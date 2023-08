Dale un vistazo al espacio exterior en este planetario de la CDMX, ubicado en la Utopía Libertad de Iztapalapa.

Si estás buscando un plan en la CDMX con las tres “B” (bueno, bonito y barato), debes darte una vuelta al planetario de la Utopía Libertad de la alcaldía Iztapalapa. Puede ser una gran cita con tu pareja o una buena opción para llevar a lxs peques de la casa en un fin de semana.

En Chilango nos dimos una vuelta por las tierras de Los Ángeles Azules para conocer este lugar y traerte todos los detalles para que disfrutes de una gran salida. Te vamos a contar todo lo que debes de saber como la forma de llegar y otras cosas que necesitarás saber en tu visita a este lugar.

Debes darte una vuelta al planetario de la Utopía Libertad de la alcaldía Iztapalapa. Foto: Sarahí Rosas/ Chilango

El planetario de la CDMX y Katya Echazarreta

Katya Echazarreta no sólo ha tomado fama al convertirse en la primera mujer mexicana en viajar al espacio exterior. También será la inspiración para las nuevas generaciones que pasan por este planetario de la CDMX.

La razón es porque tras su inauguración en febrero de 2023, este recinto fue bautizado con su nombre. Sin duda una gran decisión de las autoridades de la alcaldía, para que haya más personas que quieran llegar a tocar las estrellas con ella.

Pero eso no es todo. En una de los muros exteriores se encuentra un mural de ella vestida con su traje de astronauta. Por su puesto no pueden los planetas a sus espaldas y en el fondo el inmenso espacio que ella conquistó en julio de 2022.

Katya Echazarreta será la inspiración para las nuevas generaciones que pasan por este planetario de la CDMX. Foto: Sarahí Rosas/ Chilango

¿Cómo es el planetario de la Utopía Libertad?

Al entrar al planetario de la CDMX todo parece como si fuera una sala de cine con esos asientos acolchonados. Sin embargo, en vez de que estén acomodados todos hacia una pared, todos están puestos en una formación circular.

La pantalla, en cambio, no es de tipo teatro como a lo que estamos acostumbrados. La proyección es en el domo enorme que tiene por techo. Lo único parecido al cine es que la magia empieza cuando se apagan las luces.

En el centro de este planetario, como si fuera una fogata al centro de un campamento, brota una luz intensa del proyector. Muestra todo tipo de imágenes que se disfrutan como si uno viera el cielo estrellado en una noche en el campo.

Al entrar al planetario de la CDMX todo parece como si fuera una sala de cine con esos asientos acolchonados. Foto: Sarahí Rosas/ Chilango

Son cuatro funciones diferentes. Las dos primeras, “Arqueoastronomía mexica” y “Arqueoastronomía maya”, fueron realizadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Acercan al público al misticismo de las culturas prehispánicas y les devuelve la vida esos dioses imponentes que gobernaban antes de la llegada de los españoles.

Luego está “La pregunta de la vida”, que en palabras de Monserrat González, mediadora de este recinto astral, es “un poquito más acercada a la ciencia, la astrobiología y al sistema solar”. Pero la cereza del pastel, a nuestro parecer, es “El sistema solar con Stellarium”.

Esta es la única función interactiva, más cercana al público. Podemos ver de cerca los planetas, las galaxias, nebulosas y hasta las constelaciones. Lo único que cambia es la destreza de lxs mediadorxs para explicar de forma sencilla todo lo que está a nuestro alrededor y, sin embargo, no podemos verlo si no fuera por los telescopios.

La proyección es en el domo enorme que tiene por techo. Foto: Sarahí Rosas/ Chilango

¿Cuánto cuesta este planetario de la CDMX?

Como muy pocos en la CDMX, este planetario de la Utopía Libertad de Iztapalapa es gratuito al público. De hecho, Monserrat González, mediadora de este recinto astral, nos contó en entrevista que en la capital del país sólo hay cinco planetarios y este es el primero que no cobra por la entrada.

Eso sí, es muy demandado, por lo que deberás llegar temprano para que no sufras por las grandes filas que suelen hacerse. “Ahorita en vacaciones hay muchísima gente. El domingo pasado tuvimos mil personas y con la gente que fue entre semana fácilmente llegamos a las dos mil personas”, dijo a Chilango.

Lo único parecido al cine es que la magia empieza cuando se apagan las luces. Foto: Sarahí Rosas/ Chilango

Horario del planetario de Iztapalapa

Aunque la Utopía Libertad de Iztapalapa abre desde las 8:00 horas de martes a domingo, este planetario de la CDMX tiene su propio horario. Entre semana comienzan las funciones de una hora cada una a las 12:00 horas y terminan a las 17:00 horas.

En cambio, los fines de semana, por la gran demanda de lxs visitantes, las funciones son cada media hora y comienzan a las 11:00 horas y terminan a las 17:00 horas. Por eso te sugerimos ir con tiempo y con mucha paciencia para que puedas disfrutar de este espectáculo.

¿Dónde está este planetario en CDMX?

Este planetario de la CDMX está en la Utopía Libertad de Iztapalapa, ubicada a un costado del Reclusorio Oriente, en la calle Río Nilo, colonia Lomas de San Lorenzo. Hay varias formas de llegar; aquí te contamos unas cuantas.

La primera es por el Metro de la CDMX. La estación más cercana es Periférico Oriente de la Línea 12 (dorada). Al salir, la forma más sencilla es caminar sobre Anillo Periférico Canal de Garay con dirección a Eje 8 Sur e Iztapalapa hasta llegar a Río Nilo. Son aproximadamente 20 minutos, así que ve con calma.

Si no te gusta esta opción, saliendo de la “Limusina Naranja” está la CETRAM Periférico Oriente. Ahí toma el autobús de la ruta 57 C de la RTP con dirección al Metro Constitución de 1917. No hay pierde. Son aproximadamente 10 minutos hasta la calle Río Nilo.

