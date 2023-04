Este miércoles 19 de abril será el primer Simulacro Nacional 2023 del año, lo que nos recuerda que no estamos exentos de algún movimiento telúrico, por lo que conocer qué hacer en un sismo es importante para prevenir una eventualidad.

Recuerda que hoy, a las 11:00 de la mañana, la Ciudad de México tendrá un ejercicio con una hipótesis de un terremoto de 7.5 grados, con epicentro en entre Puebla y Veracruz, a 300 kilómetros de la capital del país.

Es por ello que te daremos recomendaciones que están en la “Guía para saber qué hacer en caso de sismo” del Gobierno de la Ciudad de México, en donde especifica qué hacer antes, durante y después de un terremoto.

La hipótesis del #1erSimulacroNacional2023 en Ciudad de México es de sismo de magnitud de 7.5 con epicentro en Puebla y Veracruz.



Realiza tu Plan Familiar: https://t.co/ZHmZqVZz6U



Incluye a todos los integrantes de tu familia y animales de compañía.

¿Qué medidas tomar antes de un sismo?

Lo primero que debes de hacer es escanear en una USB los documentos más importantes como el INE, pasaporte, escrituras, factura del auto, cuenta bancaria, Infonavit, crédito bancario, identificación de toda la familia y fotos actualizadas de cada integrante).

Además, las autoridades recomiendan participar en los simulacros que se programen en tu localidad o centro de trabajo, así como especificar con tu familia un lugar de la ciudad como punto de encuentro.

Debes también verificar tu casa periódicamente; revisa hundimientos, desplomes o grietas y fisuras existentes. Asimismo, mantén tus dispositivos electrónicos con batería y de ser necesario lleva contigo una carga adicional.

Por último, prepara una maleta de vida con los siguientes elementos:

Llaves del automóvil

Linterna con pilas y dinero extra.

Tratamientos especiales en caso de que alguien de la familia lo requiera.

Alimentos no perecederos y botellas de agua desechables.

Abrelatas manual.

Papel higiénico y otros elementos personales.

Bolsa impermeabilizada para objetos personales.

Radio y pilas.

Equipo de primeros auxilios.

Teléfonos de emergencias y algún celular extra.

¿Qué hacer en un sismo?

Al sonar la alerta sísmica, mantén la calma y si te encuentras en pisos bajos y te es posible, evacúa el inmueble. En caso de encontrarte en un piso alto y no tienes tiempo de salir, colócate en la zona de menor riesgo previamente establecida.

Si puedes, apaga interruptores de luz, cierra llaves de paso, de agua y gas. Además, no corras, no grites, no empujes y, aléjate de ventanas, muebles, espejos, plantas u otros objetos pesados que puedan caer.

Si hay infantes, personas de la tercera edad o personas con discapacidad, ayúdales a replegarse o mantenerse de pie en la zona de menor riesgo. Asimismo, durante el sismo, no hagas uso de las escaleras ni de los elevadores.

Después de un sismo, recuerda:



🔵Verifica tu inmueble

🔵Utiliza el teléfono solo para emergencias

🔵Mantente informado y no difundas rumores

Después de un sismo, recuerda:

🔵Verifica tu inmueble

🔵Utiliza el teléfono solo para emergencias

🔵Mantente informado y no difundas rumores

🔵Recuerda que pueden generarse réplicas, es importante mantener la calma

¿Qué hacer después del sismo?

En caso de haber replegado a zonas de menor riesgo durante el sismo, evacúa el inmueble hacia un punto de reunión. Mantén la calma y atiende las indicaciones de brigadistas, cuerpos de rescate y autoridades de gestión integral de riesgos y protección civil.

En caso de que no haber realizado la interrupción de los servicios de gas, agua y electricidad, realiza el corte de suministro lo más pronto posible. Utiliza celular solo para emergencias o lo mínimo posible, y redes sociales para avisar que estás bien.

Una vez terminado el temblor verifica el estado estructural del edificio, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

