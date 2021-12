No, no tienes por qué callarte cuando recibes comentarios violentos en las reuniones familiares, ¿sabes? Puedes (y debes) poner límites.

Los comentarios no solicitados y violentos sobre nuestros cuerpos, relaciones y más son incómodos siempre y las fiestas decembrinas son el escenario perfecto para que sucedan.

Ya conoces la dinámica: son fechas decembrinas y ya sea por posadas, navidad, año nuevo o cualquier evento del Guadalupe-Reyes, vuelves a ver a familiares y amistades con las que hace rato no convivías. Se saludan, se abrazan si la pandemia nos lo permite y se sientan a conversar. Que cómo va el trabajo o la escuela, que el clima, que el tráfico y luego llegan las preguntas o comentarios que te temías: “¿y pa’ cuándo el novio?”, “¿pa’ cuándo lxs hijxs? o el clásico “¿quéte dan de comer allá dónde vives?, andas más gorditx”.

Este tipo de comentarios no solicitados pueden herir sin importar de quien vengan y dónde ocurran, pero se sienten particularmente duros cuando vienen de gente que aparentemente nos quiere y suceden en espacios que deberían ser seguros.Platiquemos sobre por quéno deberían de ocurrir y quéhacer frente a ellos.

Unsplash

Guía básica sobre qué comentarios violentos podrían dañar a la otra persona

1. El cuerpo ajeno es ajeno y merece respeto

Los comentarios gordofóbicos no deberían tener cabida en este mundo. La categoría gorda no es una grosería, pero al mismo tiempo es tratada como lo peor que podemos ser por un montón de gente. La realidad es quese puede ser una persona sana y gordatanto como se puede ser una persona no sana y delgada. Lo que sí es que nos urge dejar de creer que nuestros comentarios puede ser benéficos para la salud ajena cuando las más de las veces vienen de la desinformación. Quizás la persona bajó de peso por una depresión aguda o subió de peso por un tratamiento médico: al final, no es nuestro lugar sugerirle qué hacer con su cuerpo porque es suyo, no nuestro.

2. La maternidad y paternidad deben ser elegidas

La edad, cuando eres mujer más que cuando eres hombre, trae consigo un tipo de presión bien particular sobre el tema de la reproducción. El mandato por la maternidad es tal que la gran mayoría de la gente suele asumir que una mujersolo se sentirá completa si es madre. De este modo, solemos ignorar no sólo la agencia de las personas, sino también los problemas reproductivos o económicos que les impidan tener hijxs. Se trata con condescendencia y disgusto a quienes deciden no serlo o no pueden serlo. Pero la realidad es que así como nos lo repiten las consignas feministas, “la maternidad será deseada o no será”. Tener hijxs o no tenerlxs es completamente válido y deberíamos celebrar ambas posibilidades.

Unsplash

Checa también: 5 decisiones ecológicas que puedes tomar esta Navidad 🎄♻️

3. La cisheteronorma no es lo único en este mundo

No todas las personas somos cis-género ni heterosexuales y está bien, lo que no está cool es asumir que las demás lo son. En lugar de preguntarle a lxs integrantes de la familia por el novio o novia, ¿por qué no les preguntamos mejor si están saliendo con alguien o si tienen pareja? Mejor aún, ¿por qué no dejamos de asumir que la gente necesita tener una pareja para ser feliz? En una línea muy similar, podemos intentar adoptar sustantivos neutros o preguntarle por sus pronombres a las personas en nuestras familias y grupos de amistades

¿Qué hago si los comentarios violentos fueron dirigidos hacia mí?

Aunque la confrontación puede ser incómoda, también puede ser benéfica. La realidad es que no nacemos deconstruidxs y muchxs de nosotrxs crecimos en espacios donde la gordofobia o los comentarios homofóbicos o sexistas eran vistos como normales. Es por ello que comentarle a tu familiar o amistad que el comentario que hizo te hirió y explicarle por qué, puede ser un camino para el entendimiento mutuo.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que la otra persona no entienda por completo lo que le planteas o te lance algún comentario sobre la generación de cristal y cómo ya no se nos puede decir nada, ante eso te recordamos que:

No le debes un vínculo a una persona que no respeta la persona que eres. Es válido alejarse de las personas. La familia también se elige y se va armando: si no te sientes segurx en un espacio, no tienes que habitarlo.

Te deseamos unas muy felices fiestas y recuerda que tenemos grandeslistasderegalossi andas con los tiempos encima y sin demasiadas ideas sobre qué regalar.