pensabas que ibas a dormir? ¡Pues no, mi ciela! Como te platicamos, las proyecciones serán continuas durante todo el campamento, Charlie y la Fábrica de Chocolate y El Extraño Mundo de Jack también estarán invitados.

No te preocupes por la comida, tu boleto de entrada también incluye una cena maridada con cerveza artesanal. Lo único que debe preocuparte es llevar tu propia casa de campaña, sleeping bag y una pijama con mucho estilo para pavonearte durante el campamento. Ojo, el evento se llevará a cabo en la terraza del convento de San Francisco para garantizar un espacio abierto y seguro, así que te recomendamos llevar una chamarra calientita para que no pases frío.

Los mejores planes son en “bola”, como diría la chaviza boomer, así que te recomendamos ir organizando a tu novie, amigos o familia para vivir esta experiencia. Hay paquetes para 1 y 2 personas, lo que cambia es el regalito que te llevas, así que échales un ojo para que vayan armando el cochinito:

Paquete Oggie para 1 persona

Cena: Hamburguesa, papás y bebida)

Costo: $370

Paquete Beetlejuice para 2 personas

Cena: Hamburguesa, papás y bebidas

Incluye: Taza Conmemorativa para las primeras 20 reservaciones

Costo: $650

Paquete Ticket Dorado para 2 personas

Cena: (Hamburguesa, papás y bebida) Hamburguesa, papás y bebida para 2 personas

Incluye: Dos tazas de Ticket Dorado y dos sudaderas conmemorativas

Costo: $1200

Aún no es momento de bajar la guardia respecto a la pandemia, así que el cupo será limitado para que los asistentes tengan suficiente espacio. Por otro lado, el baño cuenta con todo lo necesario —agua, jabón y gel antibacterial— para que puedas mantenerte limpiecito.

Cuándo: 22 de enero

Horario: A partir de las 20 h

Costo: Según el paquete que elijas

Dónde: Terraza Franciscana. Jesús María #42, Centro Histórico

Puedes comprar tus boletos aquí.

