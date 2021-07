"La Charly Peanuts" se convirtió en una de las mejores frases de Soy Tu Fan. Si traes en la punta de la lengua un par más, checa este top.

¡Justo en nuestras preciosas y traqueteadas rodillas! Porque siempre es momento para hablar de la serie del Once que nos conquistó hace más de 10 años, te traemos las mejores frases de Soy tu Fan.

Ya estamos que se nos cuecen las habas por ver la nueva película de Soy Tu Fan, pero calma, chilangos, habrá que tener paciencia, porque lo bueno tarda y lo que Ana Claudia Talancón junto con todo el crew de la serie nos han compartido en sus redes sociales sí que promete.

En lo que llega esta nueva producción a las pantallas, no dejes de darte una vuelta por las redes sociales de Canal Once para revivir (las veces que quieras) las dos temporadas de Soy Tu Fan totalmente gratis.

Frases que inmortalizaron Soy Tu Fan

Si eres de los fans que no tienen llenadera y evocas las máximas de Charly, Nico y Vanessa a la menor provocación, aquí puedes echarle ojo a un finísimo compilado de fragmentos icónicos que no solo dieron personalidad a la serie sino que se convirtieron en el estandarte de toda una generación. ¡Arrancamos!

“Dicen que te tardas la mitad del tiempo que anduviste con alguien en olvidarlo…” Te entendemos, Charly, todos hemos estado allí, en el atroz desasosiego, Pero no hay mal que dure cien años ni menso que lo aguante.

“Dile que conociste al amor de tu vida” Pues no andaba tan perdido ese Nico, pues vaya que vaticinó lo que sería toda una travesía amorosa.

“Me duelen los ojos de verte… Pero es un dolor bonito” Un cumplido poco ortodoxo que para nada sorprendió a nuestra querida Charly de Bulgaria.

“Tú de qué vas Charly” No podemos desligar la canción de Franco de Vita del canto a todo pulmón que Nico y Rocío patrocinaron de regreso a la casa de Charly, ¿y ustedes de qué van, chilangos?

“Yo nunca he tenido torta ni posibilidad de torta” De las frases de Soy Tu Fan que deberían enmarcarse en oro, claro que sí. Cuando la vida ni te sonríe ni te fuma ni te da la oportunidad de meter la pata esta máxima aplica como mandada a hacer.

“La Charly Peanuts” Vanessa inmortalizó su aparición en pantalla con esta línea que taladró el animo de Charly cual cuchillito de palo.

“La gente p… siempre es feliz” sentenció Rocío sin pensarlo, ¿será?

“Ese hombre el una bomba, un Marlon Brandon” Esa Beba no tenía pelos en la lengua y cantaba las cosas sin tapujos. Muy Marlon Brandon ese Julián, pero para mala onda no se estudia.

“Buen día, día” El entusiasmo y sinceridad de Nico llegaba a ser un poco estridente, sin embargo esta frase se incrustó en nuestros corazones para siempre.

“La terapia no es una fase, es un proceso” Afortunadamente estamos en tiempos en los que la terapia ya es una herramienta indispensable en la vida de millones de personas. Si bien Martha se preocupaba porque no veía “avances” en Charly, la Peanuts en realidad no estaba nada errada en su aseveración.

“Para dejar de beber hay que empezar a hacerlo” Beba, la que empuñaba el vaso olímpicamente no dejaba escapar la oportunidad para echarse un chínguere mientras escuchaba a sus acongojados nietos.

“Su cara dice No soy feliz, no soy feliz con esa mala actriz” No cabe duda de que uno quiere lo que no puede tener, caray. Ya que Nico andaba con Caro, A Charly le valió gorro y comenzó a tirarle la onda a Nicolás, quien no podía ocultar su nerviosismo después de esa (aceptémoslo) malísima obra de teatro en La Pirámide.

“Un pesimista es un optimista con criterio” ¡Se tenía que decir y se dijo!

“Peanuts tienes en la cabeza” Si algo nos desesperaba de Vanessa era su ubicuidad: la mala suerte de aparecerse en el momento menos oportuno… como la fiesta de cumpleaños de Nico.

“¡Ay papá!, ¿cuándo te vas?” Buena onda para unos, desesperante para Charly. Esa era la dicotomía casi irreconciliable con la que Peanuts luchó desde su tierna infancia.

“Las cosas, no siempre se hacen con intención ojete, simplemente se hacen y ya.” Por más doloroso que sea, uno aprende, a veces a la mala, pero aprende. Como le sucedió a Charly con Julián.

“¡La Valenciana es mía!” Hay lugares sagrados a los que las malas vibras, los innombrables y los enemigos no deberían entrar.

“No quiero ser ni tu socia ni tu amiga ni que nos piquemos el p… ombligo” ¡Eso, Charly! Momentos invaluables en los que los frutos de la terapia son evidentes. Límites, límites para vivir en paz,

“Ni sufro ni me aburro, y tampoco ando con nadie” Entre tanto caos y momentos erráticos de Nini siempre lograba sacar a flote momentos de sabiduría.

“Juntos a todas partes… como nalga y calzón” Mejor analogía (y una de las mejores frases de Soy Tu Fan) no pudo aplicar Fer para exigirle a Iñaki que tuviera un poquito de reciprocidad. ¡Pos este!

“No soy mala onda, solo soy punk” Después de casi dos temporadas podríamos decir que, en efecto, Vanessa no era mala onda, solo… necesitaba un poco de amor.

“Lo traigo chaqueteando las banquetas” El orden de los constituyentes no altera el producto, y Rocío lo sabe.

“Porque no es tan fácil encontrar un cómplice en la vida. Alguien que te cuide, que te respete, que no te juzgue. Alguien que se ría contigo. Alguien que aguante vara si estás triste. Alguien que esté contigo en los momentos importantes. Alguien que te defienda aunque tú puedas defenderte sola. Alguien que baile contigo, aunque no le guste bailar, nada más porque tú se lo pediste…” Valía la pena citar el conmovedor discurso que Charly dio en la boda de Fer e Iñaki. Momento precioso en el que por fin ¡nuestra amiga se dio cuenta!

“No puedes estar rayando las paredes, no estás en una cárcel… / Así me siento, presa entre las redes de un poema” Cantante, rockera y hasta poeta salió Vanessa… Dotes que un par de capítulos después demostró con una composición un poco… atípica.

“Corrección: Tú no tienes weyes, yo no tengo pedos” Si algo distingue a Ro es esa sinceridad que le destila por los poros. Aunque ciertamente en esa ocasión sí se equivocó porque en realidad sí se estaban gestando varios problemillas con Emilio y Diego.

“Primero me tiro al piso y te doy una lástima, y luego me vuelvo un pinche gángster del padrino” ¡Qué tal con el chantaje de Cristina? Pero Charly salió más tremenda que bonita y le puso su estate quieta.

“Me aplicó la de la pestaña… La que te aplican para quitarte la pestañita que traes en el cachete y digo ¡eso qué!” ¡Calmantes montes, amiga! Charly ya andaba queriendo correr y ni los tenis se había puesto, pero al final esa gelatina sí cuajó.

“¿No tienen una bachita o algo? Ando bien eriza” Si algo podemos destacar de Vanessa era esa habilidad para escabullirse y salir hasta con un porrito en pleno paseo familiar.

“Tú y yo podemos ser amantes bandidos toda la vida”Ay, ay, ay… Cómo olvidar el acelere de nuestro corazón cuando ya se andaban jurando amor eterno (de nuevo) en la segunda temporada de Soy Tu Fan. Maduros y renovados… Valió la pena.

“Ay, Bruno, ¿Sabes qué? CHTM” La ondita con el doctor no terminó de madurar, pero así es la vida pero sobre todo el amor: una hipótesis a comprobar. De plano ahí no era, Charly.

“Estás lista para la aventura de tu vida” El cierre de un ciclo y de la última temporada de Soy Tu Fan, pero el inicio (o al menos eso nos dieron a entender) de una segunda oportunidad entre Charly y Nico.

Después de traer a la vida estas frases de Soy Tu Fan habría que refrescar la memoria con un maratón intenso de la serie. Compártenos en los comentarios otras sentencias, máximas, citas o fragmentos que hayas amado de esta serie cuyo escenario imperdible es nuestra amada CDMX.