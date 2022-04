¡Al tiro! El pago extra por pedir factura no es una práctica legal; así es cómo puedes denunciarla ante el SAT.

¡Que no te la quieran aplicar! Solicitar un pago extra por pedir factura es un acto ilegal; te explicamos.

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación en el artículo 29, es obligación del contribuyente expedir y entregar comprobantes fiscales.

“Los negocios están obligados de primera mano a emitir esa factura sin condicionar”, aseguró a Chilango la contadorala licenciada LCIEF Jessica Medina.

Medina asegura que estas prácticas “benefician” a las personas físicas y morales porque no lo declaran al SAT y obtienen un ingreso libre de impuestos.

“A ti te pueden decir ‘te lo vendo en mil pesos, pero si me pides factura son mil 200’. En esa venta que ellos tengan no va a pagar Impuestos Sobre la Renta (ISR), no va a pagar IVA y ese dinero va para el negocio”, indicó.

La también integrante del Colegio de Contadores Públicos, explicó que México es uno de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con la menor recaudación de impuestos como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) con el 16.5% en 2021.

Este análisis se hizo entre 35 países que pertenecen a la organización.

El primer lugar lo ocupó Dinamarca con el 46.3 por ciento.

“Hay mucha evasión de impuestos por la informalidad, no sólo por aquellos negocios que no se encuentran dados de alta en Hacienda, sino también por este tipo de prácticas en las que no facturan sus ventas”, señaló.

Aunque el pago extra por pedir factura puede traer “beneficios”, tambiénresulta más caro para ese contribuyente.

Esta práctica en la que te dicen que el precio de un producto o servicio va a aumentar 16% por el IVA, es una práctica fiscal indebida.

“El SAT tiene la facultad de determinar una presuntiva de ingresos en la cual puede verificar tus movimientos confrontando tus compras y ventas declaradas, cuando exista discrepancia, no solo te vas vas a llevar la multa por no expedir el CFDI y omitir los ingresos, si no que el SAT puede emitir una presunción de ingresos respecto de tus ventas por los períodos revisados. Dicha facultad se puede extender de 5 a 10 años atrás, dependiendo el caso; las consecuencias se vuelven infinitas”, afirma Jessica Medina.

Según el Código Fiscal de la Federación en el artículo 83, Fracción VII, es una infracción relacionada con la obligación de llevar la contabilidad:

“No expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por Internet de sus actividades cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en este Código, en su Reglamento o en las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria; no entregar o no poner a disposición la representación impresa de dichos comprobantes, cuando ésta le sea solicitada por sus clientes, así como no expedir los comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen las operaciones realizadas con el público en general, o bien, no ponerlos a disposición de las autoridades fiscales cuando éstas los requieran”.

En estos casos la multa puede ir de los 17 mil 20 pesos a los 97 mil 330 pesos.

Si te la quieren aplicar, puedes denunciar ante el SAT.

Para ello en esta página puedes informar que no emitieron tu factura, la condicionaron, la cancelaron o emita un comprobante que no reconoces.

También puedes mandar un correo electrónico a [email protected] o llamar al 55 8852 2222.