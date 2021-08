Uno de los saberes universales asegura que el calzado de gamuza se limpia con jabón de calabaza. Según Daniel Ortega, dueño de Enchúlame Los Snkrs, le debemos tremenda calumnia a los zapateros, cuyo oficio ha evolucionado en una de las actividades más rentables del momento: el lavado de sneakers.

La cultura que gira en torno a la adoración de los tenis es un fenómeno de carácter global, y en México no es la excepción. Cada vez son más aquellos dispuestos a pagar miles de pesos en un solo par; pues dejaron de representar tan solo una comodidad básica y se convirtieron en toda una declaración de estatus, moda y personalidad, objetos de deseo y colección.

Hay muchos factores que intervienen a la hora de determinar cuál será el par más deseado de la temporada. Desde celebridades e influencers, pasando por marcas, estudios de mercado y hasta tendencias virales; la sneaker culture es un monstruo de múltiples cabezas que hoy en día deja suculentas ganancias para todos los involucrados. Y eso incluye a los profesionales del cuidado de los sneakers:

Daniel Ortega tiene 27 años de edad, patina desde los 13 y siempre ha vivido en el oriente de la Ciudad de México. Un Iztapalaboy, como él mismo se identifica. Gravita alrededor de la sneaker culture incluso antes de que se le nombrara como tal, pues pertenece a otra subcultura intrínsecamente vinculada con la moda, el arte y los tenis: la del skateboarding.

Yo empecé a patinar desde que tenía 13 o 14 años, pero toda mi vida he hecho deporte y siempre me gustó mucho Nike. Cuando empecé a patinar lo primero que quise fue conseguir un buen par de Nikes para verme bien, pues eso era lo que buscaba. No era un sneakerhead como tal, más bien un güey que le gustaba verse bien al patinar y al andar.

¿Ya viste? Tianguis y outlets de tenis y zapatos

La compra y venta de calzado exclusivo ha experimentado un auge tal, que solo era cuestión de tiempo para que el negocio de limpieza premium se hiciera de un lugar entre los consumidores. Son muchos los establecimientos que actualmente ofrecen los servicios de lavado, reparación y customizado. Sin embargo, Enchúlame los Snkrs es diferente a los demás porque además de trabajar con modelos únicos y de diseñador, se especializa en tenis de skate.

Pese a que lavar zapatos puede parecer una actividad poco compleja; lo cierto es que los pares que llegan a Enchúlame los Snkrs son todo menos convencionales. Fue por eso que Daniel tomó la decisión de instruirse para desempeñar el oficio como un verdadero profesional. Su maestro y mentor es Dr. Sneakers, figura representativa de la escena local y artista detrás de Sneaker Paint, taller pionero en la reparación, reconstrucción y limpieza de tenis.

Mi hermano me dice un día, “oye, vi un curso en Facebook de un güey que te enseña a lavar tus tenis”. Yo lo hice con la intención de aprender a lavar los míos, no pensaba en abrir un negocio. Total, que mi mamá me pagó la mitad del curso y yo puse la otra mitad. El primer taller que tomé fue el de Sneaker Painting, y al concluirlo me dieron un reconocimiento.

Entonces, subo este primer reconocimiento a redes sociales y a partir de ese momento varios de mis contactos me empiezan a preguntar “¿me puedes lavar este par?”. Te lo juro que nunca lo vi como un negocio. Sólo empezaron a llegar más y más pares y me dije “¿por qué no hacerlo?, creo que tengo la habilidad”. Vi una posibilidad de hacer dinero, ¿sabes?