Dividido por días de la semana, este mapa de tianguis de la CDMX te ayudará a encontrar el más cercano a tu domicilio.

Los tianguis forman parte primordial de la vida en la capirucha; no solo resguardan increíbles tesoros (como unas buenas garnachas y ropa de paca), sino que además reflejan la diversidad cultural y el folclor de nuestra ciudad. Por ello, el mapa de tianguis de la CDMX es una excelente herramienta para explorar estos comercios con mucho corazón chilango.

Platicamos con Jorge González Mireles, quien se encargó de traer a la realidad esta útil y entretenida guía de tianguis capitalinos. Aquí te compartimos todo lo que nos contó sobre el proceso de creación de esta plataforma. ¡Checa los detalles!

Mapa de tianguis de la CDMX

Hace algunos meses, las redes sociales viralizaron una serie de mapas originales de la CDMX que, a decir verdad, todos necesitábamos en nuestras vidas: Unos señalaban los puestos de esquites; otros, las ciclovías; algunos más nos mostraron los lugares recónditos donde se aparecen fantasmas en la CDMX. Pero, sin duda, uno de los más destacados —y queridos— fue el mapa de tianguis chilangos.

Tal como nos comparte Jorge González, la motivación para crear esta plataforma surgió de forma bastante casual; todo comenzó en una conversación en Twitter, en la cual especialistas como David Santa Cruz y Paloma Villagómez Ornelas señalaban que sería buena idea diseñar un mapa con estas características.

Vi los datos en la conversación de Twitter y, como tenía tiempo, rápido me puse a hacer el mapita. Con la plataforma Tableau es muy fácil hacerlo, hay varios tutoriales muy sencillos en YouTube. Yo ya la sabía usar por otras cosas de la vida, así que, en realidad, lo que hice me tomó como una hora. Lo puse en Twitter y, como a la gente le gustan mucho los tianguis, comenzaron a compartir el mapa de tianguis de la CDMX.

Hace unos días hice un mapita con todos los tianguis de CDMX.



Igual y les sirve para conocer algún nuevo tianguishttps://t.co/1q41RhlQoF — 🦃 Totol (@GlezMireles) June 19, 2021

En efecto, luego de que la usuaria Paloma Villagomez publicara los datos de los mapas en la CDMX en la red social, Jorge se encargó de trasladar la información a la plataforma. Esta herramienta, con información actualizada hasta mayo de 2021, nos permite visualizar todos los tianguis de la capital, así como los días en los que ofrecen servicio a las y los marchantes.

En corto tiempo, el mapa se volvió viral a través de las redes sociales; al mismo tiempo, numerosos usuarios mostraron interés en la herramienta y comenzaron a sugerir adiciones y modificaciones para nutrir la información de la plataforma.

Los datos no están perfectos, porque nadie fue a levantarlos para hacer este mapa y no sé cómo los haya recogido la CDMX. Hay gente que me dice que está mal porque no aparece su tianguis, o me preguntan qué venden en uno o en otro, pero eso no lo sé, porque los datos no contienen esta información.

Al respecto de las actualizaciones que podría recibir este mapa, Jorge González señala que, por ahora, no tiene planes de darle continuidad al proyecto; sin embargo, señala que sería de suma utilidad para los habitantes de la capital contar con una herramienta como esta.

No es un proyecto mío como tal; lo hice y lo publiqué, pero nada más. Siempre me han gustado los mapas, pero no soy un experto. Estudié Geografía en la maestría, pero no es algo que haga en mi día a día. Ahora, la gente pide que actualice la información. Lo que yo les digo es que, si alguien más quiere hacerlo, ahí encontrarán los datos para que los modifiquen.

Los tianguis: Espacios con corazón chilango

Si bien Jorge asegura que la realización del mapa no le tomó mucho tiempo ni forma parte de sus proyectos personales, asegura que la herramienta le ha resultado de utilidad a nivel personal; en efecto, durante su realización descubrió nuevos tianguis de la capital a través de este mapa.

Yo conocía los típicos tianguis que se ponen por mi casa y otros de las zonas en los que he trabajado; pero, cuando vi el mapa, vi que había tianguis a dos cuadras de donde estoy que se pone los martes y yo no lo sabía. También varios amigos me han dicho que vieron tianguis por sus casas. Luego van a buscar algo de comer y encuentran cosas ricas.

A pesar de que las grandes cadenas comerciales continúan en expansión dentro de la capital, los tianguis tradicionales constituyen una excelente opción para quienes buscan productos frescos y un trato personal.

Si esto lo tuviera Google Maps, estaría mejor; hasta serviría más si vas en tu carro, porque tendrías la ubicación de todo para saber si va a haber cierre de calles. Algo que platicaba con amigos es que hay muchas cosas que no aparecen en Maps y que sí se venden en la CDMX. A veces se antoja un plátano frito o un elote y, a menos que oigas el silbato, ni te enteras. Estaría increíble que hubiera un mapa con toda esta información.

¡Coloridas artesanías mexicanas!



¿Cuál es tu bazar o tianguis favorito en México?



📷 @sergio_fabila



📍San Ángel, CDMX pic.twitter.com/VYBTXMhqqa — Visit México (@VisitMex) March 28, 2021

Si todavía no has visitado el mapa de tianguis de la CDMX, no esperes más y échate una vuelta por esta increíble herramienta (aquí te dejamos el enlace). Cuéntanos, ¿cuál es tu tianguis favorito?