Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, responde dudas sobre la tercera dosis.

La nueva etapa de vacunación ha despertado dudas sobre la tercera dosis del biológico contra covid-19, especialmente en personas adultas mayores.

Con el fin de aclarar esas inquietudes, Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, habló al respecto.

Vayamos por partes.

El pasado 7 de diciembre inició la aplicación de dosis de refuerzo a personas adultas mayores. La campaña arrancó en CDMX y otras cinco entidades.

A ese grupo de edad les aplicarán “una dosis de AstraZeneca, sin importar el biológico que hayan recibido con anterioridad”, informó la Secretaría de Salud.

“El refuerzo de inmunización para personas adultas mayores a nivel nacional se aplicará a quienes completaron el esquema antes de junio de 2021. No se requiere registro previo y sólo se deberá presentar identificación oficial. Cada entidad federativa definirá los lugares y fechas de vacunación”, especificó la dependencia.

Especialista de la UNAM responde dudas sobre la tercera dosis

Una de las principales dudas sobre la tercera dosis tiene que ver con la marca de la vacuna.

Como explicamos arriba, todas las personas adultas mayores recibirán una inyección del biológico de AstraZeneca.

Al respecto, Mauricio Rodríguez señaló que “existe evidencia suficiente de que la combinación de las vacunas es segura”.

Rodríguez detalló que se hicierone estudios específicos en algunos países y “en todos los casos se ve que no aumenta el número o la intensidad de los eventos adversos”.

Además, indicó que la mezcla de vacunas contra covid-19 “podría ser benéfico para el sistema inmune”. Dijo que se trata de “una estrategia que también se usa en vacunas que se ponen en la infancia y posteriores que se combinan sin ningún problema”.

Otra de las dudas sobre la tercera dosis que respondió fue la de las razones por las que se debe aplicar a personas adultas mayores.

Rodríguez subrayó que el refuerzo de vacuna es necesario para los mayores de 60 años porque “su estado de salud natural hace que su sistema inmune se debilite un poco, porque, después de los 60 años, la respuesta inmune a las infecciones y, por lo tanto, la respuesta inmune a las vacunas no dura en calidad y cantidad igual que en los menores de dicho grupo de edad”.

Según el especialista, la dosis de refuerzo tiene como objetivo estimular el sistema inmune de las personas adultas maoyores para que no falle en caso de un contagio.

También señaló que es poco probable que la tercera dosis se aplique a otros grupos de edad; sin embargo, es posible que sí se aplique a personas con sistema inmunológico comprometido.

“Las vacunas son todavía un bien limitado, no se pueden poner refuerzos de manera generalizada porque las vacunas no alcanzarían nunca para otros países que la necesitan. Estrictamente no es necesario poner refuerzos de forma generalizada. Muchos de los adultos y jóvenes sanos de la población no necesitan una dosis de refuerzo. Lo mejor es optimizar las vacunas, usarlas de manera inteligente y poder contribuir a equilibrar la distribución y la disponibilidad en otros lados”, señaló al responder dudas sobre la tercera dosis.

¿Cuánto tiempo debe pasar antes del refuerzo?

Foto: Graciela López // Cuartoscuro.

El vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM afirmó que es seguro recibir una dosisde refuerzo “al menos dos meses” después de la vacunación más reciente.

Sin embargo, recalcó, es mejor a partir de los “cuatro meses, para que el refuerzo funcione mejor”.

Otra de las dudas sobre la tercera dosis es si una persona se la puede poner y recibir la vacuna contra la influenza.

En ese escenario, el especialista insistió en que la dosis de refuerzo no disminuye su eficacia si los pacientes han sido vacunados recientemente contra la influenza estacional.

Incluso, afirmó, “se puede poner de forma simultánea el mismo día y el mismo momento. Sólo debe ser en brazos diferentes y estar pendiente de los eventos adversos que se puedan presentar –como dolor de cabeza, fiebre, sensación de calosfríos, cansancio–, pero todo eso pasará en los primeros días y después tendrán protección”.

¿La tercera dosis protege contra las nuevas variantes?

El especialista fue claro al señalar que aún no hay evidencia suficiente para conocer cómo funcionarán las vacunas frente a futuras mutaciones del Sars-CoV-2; sin embargo, dijo, lo más probable es que las vacunas mantengan su eficacia.

“Es importante tener en mente que las vacunas previenen la enfermedad grave, la muerte y la hospitalización, no el contagio.

“Las personas vacunadas pueden contagiarse y contagiar a otras personas, por eso debemos usar cubrebocas y otras medidas como la sana distancia, ventilación, higiene, evitar sitios concurridos, lugares cerrados sin cubrebocas, para eso se necesita”, añadió.

¿Si recibo el refuerzo ya la libré?

Otra de las dudas sobre la tercera dosis es si una vez que se aplique habrá menos riesgo.

En ese escenario, Mauricio Rodríguez aseguró que “tanto pacientes con refuerzo de vacuna, como aquellos que no lo recibirán, deben actuar con precaución en la temporada de fiestas decembrinas y mantener dentro de lo posible las medidas de precaución”.

Además, dijo, aún no es “seguro” reunirse para nadie.

“En el caso de infantes, lo ideal es que estén con su cubrebocas en lugares abiertos. Que no hagan actividades que impliquen estar cerca, intercambiar objetos o estar en un lugar cerrado, como jugar videojuegos y comiendo. Eso es de mucho riesgo”.