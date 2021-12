No existe algo más bonito que recibir un libro como regalo, por ello, aquí te van 10 opciones de libros sobre feminismos para obsequiar.

Si no aún no sabes qué regalarles a tus sobrinas, tus tías, tu mamá y tus amigas, no dudes en echarle un ojo a esta lista con libros increíbles sobre género y feminismos.

Cada vez existe más información sobre género y feminismos; nos rodea todos los días en los medios, las redes sociales y hasta en nuestras charlas con amigas. Pero así como aprendemos muchísimo detik tokssobre el tema de nuestras experiencias en la escuela, la casa o la oficina, también podemos recurrir a los libros.

Ya se viene laépoca más feliz del año: posadas, días de descanso y mucha, muchísima, comida. Junto con estas fechas se nos suelen juntar un montón de intercambios de navidad en la oficina, con nuestras amistades y en nuestras familias. Si ya no sabes qué más comprar y no quieres recurrir a regalar calzones o calcetines, esta lista es para ti. Aquí te traemos una selección de diez libros sobre género y feminismos que son fáciles de leer y nos dejan mucho que pensar.

1. Tsunami, editado por GabrielaJauregui



Tsunami (2018) en cualquiera de sus presentaciones es un libro imprescindible, pero en esta lista te vamos a recomendar el primero, el que lo empezó todo. Este libro, con edición y prólogo de la increíbleGabriela Jauregui, contiene una serie de textos que se comunican entre sí. Aunque las autoras son mujeres de varias generaciones y perspectivas, sus voces se suman e intersecan en este libro. Este libro aparece en un momento crítico en la historia del feminismo, después de movimientos de denuncia colectiva como #MiPrimerAcoso y #MeToo. Contiene los textos de mujeres brillantes comoYásnaya Elena Aguilar, Cristina Rivera Garza, Sara Uribe y más.

2. El síndrome de la impostora, Elisabeth Cadoche y Anne de Montarlot

Este magnífico libro, como sugiere el título, analiza la historia y la ciencia detrás delfenómenodel síndrome de la impostora. Ya sabes, aquel que no te deja atreverte a lanzarte por la vacante de tus sueños o mandar tu texto a esa convocatoria.El síndrome de la impostora(2020) puede ser un excelente regalo para invitar a las mujeres en tu vida (o hasta a ti misma) a confiar más en sus talentos y aptitudes. Sin lugar a dudas, es uno de los mejores libros que hablan de feminismos que puedes obsequiar en tus intercambios navideños.



3. Confesiones de una mala feminista, Roxane Gay



Este es un conjunto de ensayos sobre el feminismo contemporáneo desde la perspectiva deRoxane Gayno sólo nos hace reflexionar sobre nuestro rol en la lucha, sino que también nos plantea lo difícil que es ser del todo congruente mientras nos deconstruimos. Perrear, depilarnos o disfrutar de películas con tropos un tanto misóginos no nos hace menos feministas y no deberíamos sentirnos culpables por ello. ¡Abracemos nuestros matices y reconozcámonos humanas conConfesiones de una mala feminista(2014)!

4. El futuro del trabajo es femenino,Silvia Zanella



EnEl futuro del trabajo es femenino(2020) la autora nos cuenta cómo podremos transformar el espacio laboral para volverlo más seguro.Zanella plantea la posibilidad de adoptar esas actitudes que son concebidas como inherentemente femeninas, como el cuidado y la empatía, en las oficinas.Estapuede ser una excelente opción para regalar a tu mejor amiga del trabajo.

5. Quemar el miedo, Las tesis



Si de libros sobre feminismos se trata, Quemar el miedo es un must. Cuando Las tesis representaron elperformancecon la canción “Un violador en tu camino” los ojos del mundo voltearon a verlas. Sus letras se volvieron un himno feminista y dos años después, la colectiva sigue activando la lucha feminista. Este libro busca validar el sentimiento de rabia que nos atraviesa al ver toda la violencia que nos rodea.Quemar el miedo(2021) es un manifiesto feminista urgente y bien centrado en la lucha latinoamericana.

6. El género en disputa, Judith Butler



Este texto de 1990 es uno de los más importantes en la historia de la teoría queer y del feminismo posmoderno; en él, Butler propone que el género es un constructor sociocultural que es forzado en nosotros, nosotras y nosotrxs desde antes de nacer. Los vestidos y el azul no son más que prendas y colores, si los vemos de manera aislada. Un gran regalo para cualquiera de tus amistades que quiera luchar contra la idea antiquísima de que sexo y género son exactamente lo mismo.





7. El mito de la belleza, Naomi Wolf



En este libroNaomi Wolfpresenta las exigencias que se nos coloca a las mujeres en la actualidad por medio de la jornada laboral, la jornada de cuidados y la jornada de belleza. A pesar de que este libro fue publicado por primera vez en 1990, su perspectiva sigue siendo increíblemente valiosa. Los ideales de belleza son cada vez más difíciles de alcanzar y estos mismos tienen un efecto en el autoestima de las mujeres. Todo esto no significa que tengamos que dejar de maquillarnos si no queremos, pero sí que debería de ser una decisión personal y no una imposición social.





8. La hermana, la extranjera, Audre Lorde



Audre Lorde es una de las voces más poderosas en el feminismo interseccional. EnLa hermana, la extranjera(1984), Audre Lorde, como mujer negra, lesbiana activista feminista y madre explora la complejidad de su lucha y las áreas de oportunidad dentro del movimiento. El libro contiene una serie de ensayos que va de la heteronorma a la discriminación por edad. De veras, de veras, una lectura imprescindible.

9. Maneras de escribir y ser / no ser madrede varias autoras



Este librocontiene las voces de catorce escritoras de diferentes generaciones que son madres o decidieron no serlo. Los textos, que presentan la relación entre la maternidad, la creatividad, la hijitud y las expectativas que vienen con el género.Maneras de escribir y ser / no ser madre(2021) es una gran colección de ensayos para regalarle a todas tus amigas creadoras, madres y no madres.





10. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes



Los Cuentos de buenas noches para niñas rebeldesnacieron de un proyecto de Kickstarter iniciado porElena Favilli y Francesca Cavalloy se ha convertido en una marca multimedia con más de 5 libros publicados en los últimos 5 años. Las historias en estos libros cuentan la vida de mujeres fuertes que han tenido un rol importante en la historia de la humanidad. Nunca es demasiado temprano para adentrar a las infancias en el tema de la equidad de género y este libro puede ser un gran regalo tanto para niñas como para mujeres adultas.

¿Qué pensaste de esta selección? Dinos qué otros libros agregarías a esta lista de libros que hablan de feminismos?