La plataforma para que las personas se registren para la etapa de vacunación de 18 a 29 años se abrió la noche de este lunes 5 de julio.

Llegó la hora de registrarse para recibir la vacuna. La noche de este lunes 5 de julio abrió el registro para la vacunación de 18 a 29 años.

En la página de MiVacuna aparece la leyenda: “Este mes tendré 18 años cumplidos o más y me quiero vacunar”. Así que si ya eres mayor de edad ya puedes registrarte.

¿Cómo me registro para la vacunación de 18 a 29 años?

Registrarse es muy fácil.

Lo único que tienes que hacer es tener tu CURP (Clave Única del Registro de Población) a la mano e ingresarla en el sitio de MiVacuna.

Posteriormente te pedirán que corrobores tus datos personales e ingreses la localidad donde vives.

Finalmente te pedirán un número de contactoy un correo electrónico.

Recuerda que, por lo menos en CDMX, las personas reciben un mensaje con detalles sobre su cita de vacunación.

Hasta el momento se desconoce cuándo comenzará la vacunación de 18 a 29 años. Este grupo conforma la última etapa de vacunación que tiene contemplado el plan nacional presentado en diciembre de 2020.

Minutos después de que se habilitó la plataforma para el registro para la vacunación de 18 a 29 años, el sitio web comenzó a reportar problemas en su funcionamiento.

Si no puedes serte los primeros en registrarte, no hay problema. Toma en cuenta que el orden del registro no se relaciona con el orden en que se aplican las vacunas.

Para evitar problemas, te recomendamos ser paciente y esperar a que el sitio web vuelva a funcionar.

Inicia vacunación de 30 y más

Este 6 de julio comenzará la vacunación para personas de 30 a 39 años en CDMX. Durante esta primera jornada se vacunará a habitantes de Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Cuauhtémoc y Xochimilco. En todas se aplicará la vacuna de AstraZeneca.

Hasta este lunes 5 de julio se han administrado 5 millones 429 mil 564 dosis de la vacuna contra covid-19. Tres millones 600 mil 653 personas ya recibieron su primera dosis; mientras que un millón 828 mil 911 habitantes de la CDMX ya tienen su esquema de vacunación completo.

El registro para la vacunación de 18 a 29 años se abre luego de que la Ciudad de México reportó un incremento en el número de contagios en personas de ese rango de edad.

De acuerdo con cifras oficiales, tres grupos de edad muestran un repunte en el número de contagios.

Los grupos en los que se ha detectado más aumento de casos es en personas de 18 a 29 años; de 30 a 39, así como en personas de 40 a 49; mientras que en el resto se encuentran niveles estables.