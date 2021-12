Estos momentos y estas mujeres nos ponen eufóricas de orgullo a lo largo del 2021. ¡Se está cayendo y las mujeres estamos haciendo historia! Aquí te contamos de 10 mujeres que rompieron los límites en México y en el resto del mundo. Checa sus historias.

Porque urge pensar en lo bueno para agarrar fuerzas y seguir rompiéndola, te contamos de momentos en el año que fueron importantísimos para la lucha por la equidad. Desde deportistas a científicas y desde artistas a activistas, estas morras nos recuerdan que el cielo es el límite y que es urgente que vivamos seguras, felices y triunfales hagamos lo que hagamos.



Hace apenas unos días se celebró la final de la Liga MX Femenil en donde las Rayadas de Monterrey se nombraron campeonas. En la euforia del triunfo la capitana de las rayadas, Rebeca Bernal besó a su pareja, Janelly Farías, jugadora del América. En un país donde los crímenes de odio son cosa de todos los días y donde las deportistas reciben menos recursos y tiempo en pantalla, urgen momentos donde el amor y la alegría de ser nosotras mismas sea el verdadero tema de conversación.



Este 2021 ChloéZhao se convirtió en la primer mujer asiática en ser galardonada con un Globo de Oro y un Oscar a mejor dirección. La película por la que Zhao fue reconocida, Nomadland, cuenta la historia de una mujer de más de 60 años que se vuelve un nuevo tipo de nómada tras perder todo en la recesión económica. El guion y la dirección de Zhao son brillantes y nos hace feliz que su arte sea celebrado.



Con tan sólo 12 añosIveth Camila Ortizse volvió en una enorme agente de cambio en su comunidad cuando ayudó a más de 500 personas a registrarse y trasladarse para recibir la vacuna contra el Covid-19. Tras reconocer que muchxs adultxs mayores no tenían acceso a internet ni manera de transportarse, ella puso manos a la obra y su esfuerzo mostró un verdadero acto de solidaridad comunitaria.

Kathrin Jansen es una microbióloga de 62 años a la que le debemos en gran medida el desarrollo de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), la vacuna contra el neumococo y ahora la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por la farmacéutica Pfizer. Una verdadera ícona de la ciencia. Sin duda, este es uno de los momentos más increíbles que sucedieron en 2021.



Kenya Cuevas es una activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+cuyo enfoque principal es garantizar los derechos de las mujeres trans. Cuevas fue privada de su libertad durante años por un juicio injusto y un crimen que no cometió. Hoy lidera un proyecto de albergues para mujeres diversasque se encuentran en situaciones vulnerables que las exponen a violencia, crímenes de odio, discriminación y más.



Después de años de trabajo e investigación lasDoctoras Jennifer Doudna yEmmanuelle Charpentierganaron el Nobel de Químicaal desarrollar un método para editar el genoma. Esto permitirá que se generen nuevas terapias en el tratamiento contra el cáncer así como otras enfermedades, entre ellas, enfermedades hereditarias.



Elisa Carrillo es la priemer mexicana en volverse primera bailarina en el Ballet Estatal de Berlín, una de las compañías de ballet más reconocidas en el mundo. La bailarina está comprometida con el futuro de bailarinas y bailarines de ballet en Méxicocon proyectos como la Beca Elisa Carrillo Cabrera. Es promotora de la cultura de la danza al organizar el festival de danza, Danzatlán, que en 2021 se celebró de manera híbrida.

Naomi Osaka es una campeona de tenis y la primera japonesa en ser la número uno en el deporte según el ranking de la Asociación de Tenis de Mujer. Además de tener una gran carrera como tenista, Osaka se ha mostrado vocal en temas de discriminación racial. En el 2021 Osaka tuvo dos períodos de descanso, citando su salud mental como una prioridad para ella.

En años recientes hemos visto como los récords que marcan las mujeres en el deporte cada vez se acercan más (o superan) a los de los hombres. Esto nos prueba que nunca ha sido una cuestión de fuerza “biológico” sino un sesgo de oportunidades lo que pone a los hombres como líderes en los deportes. Lucy Cheruiyot nos lo recordó este año cuando instauró un nuevo récord en el Maratón de la Ciudad de México en la categoría femenil. Con 2h 27:22 se acercó increíblemente al tiempo de Darío Castro, ganador del maratón2h 14:51. ¡El futuro del deporte es ahora!



Es importante que volteemos a escuchar las historias y luchas de todos nuestras compañeras, reconocer las maneras en que nuestro trabajo ignora a otras y cambiar nuestros modos.Shani Dhanda, activista por las personas con disabilidad, habla sobre la falta de oportunidades que existen para las mujeres con discapacidad. Este año se convirtió en colaboradora por el cambio en LinkedIn.

Such an inspirational speaker – @ShaniDhanda breaks down the power imbalance within the disabled community #PurpleTuesday pic.twitter.com/ELdiTVzQ8W