Este miércoles se reunieron autoridades capitalinas y representantes de colectivos y agrupaciones de motociclistas para realizar una mesa de diálogo sobre las modificaciones al Reglamento de Tránsito.

Dicha reunión se dio después de que el día de ayer cerca de 600 bikers se manifestaron afuera de las instalaciones de la Secretaría de Movilidad; las protestas concluyeron en 9 detenciones y 18 motos en el corralón.

“Estamos pidiendo, acceso a la movilidad como derecho ya ganados de 250 centímetros para arriba. No estamos pidiendo que se quite la licencia, estamos pidiendo regulaciones específicas, no solo para los motociclistas, sino para los automovilistas y que también se les sancione, que también se les regule eficientemente. Porque nosotros hacemos un examen de manejo teórico y práctico, cuando hoy por hoy la licencia para un transportista con un solo papelito la sacamos”, dijo Rodrigo Heredia, activista y biker.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que luego de esta reunión, no hay acuerdos definitivos.

“Es importante mencionar que esta es solo una de varias mesas que se llevarán a cabo en los próximos días, por lo que aún no existe un acuerdo definitivo”, indicó la Semovi en una tarjeta informativa.

Las autoridades aseguraron que hasta que las propuestas modificaciones al Reglamento de Tránsito entren en vigor, el documento que sigue vigente es el que se publicó el 22 de marzo.

“La Semovi, SECGOB, SSC y grupos de motociclistas, continuarán trabajando de manera conjunta para fortalecer la seguridad vial de los actores de la vía, en especial de este sector”, afirmó.

¿Cuáles serían las modificaciones al Reglamento de Tránsito?

Con las nuevas disposiciones, las motocicletas con un cilindraje menor a los 600 centímetros cúbicos, no podrán circular en los carriles centrales de vías de acceso controlado.

Por ejemplo en Periférico, Viaducto, Circuito Interior, Calzada Ignacio Zaragoza o Viaducto Tlalpan

Además, las motos podrían ir al corralón cuando los conductores NO porten la licencia vigente.

Los vehículos serían devueltos a sus dueños una vez que hagan el curso de motociclismo que brinda la licencia A1 en la capital.