Joseph Heathcott se enamoró de los tianguis de la CDMX, y pues… ¿Cómo no? Los tianguis son las raíces que se abren paso en el asfalto, rodean inmuebles y se adaptan al mobiliario urbano para crecer. Quizás a nivel de piso no se ve, pero están ahí dando soporte a cientos de miles de familias comerciantes que han hallado en este una forma de ganarse la vida. Además, surtiendo las despensas, llenando las barrigas y saciando a los curiosos que nos acercamos a ellos.

¡Ay, los tianguis! Cualquiera cae rendido ante sus numerosos encantos, con todo y el ‘amor apache’ que muchos chilangos les tienen por su caótica naturaleza: son tantas sus bondades que terminamos regresando una y otra vez a ellos.

Joseph Heathcott es un urbanista, docente e investigador que sucumbió ante el colorido paisaje de los más de 1,600 mercados sobre ruedas que tapizan la ciudad. Tras varias estancias en la CDMX —como investigador pero también vacacionando— encontró en los tianguis un punto articular de la cotidianeidad chilanga:

Estos sistemas y procesos urbanos fascinaron a Joseph, quien continuó visitando todo tipo de tianguis para comprender mejor su funcionamiento. De todos los que conoció, ¿cuál creen que terminó de atraparlo? ¡Pues Tepito!

El primero que realmente me impresionó fue el tianguis de Tepito. Es un tianguis masivo, tan concurrido y frenético. Ahora puedes imaginar qué tan abrumado estaba con toda la actividad y productos a la venta aquí. Desafortunadamente no tenemos tianguis así en Estados Unidos. No tenemos nada como la vasta vida pública de México, ni siquiera en Nueva York, que es donde vivo.