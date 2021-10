En un país donde diez mujeres son asesinadas al día, ¿Cómo podemos recordar y honrar a las que ya no están el Día de Muertos?

Las ofrendas que colocamos para el día de muertos también pueden ayudarnos a recordar por qué y por quiénes seguimos luchando.

El altar es una representacióntangible que honrala memoriade quienes ya no están con nosotras. La ofrenda es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. Una superficie en la que colocamos fotografías de nuestros seres queridos que han fallecido junto con objetos o alimentos que hayan disfrutado en vida, calaveritas de dulce, veladoras, sal y agua.

Colocar el altar y celebrar la vida de quienes amamos puede ser un gran ejercicio de memoria para realizar con nuestras familias, amistades y compañeras. También podemos repensar esta tradición con una nueva perspectiva de género como lo han hecho en años recientes colectivas feministas. Así fue como el año pasadola Asamblea Feminista de Nuevo León realizó una macro ofrenda colectiva en la Explanada de los Héroesy que este año las mujeres detrás de la Colectiva Mujeres Vivas, Mujeres Libresarmarán una ofrenda colectiva por las que ya no están.

En un país donde diez mujeres son asesinadas al día y donde a nuestras abuelas y ancestras se les negaron derechos humanos por el hecho de ser mujeres es importante que no dejemos de conmemorar ni nombrarlas. Como nos platica Angie Contreras, vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, es importante que repensemos las tradiciones, pero lo es más el no permitir que los feminicidios y la violencia machista se vuelvan una tradición en nuestro país. Es por eso que es urgente nombrar a las mujeres víctimas de violencia, dejar en claro que no son una carpeta más, y recordar por qué estamos luchando.

¿Cómo puedes participar en estos eventos?

Te recomendamos estas actividades para el Día de las Muertas:

Investiga si hay algún altar feminista que se esté organizando cerca de ti

Lo cierto es que cada año se realizan más actos públicos de este estilo en los que las ofrendas son al mismo tiempo símbolo de protesta y memoria. Este año, por ejemplo, el colectivo Mujeres Vivas, Mujeres Libres organizará una del 31 de octubre al 2 de noviembreenel patio sur oriente del Monumento a la Revolución. Pero también las habrán en diferentespuntos y alcaldías dentro de la Ciudad de México.

Organiza una ofrenda con tus amigas

Los actos colectivos también pueden ser más reducidos y podemos transformar law tradiciones juntas. Ponte de acuerdo con tus amigas y armen un altar entre ustedes. Recuerden, conmemoren y festejen las vidas de sus abuelas, de sus autoras favoritas y de todas las mujeres que con su ejemplo cambiaron sus vidas.

Manifiéstate en línea

Si no hay una macro ofrenda cerca de ti, recuerda que puedes alzar la voz en redes sociales.Por ejemplo, puedes seguir y participar en el #miofrendaes de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, compartir ahí fotos de tu altar y manifestar qué ofrendas en la lucha y por qué sigues luchando.

Brinda por la vida de las mujeres que te acompañan

Ya sea que asistas a una macro ofrenda, que hagas un pequeño evento con tus amistades y familiares cercanas o te quedes sola en casa, busca un momento para celebrar tu vida y la de las mujeres que te rodean.

Revolucionar las tradiciones es posible. La incidencia política y nuestra resistencia se pueden hacer presentes todos los días. ¡Que las cifras de impunidad no sigan creciendo!