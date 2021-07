¿Ya tienes tus papeles listos? El Gobierno del Edomex anunció cuándo será la vacunación de 30 y más en Tlalnepantla y más municipios

Ahora sí, muchachos de la juventud acumulada, es hora de la vacuna. El Gobierno del Estado de México anunció fecha de vacunación para 30 y más en Tlalnepantla, Chalco, Coacalco y Atizapán de Zaragoza.

Además, se aplicará segunda dosis a personas de 40 a 49 años que vivan en Huixquilucan, Metepec, Zinacantepec, Lerma, San Mateo Atenco y Toluca. Anota la fecha.

Vacunación de 30 y más en Tlalnepantla, Chalco, Atizapán de Zaragoza y Coacalco

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Salud, para las personas de 30 a 39 años la fecha de vacunación será de acuerdo a la letra del primer apellido:

Tlalnepantla:

A, B, C: 19 de julio

D, E, F, G: 20 de julio

H, I, J, K, L, M: 21 de julio

N, Ñ, O, P, Q, R: 22 de julio

S, T, U, V, W, X, Y, Z: 23 de julio

Atizapán de Zaragoza y Coacalco:

A, B, C, D, E: 19 de julio

F, G, H, I, J, K: 20 de julio

L, M, N, Ñ, O, P, Q: 21 de julio

R, S, T, U, V, W, X, Y, Z: 22 de julio

Chalco:

A, B, C, D, E, F, G, H, I: 22 de julio

J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q: 23 de julio

R, S, T, U, V, W, X, Y, Z: 24 de julio

En lo que respecta a la segunda dosis para personas de 40 a 49 años, se hará conforme a este calendario:

Toluca:

A, B, C: 20 de julio

D, E, F, G: 21 de julio

H, I, J, K, L, M: 22 de julio

N, Ñ, O, P, Q, R: 23 de julio

S, T, U, V, W, X, Y, Z: 24 de julio

Huixquilucan, Metepec y Zinacantepec:

A, B, C, D, E, F, G: 17 de julio

H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O: 18 de julio

P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z: 19 de julio

Lerma y San Mateo Atenco aplicarán segunda dosis del 17 al 19 de julio

Si no puedes ir el día que te toca, no te preocupes, podrás ir en los días siguientes. Puedes consultar las sedes en esta página (si tu municipio todavía no aparece, no te preocupes, aparecerá más tarde). Los módulos de vacunación operarán en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Durante esta jornada también podrán acudir a vacunarse mujeres embarazadas siempre y cuando sean mayores de edad y tengan nueve semanas o más de gestación.

¿Qué necesito para vacunarme? Para recibir la primera dosis deberás llevar el formato que te dan en el portal de MiVacuna impreso, una identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

Si vas por segunda dosis debes llevar dichos documentos y adicionalmente el comprobante que te dieron cuando te aplicaron la primera vacuna.

No es necesario que vayas en ayunas. Procura desayunar bien y tomar puntualmente tus medicamentos (en caso de que estés en tratamiento por alguna enfermedad).

Es importante que lleves cubrebocas, careta y/o goggles, así como mantener la sana distancia.