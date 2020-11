Autoridades de CDMX dieron a conocer 8 recomendaciones sobre qué hacer en un choque automovilístico para para no ser víctima de delincuentes.

Cada vez es más común saber del caso de una víctima de los montachoques, automovilistas que fingen percances viales para exigir dinero a cambio de no golpear a la persona que chocó contra ellos. Si no sabes qué hacer en un choque automovilístico, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina dio a conocer ocho recomendaciones para no ser víctima de estos delincuentes.

Me obligaron a darles $10 mil: así operan los montachoques

Antes de mencionar las recomendaciones, debes saber que el artículo 46 del Reglamento de Tránsito establece que todos los los vehículos motorizados deben contar con seguro de responsabilidad civil vigente, además de ampliar la responsabilidad civil por daños a terceros, tanto en su persona y a su patrimonio.

¿Qué hacer en un choque automovilístico?

Si sufres un accidente vial, la primera recomendación es (tratar de) mantener la calma y, en caso de ser posible, orillar los vehículos a un lugar en el que no se obstruyan el tránsito. La segunda recomendación es permanecer dentro del vehículo. Comunícate con tu compañía aseguradora y proporciona detalles del lugar del accidente para que puedan llegar más rápido. Si alguno de los involucrados presenta una actitud agresiva, te puedes comunicar al 911 o marcar al 555208-9898 o pedir apoyo a través de la cuenta de Twitter @UCS_CDMX. También se recomienda evitar acordar un pago por los posibles daños a los vehículos, sin que esté presente personal de los seguros o alguna autoridad policial Verificar que la persona autorizada por la aseguradora cuente con una identificación, uniforme y documentos legales que los acredite como parte de la empresa. Otra de las recomendaciones sobre qué hacer en un choque automovilístico es que el conductor debe estar presente durante la verificación de daños, revisión de pólizas y demás trámites. En caso necesario, presentar su denuncia ante un agente del Ministerio Público o un Juez Cívico

Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana destacó que si alguno de los automovilistas involucrados en el accidente no cuenta con seguro o no se llega a un acuerdo entre aseguradoras, los policías deberán remitir a los conductores ante un Juez Cívico, para la sanción administrativa o económica que corresponda.

“Si alguno de los involucrados se encuentra bajo los influjos de alguna sustancia prohibida, alcohol o estupefacientes, inmediatamente serán puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica”, explicaron las autoridades.

Ante las denuncias ciudadanas de casos de posibles extorsiones en hechos de tránsito, la #SSC emite recomendaciones para los automovilistas. https://t.co/qqRD5dQo18 pic.twitter.com/nqEwKQVF48 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 10, 2020

¿Buscas chamba? Abren convocatoria para ser poli bancario

Hasta este 10 de noviembre, las autoridades capitalinas han detenido a 11 personas, dos mujeres y nueve hombres, en las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan y Miguel Hidalgo, quienes posiblemente simulaban percances viales con el fin de exigir dinero a los conductores involucrados, a cambio de no causarles daño.

El modus operandi de los montachoques en la CDMX consiste en simular un percance vehicular, posteriormente intimidan al automovilista verbalmente o con algún tipo de arma, lo amenazan con dañarlo físicamente a él o a sus acompañantes.

Una vez que ya amenazaron a la víctima, los delincuentes exigen alguna compensación a cambio de no lastimarlos o llamar a las autoridades competentes.

Además de indicar qué hacer en un choque automovilístico, las autoridades capitalinas invitaron a la población a presentar una denuncia por cualquier hecho de tránsito, así como atender las recomendaciones de los policías y consultar el Reglamento de Tránsito.

Así fue cómo la CDMX se llenó de combis y micros (fotos)