América Latina será toda feminista y México no se salva. ¡Chécate estos logros en los derechos de las mujeres a lo largo del año 2021!

No somos histéricas, pero sí históricas y los logros respecto a los derechos de las mujeres a lo largo de 2021 lo demuestra. Solemos hablar mucho de todo lo terrible que nos rodea. Aunque no podemos quitar el dedo del renglón y dejar de manifestarnos por toda la justicia que nos falta y nos deben, también es importante que celebremos todo lo que estamos logrando juntas y juntes. ¡Porque no se va a caer, lo estamos tirando!

Avances en los derechos de las mujeres a lo largo de 2021

Este año ha sido histórico para el movimiento feminista a nivel nacional y la verdad es que estamos de fiesta. Desde la legalización del aborto en 5 estados en tan sólo 12 meses hasta la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se estableció que los códigos penales de la mayoría de estados en México son inconstitucionales al penalizar el aborto, todo nos pronostica un 2022 lleno de triunfos en pos del derecho a decidir. Justo para celebrar y evidenciar la lucha en el 2021, la colectiva Mujeres Vivas, Mujeres Libres armó un reporte del año con los momentos en los que México se vistió de verde. Porque sí, la marea verde que inició en Argentina llegó a México con mucha fuerza.

Todo esto, por supuesto, no sería posible sin el trabajo de las morras, quienes toman las calles, el Congreso y el internet porque, como nos platicó Angie Contreras, vocera deMujeres Vivas, Mujeres Libres, “el reconocer los derechos de todas no sólo le toca al Estado, pero como las morras las que hacemos la chamba del Estado”. Las morras que aprenden, se educan y se organizan. Las morras que están hackeando el sistema. Los triunfos son suyos y nuestros, el logro es individual pero también colectivo. Aquí te dejamos una lista de logros de los feminismos este 2021 y cómo se pueden potenciar el próximo año.

El derecho a decidir

Este año cambió muchas cosas en la lucha por el acceso a un aborto seguro, gratuito y accesible para todas las morras y personas con capacidad de gestar. Esto nos demuestra que la semilla que sembramos está germinando y pintando a todo el país de verde. La legalización en Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima es suficiente razón para estar contentas, pero la verdadera cereza del pastel fue la declaración por la SCJ de Coahuila sobre la inconstitucionalidad en el criminalizar a las personas que abortan.

Por otro lado no podemos olvidar que en la mayoría de los estados de la república, el derecho al aborto seguro y gratuito está todavía lejos de ser una realidad. El próximo año, sin elecciones federales intermedias, se nos presenta la oportunidad de que todas y todes podamos elegir libremente sobre nuestros cuerpos. Por eso resistimos y luchamos.

Las manifestaciones visuales

En el 2021 también vimos un alza en las manifestaciones artísticas por justicia social: lasofrendas feministasy el alza y resistencia de laGlorieta de las mujeres que luchannos recuerdan que la memoria colectiva es urgente, que el nombramiento de las que estamos y las que nos arrebataron es crucial. Porque lo que no se nombra no existe, estamos segurxs de que el próximo año veremos más representaciones materiales y artísticas de la lucha feminista.

Un internet feminista

En medio de la pandemia hemos observado que las comunidades se tejen y se comunican de formas distintas. Conforme perdimos la posibilidad de dialogar en el espacio físico, ganamos espacios virtuales en donde los tik toks informativos, los videos, los tweets y las infografías abundan. Las usuarias son creadoras y consumidoras y las interacciones inmediatas.

Sin embargo, también debemos revisitar lo que consumimos y compartimos para preguntarnos si nuestros feminismos son verdaderamente representativos, empáticos y diversos. La abundancia de información también puede significar que las noticias falsas puedan abundar en ocasiones. Nuestros discursos tienen poder y nuestra vida online no está tan lejos de la vida física.

¡Sigamos haciendo historia juntas y juntes! Antes de que te vayas, échale un ojito a esta lista de libros sobre feminismos para regalarles a las mujeres de tu vida.