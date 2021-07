¿Por qué hay más efectos secundarios en jóvenes tras vacunación contra covid-19? Esto es lo que dicen los especialistas al respecto.

Todo era risa y diversión hasta que apareció la fiebre y el dolor de cuerpo. ¿Por qué hay más efectos secundarios en jóvenes tras la vacuna? ¿Somos más débiles? ¿El universo nos odia? No te preocupes, no se trata de eso.

Desarrollar una reacción después de vacunarse es normal. La Secretaría de Salud Federal detalla que las personas pueden tener algunos síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, mareos, escalofríos o hasta dolor de garganta.

Así se detalló en la página de VacunaCovid. ¿Por qué ocurren estos efectos? La Organización Mundial de la Salud (OMS) detalló que estas reacciones indican que el sistema inmunitario está respondiendo a la vacuna.

“Se deben a que su sistema inmunitario está haciendo que su organismo reaccione de una determinada manera, por ejemplo, aumentando la circulación de la sangre para que se distribuyan más células inmunitarias”, explicó la OMS.

Si bien los síntomas indican que tu sistema inmunitario ya se puso al tiro y está generando anticuerpos, el no tener síntomas no significa que la vacuna no esté funcionando. simplemente cada persona reacciona de forma distinta a las vacunas.

Así que si no sentiste ninguna molestia, no te preocupes, no significa que la vacuna no funcionó.

Efectos secundarios en jóvenes tras la vacuna

Sí, los efectos secundarios leves a moderados son normales tras recibir una vacuna, peeero, ¿por qué los jóvenes tuvieron más reacciones secundarias que los adultos y adultos mayores?

Tiene que ver con el sistema inmune. En entrevista con la BBC, Wilbur Chen, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, explicó que las personas mayores experimentan un deterioro de la respuesta inmune, lo cual es normal al envejecer.

Es decir que las personas más jóvenes suelen tener una respuesta inmune más intensa, lo que puede facilitar la aparición de efectos secundarios.

Recuerda que estos efectos suelen ser leves a moderados y duran en promedio 48 horas máximo.

Algunas personas suelen tomar analgésicos como paracetamol antes de aplicarse la vacuna para prevenir efectos secundarios; sin embargo, la OMS no recomienda esta práctica pues “no se conoce cómo pueden afectar el funcionamiento de la vacuna”.

Pero si después de vacunarte presentas efectos secundarios no hay problema si tomas este fármaco u otro analgésico. Recuerda que todos los cuerpos reaccionan de manera diferente, así que antes de consumir cualquier medicamento lo mejor es consultar un médico y platicarle tus síntomas. No te automediques.