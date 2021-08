El subsecretario de Salud dijo que habrá clases presenciales en semáforo rojo, pues la educación será considerada como actividad esencial.

Autoridades federales volvieron a hablar este jueves 5 de agosto sobre la posibilidad de que los alumnos acudan a clases presenciales en semáforo rojo.

El subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, y la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hablaron del tema.

Al participar en la Conferencia Nacional de Gobernadores, López-Gatell habló sobre las clases presenciales en semáforo rojo y planteó que la educación será considerada actividad esencial.

Por esa razón, dijo, se promoverá el regreso a clases presenciales y “no estará sujeta a restricciónes” aún cuando la alerta esté en su nivel más alto.

“El semáforo en este momento vigente, que presentamos públicamente hace un par de semanas y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación hace unos días, requiere que liberemos la posibilidad legal de la SEP de poder llamar a las aulas cuando se tienen semáforos superiores al amarillo”, explicó.

Agregó que harán ajustes para “distinguir que el sector educativo tiene una alta prioridad y de hecho, conceptualmente, el mismo de las actividades esenciales que habíamos considerado en la Jornada de Sana Distancia”.

Recordó que más de 2 millones 743 mil 448 mil personas del sector educativo fueron vacunadas, lo que representa más de 90%.

Además, del regreso a clases presenciales en semáforo rojo, López-Gatell se refirió al tema de la variante delta, de acuerdo con un reporte deReforma.

Explicó que hay evidencia científica “indirecta” de que puede tener mayor capacidad de transmisión.

“Esto es principalmente por aspectos biológicos de la variante Delta, que hacen que la carga viral en la garganta, en el aparato respiratorio de las personas infectadas sea en unas concentraciones mucho mayores y eso da una mayor posibilidad de transmitir”, dijo.

También señaló que no hay evidencia científica de que la variante Delta cause enfermedad más grave. “No la hay, es muy importante tenerlo claro. Lo que sí existe evidencia, aunque es no muy robusta, pero es consistente, es sobre su transmisibilidad. Pero transmitirse más no quiere decir causar más daño”.

¿Qué más sabemos sobre las clases presenciales en semáforo rojo?

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, también habló sobre el tema.

Aseguró que el regresovoluntario a clases presenciales es impostergable pese a la pandemia de covid-19.

“Es impostergable el regreso voluntario a las escuelas de las y los estudiantes”, afirmó.

Dijo que el reto para las autoridades es detener los contagios y mantener abiertas las actividades presenciales.

“El reto que nos ocupa es precisamente atajar la pandemia pero, al mismo tiempo, permitir el regreso estratégico a las actividades educativas, presenciales y también en las actividades económicas con todas las medidas de seguridad, pero también, previniendo los contagios”, indicó.

Tras los dichos sobre las clases presenciales en semáforo rojo, el informe de la Secretaría de Salud sobre la evolución de la pandemia reportó 21 mil 569 nuevos casos de covid-19.

Dicha cifra es un nuevo punto máximo durante la tercera ola y el más alto desde el 22 de enero pasado.

Además, el documento reporta 618 muertes relacionadas a la enfermedad en las últimas 24 horas.

Con esas cifras, México suma dos días consecutivos con más de 20 mil contagios reportados.

El calendario de la Secretaría de Educación Pública indica que el ciclo escolar 2021-2022 comienza a partir del próximo 30 de agosto.