¿Endemia? ¿Será que Ómicron puede llevar al fin de la pandemia? Esto es lo que dicen los especialistas.

Fue el 30 de enero de 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una epidemia causada por covid-19; en marzo de ese año se convirtió en pandemia.

Se determinó de esa manera debido a que la epidemia se ha extendido por todo el mundo y afecta a un gran número de personas.

Tan solo la semana pasada, a nivel mundial se registraron 21 millones de nuevos casos de covid, “el peor dato semanal desde el inicio de la pandemia.”, aseguró la OMS.

A dos años de ese suceso que marcó un antes y un después en nuestras vidas, algunos expertos señalan que es posible que la endemia esté cerca, pero ¿esto qué significa?

¿Qué es una endemia? ¿La covid-19 puede ser endémica?

Lo primero que debes saber es que se refiere a la constante presencia o prevalencia habitual de una enfermedad o un agente infeccioso en una población de una área geográfica.

Es decir, que se hace típico de cierta zona y también aplica cuando hay una enfermedad en determinada fecha del año, como por ejemplo el dengue, paludismo o influenza.

Sobre la emergencia sanitaria que causó la covid-19, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que “existen diferentes escenarios sobre la forma en que la pandemia podría desarrollarse y cómo podría terminar la fase aguda”.

Pero ojo, porque también aseguró que dar por hecho que Ómicron sería la última variante para dar paso a una endemia, es muy peligroso.

La doctora Nora Martínez Gatica, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, coincide en que es apresurado y riesgoso pensar en que ómicron le pondría fin a la pandemia.

“Sería peligroso por el hecho de volver a tener una falsa seguridad -como ya nos pasó- y volver a descuidar todas las medidas que ya conocemos, no tener la sana distancia y ya no usar el cubrebocas. Mientras que en el caso del personal de salud, se puede pensar en otros diagnósticos que no sean covid y no cortar cadenas de transmisión a tiempo.”, explicó Martínez a Chilango.

La especialista señala que para lograr una endemia de covid-19, se necesitan mucho esfuerzos.

En este sentido, será necesario que no baje el ritmo de vacunación y otro muy importante: que Ómicron no vuelva a mutar.

¿Cómo se puede complicar Ómicron?

“Que ómicron parezca una cepa menos letal, tiene mucho que ver con que ya está distribuida en poblaciones vacunadas y eso es lo que hace la diferencia en la gravedad de los síntomas.

Minimizar la situación, pensando en una endemia, lo único que lleva es a que haya más contagios y entre más personas se contagien, más veces puede seguir mutando el virus y eso nos puede traer una nueva variante qué tenga propiedades distintas, incluso que pueda ser más letal.”, aseguró la académica de la Facultad de Medicina de la UNAM.

De acuerdo con la especialista Nora Martínez, existen factores para que Ómicron se complique.

Entre ellos destaca la poca distribución de vacunas en el resto de los países.

“Mientras no haya una distribución igualitaria, todas las oportunidades que tenga el virus para infectar a una persona sin importar su edad o que esté vacunada, le da libertad para mutar y continuar esparciendo.”, aseguró.

Debido a que los especialistas tienen evidencia científica reciente de que el virus se réplica más en vías aéreas superiores y poco en vías respiratorias bajas, es importante no subestimarla.

Esto es por que la enfermedad puede desarrollar neumonía por el hecho de que va a tener dos fases.

Se trata de la fase aguda de replicación viral y la fase de inflamación en la que se puede inflamar, tanto los pulmones como el resto de los órganos del cuerpo.

A estos problemas, se suma que en México existe una gran parte de la población con padecimientos como obesidad y diabetes que los pone en una situación de más riesgo.

Por ello, la especialista recomienda que se eviten las aglomeraciones, se use correctamente el cubrebocas y acudan al médico para un diagnóstico correcto.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, declaró que es posible que el mundo abandone la fase aguda de la pandemia, siempre y cuando se cumplan ciertos objetivos como vacunar a al menos el 70% de la población de cada país, a finales de año.

