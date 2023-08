Rifate un fin de semana chido con lxs niñxs en el nuevo parque de juegos de la Utopía Libertad de Iztapalapa; te contamos cómo llegar.

Dale a lxs peques de la casa un fin de semana divertido. Llévalxs a la Utopía Libertad de Iztapalapa para que conozcan el nuevo Parque de Juegos Infantiles Monumentales “Cocotzin”. Recientemente fue inaugurado y tiene muchas atracciones para que lxs niñxs puedan jugar horas sin aburrirse.

Por ello, en Chilango te contamos todos los detalles de este nuevo espacio en la CDMX. Te vamos a decir qué atracciones hay en el parque de juegos, cómo llegar a la Utopía Libertad en transporte público y algunas cosas más que encontrarás en este centro cultural de Iztapalapa.

Trajeron todos las atracciones desde Dinamarca y son exclusivos de esta demarcación. Foto: Alcaldía Iztapalapa

¿Cómo es el parque de juegos de Iztapalapa?

El Parque de Juegos Infantiles Monumentales “Cocotzin” es una zona que cuenta con 10 mil metros cuadrados dentro de la Utopía Libertad de Iztapalapa. Las autoridades de la alcaldía trajeron todos las atracciones desde Dinamarca y son exclusivos de esta demarcación.

Podrás encontrar la Guacamaya Roja gigante, la imponente Araña y un Grillo enorme. Estas macroestructuras se suman a dos pabellones que se construyeron: uno en forma de Teporingo y otro de Tortuga.

Podrás encontrar la Guacamaya Roja gigante, la imponente Araña y un Grillo enorme. Foto: Alcaldía Iztapalapa

Lxs niñxs también podrán jugar con dos trepaderas para que escalen y deslicen, así como un arenero con cuatro estructuras lúdicas. Como obras adicionales, se intervino la Utopía Libertad para crear una trotapista y una ciclovía.

¿Qué hay en la Utopía Libertad?

Pero este parque de juegos no es la única de las grandes atracciones que tiene la Utopía Libertad de Iztapalapa. En este espacio de 60 mil metros cuadrados se pueden realizar distintas actividades deportivas, recreativas, culturales, artísticas y educativas.

Lxs niñxs también podrán jugar con dos trepaderas para que escalen y deslicen, así como un arenero . Foto: Alcaldía Iztapalapa

Cuenta con 24 aulas para aprender disciplinas artísticas y productivas, así como con una biblioteca digital, un auditorio para 400 personas y un foro al aire libre para actividades culturales. Tiene la Casa de Día para Adultos Mayores y el Centro de Rehabilitación Física con Alberca para personas con discapacidad.

Encontrarán también el Centro para Atención a las Adicciones y con una Casa de las Siempre Vivas, un espacio de atención para las mujeres en donde se ofrece gratuitamente terapias de relajación, yoga, Tai-Chi, masajes y hasta un temazcal.

En la Utopía Libertad de Iztapalapa se pueden realizar distintas actividades deportivas, recreativas, culturales, artísticas y educativas. Foto: Alcaldía Iztapalapa

Acá te dejamos una lista de todo lo que podrás hacer en la Utopía Libertad de Iztapalapa, uno de los centros culturales más chidos de esta demarcación y posiblemente de la CDMX:

Planetario y Observatorio

Alberca Semi-Olímpica

Multi-Canchas Futbol y Basquetbol

Canchas de Tenis y Golfito

Temazcal Tradicional

Alberca de Rehabilitación

Taller de Cocina Saludable

Huerto Urbano

Tortugario

Granja Interactiva

Mariposario

Axolotario

La Utopía Libertad de Iztapalapa está ubicada a un costado del Reclusorio Oriente. Foto: Alcaldía Iztapalapa

¿Cómo llegar a la Utopía Libertad?

La Utopía Libertad de Iztapalapa está ubicada a un costado del Reclusorio Oriente, en la calle Río Nilo, colonia Lomas de San Lorenzo. Hay varias formas de llegar, por lo que aquí te contamos unas cuantas.

La primera es por el Metro de la CDMX. La estación más cercana es Periférico Oriente de la Línea 12 (dorada). Al salir, la forma más sencilla es caminar sobre Anillo Periférico Canal de Garay con dirección a Eje 8 Sur e Iztapalapa hasta llegar a Río Nilo. Son aproximadamente 20 minutos, así que ve con calma.

Si no te gusta esta opción, saliendo de la “Limusina Naranja” está la CETRAM Periférico Oriente. Ahí toma el autobús de la ruta 57 C de la RTP con dirección al Metro Constitución de 1917. No hay pierde. Son aproximadamente 10 minutos hasta la calle Río Nilo.

Recuerda planear tus tiempos, ya que el horario de la Utopía Libertad es de 8:00 a 20:00 horas de martes a domingo. Aguas con ir los lunes porque no ese día no hay servicio en el centro cultural.

