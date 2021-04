Los cambios en el outsourcing buscan prohibir la subcontratación de personal, pero hay huecos que podrían empeorar la situación, dicen especialistas.

¿Realmente desaparece? ¿Te pueden bajar el sueldo? ¿Tendrás más prestaciones? Los cambios en el outsourcing tienen como finalidad prohibir la subcontratación de personal y mejorar las condiciones de empleo; sin embargo, hay huecos que podrían empeorar la situación, según especialistas.

Primero debes saber que el outsourcing no desaparece como tal, sino que únicamente tendrá más candados para evitar las malas prácticas.

Tras mesas de negociaciones, empresas y autoridades federales acordaron prohibir la subcontratación de personal, peeero en su lugar se permitirá la subcontratación de servicios especializados.

“El acuerdo contempla prohibir la subcontratación de personal, que anteriormente regulaba el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, para dar paso a la subcontratación de servicios u obras fuera del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante”, explica Diego Naveda, director de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH).

¿Cuándo sí y cuándo no estará permitida la subcontratación?

La abogada Abigail Quiroz, de la Fundación Trabajo Digno, pone como ejemplo una pastelería.

A partir de la reforma no podrá subcontratar a pasteleros o reposteros, pues esa es su actividad preponderante. No obstante, sí podría hacerlo con servicios de contabilidad, mercadotecnia, limpieza o mantenimiento, pues ese no es su giro principal.

“(La reforma) va a beneficiar a que los trabajadores que estaban subcontratados puedan ser contratados. La empresa los va a absorber. Si antes eran subcontratados, les dan tres meses para contratar a todos”, señala Quiroz.

Para el cambio en el outsourcing, las empresas tendrán de dos sopas, explica la abogada.

La primera opción es cambiar a todo el personal a nómina, con las prestaciones correspondientes: antigüedad, seguro social, bonos o vales.

Pero, la segunda opción será liquidarlos conforme a la ley, es decir, al 100% y de esos escoger a quiénes va a contratar directamente.

Foto: Crisanta Espinosa / Cuartoscuro.

Aunque en teoría la reforma plantea beneficiar al trabajador al otorgarle mayores beneficios de contratación, la realidad es que pocas empresas podrán internalizar a sus empleados.

Se estima que 90% son micro, pequeñas y medianas empresas que no cuentan con los recursos y la infraestructura suficiente, asegura el director de la AMECH.

“Calculamos que de la cifra de 5 millones de trabajadores en el sector de subcontratación que reporta el INEGI , entre 40 y 50% de los trabajadores podrían transitar a esquemas legales que carecen de seguridad social, como podría ser el caso de trabajadores por honorarios o salarios asimilados”, dice.

Al respecto, Quiroz señala que sí es una realidad que los cambios en el outsourcing puedan detonar en la informalidad.

Sin embargo, la especialista precisa que esquemas como el de honorarios es un engaño utilizado por las empresas para no otorgar derechos laborales a sus empleados.

“Por honorarios no se puede porque este es un esquema muy especial y de ejercicio libre. Si vas con un médico a una consulta o contratas a un contador para una declaración de impuestos, esa es una relación por honorarios. Al contador no lo tienes de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche ni al médico lo tienes en tu oficina checando asistencia”.

Cambios en el outsourcing: ¿te pueden bajar el sueldo?

El cambio implicará costos para las empresas, explica Naveda, quien advierte que esos costos se podrían reflejar en el salario que perciben los trabajadores que serán contratados en el futuro.

No obstante, nunguna empresa puede bajar el salario de un trabajador al pasar a un trabajador subcontratado a su nómina.

“Tenemos que considerar dos cosas: las empresas de outsourcing ya tienen sueldos bajos, es rara la empresa que tenga buen sueldo. Bajo ese argumento no se pueden disminuir sueldos. Si las empresas deciden contratar a sus trabajadores tienen que respetar todas sus prestaciones. Bonos, antigüedad, monto de salario, seguro de gastos médicos.

“A los trabajadores se les pueden aumentar los derechos, subirles el sueldo, darles alguna comisión adicional, siempre hacia arriba, jamás restar porque eso ya es una pérdida de derechos adquiridos”, comenta la abogada.

¿Y las utilidades, apá?

Otro de los cambios en el outsourcing es la forma de calcular la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), que tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, según resulte más favorable para el trabajador.

Con esto lo que cambia es que se puso un tope al porcentaje que se destinaba a cada trabajador; sin embargo, esta modificación se realizó para terminar con una de las malas prácticas utilizada por las empresas que recurrían a la subcontratación, explica la abogada de la Fundación Trabajo Digno.

“Aquí estaba otro de los negociazos del outsourcing. Las empresas que únicamente tenían registrados a dos trabajadores, repartían las utilidades únicamente entre esos dos, lo cual es una injusticia porque si 100 personas ayudaron a generar esa riqueza, a 98 que están fuera no les toca ni un peso porque no están reconocidos como trabajadores”, señala.

Otras malas prácticas que se eliminan con la reforma

Foto: Crisanta Espinosa / Cuartoscuro.

El principal problema que surgió con la proliferación de empresas de subcontratación es que muchas de estas eran empresas fantasma, que eran creadas y al año siguiente les cambiaban el nombre.

Por ello, dentro de los cambios en el outsourcing se establece que las empresas que proporcionen servicios de subcontratación deberán contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo.

Dicho registro será público y estará disponible para consulta en internet, además que deberá renovarse cada tres años.

De acuerdo con la AMECH, se han detectado tres malas prácticas comunes utilizadas por algunas empresas.

La primera es el pago por salarios asimilados aunque se trate de un trabajador constante que está dentro de la nómina.

En segundo lugar aparece el pago mediante pensiones de retiro. Hay empresas que pagan 30% a través de la nómina y el resto lo hacen mediante una simulación de aportaciones para el retiro, pues estas no pagan impuestos

Por último, está la creación de sindicatos para simular pagos a los trabajadores a través de estos.

Entonces, ¿los cambios al outsourcing terminarán con el problema? La abogada Abigail Quiroz señala que aunque la reforma no está mal, el problema será su implementación, pues hay huecos que podrían provocar que ésta no cumpla su objetivo.

“Se supone que la Secretaría del Trabajo va a vigilar que cumplan con el pago integro del salario y de las cuotas, esa sería la misión de la dependencia con este registro, entonces teóricamente estas prácticas también tendrían que acabarse si es que hay una buena supervisión”, dice.

