Nada de ovnis, chilangos, estas pirámides circulares cerca de CDMX esconden un simbolismo que remite a antiquísimos mitos prehispánicos.

Seguramente has escuchado extrañas teorías acerca de estas construcciones cuya forma no fue la prototípica en Mesoamérica, pero no es para menos, ya que somos el único país con este tipo de basamentos. Aún así, la explicación a esas peculiares formas no son de otro mundo, sino que tienen fundamento en la cosmovisión de los diferentes asentamientos que las poblaron. Te decimos dónde encontrar pirámides circulares cerca de CDMX.

Por un lado, varias de estas pirámides circulares tienen que ver con Ehécatl, dios del viento. Por el otro, estudiosos han planteado que los templos con esta forma se construían intentando simular la forma de los astros, los cuales estaban íntimamente ligados con las divinidades.

1 Pirámide de Cuicuilco A

Foto: Inah

La pirámide circular más conocida en la Ciudad de México es la de Cuicuilco, aunque según el INAH es incorrecto considerarla como pirámide, sino que es un basamento. La zona arqueológica de Cuicuilco se encuentra en el sur de la ciudad y fue un asentamiento de una cultura del preclásico —800 a.C.—, o sea mucho antes de las grandes civilizaciones del Valle de México.

Lamentablemente el basamento de circular de Cuicuilco se encuentra muy deteriorado, no sólo por el paso del tiempo, también debido a la erupción del volcán Xitle, la cual se cree puso fin a esta civilización al cubrir todo el terreno del Pedregal con lava.

Dónde: Av. Insurgentes Sur esquina con Periférico Sur

Horario: mié-vie 10-16 h

2 Pirámide de Tenantongo

Pocos lo saben, pero la zona arqueológica de Cuicuilco no se limita al enorme y famoso basamento, sino que hay otras formaciones circulares en el área. La primera de ellas es la pirámide de Tenantongo, en el bosque de Tlalpan.

Únicamente es posible ver la parte superior de la pirámide, ya que el resto se encuentra sepultado en roca volcánica de la erupción del Xitle. Sin embargo, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, estiman que tiene 18 metros de altura y un diámetro de 50 a 70 metros.

Al igual que el basamento circular de Cuicuilco, se cree que la pirámide de Tenantongo estaba dedicada al Dios Viejo del Fuego y que era un sitio donde se realizaban danzas y rituales.

Dónde: Adentro del Bosque de Tlalpan. Camino a Santa Teresa s/n, Parques del Pedregal. Por la entrada principal hay que caminar aproximadamente 1 km.

Horario: mié-vie 10-16 h

3 Pirámide de Cuicuilco B y montículo de Peña Pobre

¡Otra más de Cuicuilco? Pues sí, tal como te platicamos, la civilización de Cuicuilco fue una de las más importantes en el preclásico, por lo que la zona del pedregal esconde un importante pasado prehispánico. El complejo ceremonial del Dios Viejo del Fuego contaba con varias pirámides, siendo la de Cuicuilco A la más importante, pero existen otros dos basamentos y montículos circulares en la Unidad Habitacional Villa Olímpica y dentro del Parque Ecológico Loreto y Peña Pobre respectivamente.

Dónde: Adentro del Parque Ecológico Loreto y Peña Pobre. Avenida San Fernando #765, Peña Pobre.

Horario: lun-dom 8-18 h

4 Pirámide de Ehécatl

Foto: Wikimedia Commons

La pirámide circular más visitada de la ciudad es la que se encuentra en el metro Pino Suárez, no hay duda alguna. Esta pirámide es la única que se encuentra bajo el resguardo del Sistema Colectivo Metro, esto es porque se descubrió en 1968 durante los trabajos de construcción de la Línea 2. A diferencia de la zona arqueológica de Cuicuilco que perteneció a una civilización del preclásico, la pirámide de Ehécatl fue construida por los mexicas.

¿Pero quién fue Ehécatl? Ah, pues el dios del viento de los mexicas, a quien se le construían adoratorios y templos circulares. Se cree que esta pirámide formó parte de un antiguo centro ceremonial que abarcó todo Izazaga y que se conectaba con el Templo Mayor.

Dónde: Adentro de la estación de Metro Pino Suárez, de la línea 2.

Horario: lun-dom 6-12 h

5 Calixtlahuaca

Ahora nos vamos al Estado de México, muy cerca del valle de Toluca, aquí se encuentra una zona arqueológica llamada Calixtlahuaca, que significa “lugar de casas en la llanura”. Los vestigios más antiguos de aquí datan del año 1,500 a.C. y se cree que distintos grupos habitaron la zona, entre ellos los matlazincas. También existen los rumores de que los ovnis también pasaron por aquí debido a una pirámide circular.

Se cree que esta pirámide circular está dedicado a Quetzalcóatl o a Ehécatl, aunque los arqueólogos no lo tienen muy claro por el estado deteriorado en el que se encuentra. En la parte superior de este templo se puede ver un adoratorio con dos caras labradas en piedra.

Dónde: Calle Hidalgo s/n, pueblo de Calixtlahuaca, Toluca de Lerdo

Horario: mar-dom 10-17 h

6 Huexotla

Foto: Wikimedia Commons

A las afueras de San Luis Huexotla, muy cerca de la Universidad Autónoma de Chapingo, se encuentran una serie de templos chichimecas que datan del 1200-1521 d.C. Una de estas construcciones es un templo circular dedicado a Ehécatl, el cual fue construido sobre una base redonda de más de 19 metros de diámetro. Quizás no es una pirámide, ya que su altura no permite catalogarla así, pero la impresionante construcción circular no deja de sorprender.

Hace algunos años surgieron rumores de unos túneles secretos debajo de la pirámide circular, sin embargo, arqueólogos del INAH lo desmintieron. Quizás sólo es la curiosidad que causa la peculiar forma de estas pirámides, lo que sí podemos asegurar es que son el producto de las grandes civilizaciones prehispánicas.

Dónde: Calle San Francisco s/n, pueblo San Luis Huexotla

Horario: lun-dom 8-15 h y 16-17 h

Para seguir explorando el pasado prehispánico de nuestra ciudad, te recomendamos echarle un ojo a este recuento de zonas arqueológicas ocultas, a la historia de los monolitos de la CDMX y a estos secretos del Museo de Antropología.