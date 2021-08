¿Sabes cómo sacar tu auto del corralón? Con esta guía conocerás que documentos debes presentar, a dónde acudir y cuánto tendrás que pagar.

¿Te cayó la voladora y se llevaron tu coche al depósito vehícular (como le dicen las autoridades)?, ¿sabes cómo sacar tu auto del corralón?

El tíoChilangolo sabe: es probable que tengas que acudir al menos una vez a sacar tu vehículo del corralón o hacerle el paro a un familiar o amigo y por eso se puso a investigar todo sobre este trámite.

Toma nota. Aquí te contaremos qué documentos debes presentar, cómo es el procedimiento para sacar tu vehículo, a dónde tienes que acudir y cuánto tendrás que pagar.

¿Cómo sacar tu auto del corralón?

Empecemos por lo básico: ¿cómo saber en que depósito vehicular está tu coche?

Primero deberás marcar a Locatel (555658-1111) y pedir informes sobre el depósito en el que se encuentra el vehículo.

Una vez que una persona te atienda, te pedirá datos sobre tu auto, como las placas, para ver en qué depósito vehicular ingresó tu coche.

Luego de saber dónde está el automóvil, deberás acudir al corralón, pagar la multa, así como el arrastre y los derechos de piso correspondientes. (Más sobre esto en unos párrafos)

Si resulta que tienes infracciones al Reglamento de Tránsito que no has pagado, no te quedará más que pagarlas o de lo contrario no podrás sacar tu auto del depósito vehicular.

¿Qué documentos necesitarás?

Foto: Enrique Ordoñez / Cuartoscuro.

Ahora sí, la guía sobre cómo sacar tu auto del corralón se pone seria.

Una vez que ya sabes dónde está tu coche, prepará la siguiente documentación. Toma en cuenta que deberás presentar el documento original y dos copias.

Aunque suena ilógico, si no cumples con este requisito no podrás liberar tu coche del depósito vehicular.

Si el vehículo está registrado a tu nombre en la Tarjeta de Circulación, tendrás que presentar:

Licencia de conducir vigente

Identificación oficial (INE, pasaporte vigente, cartilla del Servicio Militar Nacional o cédula profesional)

Tarjeta de circulación vigente

Póliza de seguro de responsabilidad civil vigente

Comprobar la no existencia de adeudo vehicular por la tenencia del año anterior. (La impresión de la página de finanzas no es válida, si no se cuenta con el comprobante se tiene que solicitar una certificación del pago en la Administración Tributaria o en un Centro de Servicio de la Tesorería)

Si el vehículo no está registrado a tu nombre, te van a pedir:

Licencia de conducir vigente

Identificación oficial (INE, pasaporte, cartilla o cédula profesional)

Tarjeta de circulación vigente

Póliza de seguro de responsabilidad civil vigente

Comprobar la no existencia de adeudo vehicular por la tenencia del año anterior

Factura o Carta Factura endosada

En su guía sobre cómo sacar tu auto del corralón, el tío Chilango también pensó en las personas morales. Ellos deberán presentar:

Tarjeta de Circulación a nombre de la empresa

Licencia de conducir vigente

Identificación oficial (INE, pasaporte, cartilla o cédula profesional)

Póliza de seguro de responsabilidad civil vigente

Carta firmada por el representante legal de la empresa en el cual se especifique que el vehículo es propiedad de la misma

Original y copia simple de la Factura o Carta Factura Vigente para cotejo

Acude represente legal con poder notarial o carta firmada

Puede parecer obvio, pero no lo es, en todos estos casos tendrás que presentar las llaves de tu auto.

¿En cuánto me saldrá el chistecito?

El costo de sacar tu coche del depósito vehicular dependerá del motivo por el cual se lo llevaron al corralón.

Sin embargo, deberás pagar el arrastre, que está en 733.50 pesos, de acuerdo con el sitio web de Locatel.

En caso de que tu auto esté más de un día en el depósito vehicular, no te quedará más que pagar el almacenaje. Por eso, el cobro es de 76.70 pesos, de acuerdo con el Código Fiscal de la CDMX.

Tips que te harán el paro

En caso de que hayas perdido la Tarjeta de Circulación, deberás presentar el pago de la reposición (si eres de la Ciudad de México).

Si tu Tarjeta fue emitida después de que se llevaron tu coche al corralón, también tendrás que llevar la factura.

En caso de que te hayan robado la Tarjeta de Circulación, te pedirán que presentes el acta levantada ante la autoridad correspondiente, el pago de la reposición y la solicitud de reposición ante la Secretaría de Movilidad.

Si tu auto no tiene placas, tendrás que presentar la factura original con todo lo demás.

En caso de que la Tarjeta de Circulación esté en la guantera del coche, pide que te permitan sacarla cuando llegues al depósito vehicular.

Por nada del mundo olvides presentar tus documentos en original y dos copias.

Ahora sí, sobrino, ya sabes cómo sacar tu auto del corralón.