Vecinos de la colonia Anzures pasaron momentos de tensión por un incendio que se registró en un edificio de departamentos

Este miércoles 17 de mayo, vecinos de la colonia Anzures pasaron momentos de tensión por un incendio que se registró en un edificio de oficinas. Alrededor de las 10 de la mañana, el inmueble ubicado en la calle Shakespeare de la alcaldía Miguel Hidalgo, comenzó a ser consumido por las llamas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital reportó que se tuvieron que evacuar a 150 personas de la zona, mientras que cuatro tuvieron que recibir atención médico en el sitio por inhalación de humo.

Te podrían interesar: Alerta en el Popocatépetl: ¿Qué hacer si Don Goyo despierta y hace erupción?

Fuerte incendio en el edificio de la calle Shakespeare número 19 en la colonia #Anzures.

Laboran Unidades de Emergencia. pic.twitter.com/gXc5PDrX2q — hermes (@vialhermes) May 17, 2023

De acuerdo con el reporte de la dependencia, tres personas tuvieron que ser rescatadas del incendio. Uno fue un hombre de 42 años que estaba atrapado en el tercer piso, así como otras dos mujeres que no podían bajar del cuarto nivel.

El alcalde Mauricio Tabe confirmó que no hubo personas fallecidas y solo una tuvo que ser trasladada al Hospital Rubén Leñero, pero no presenta quemaduras. Pidió no acercarse a la zona porque siguen trabajando lxs bomberxs, aunque el siniestro está bajo control.

Controlan el incendio en la Anzures

Fue a las pasadas las 10:30 de la mañana cuando el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX controló el incendio en la colonia Anzules. Al lugar tuvieron que llegar pipas de la alcaldía Álvaro Obregón para apoyar en el siniestro.

La SGIRPC señaló que la administradora del edificio mencionó que las llamas iniciaron en el segundo piso, en el despacho 202, donde una compañía se dedica a vender sombreros. Este departamento, de 12 por 12 metros cuadrados, se quemó en su totalidad.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX controló el incendio en la colonia Anzules FOTO: SGIRPC

¿Qué hacer en caso de incendio?

En caso de que te encuentres en una situación como esta, el Gobierno de la Ciudad de México dio algunas recomendaciones para que puedas prevenir sufrir daños y salvar tu vida en un incendio:

En caso de existir humo, desplázate a rastras y de ser posible tápate nariz y boca con un trapo húmedo.

Antes de abrir una puerta, verifica que la perilla o manija y su superficie no estén calientes, si lo están no la abras, el fuego puede estar detrás de ella.

No uses los elevadores.

Una vez fuera del inmueble, aléjate lo más que puedas para no obstruir el trabajo de las brigadas de auxilio.

Si no puedes bajar, intenta subir hasta la azotea; deja abierta la puerta de acceso a la misma para que el humo no se acumule en el cubo de las escaleras

En caso de que el fuego obstruya las salidas, aléjate de las llamas, procura bloquear totalmente la entrada del humo, tapando las rendijas con trapos húmedos.

Conserva la calma, procura tranquilizar a quienes estén cerca.

Si detectas fuego o humo, da la voz de alerta inmediatamente.

Si el fuego apenas inicia y tienes extintor, utilízalo.

En caso de evacuación. no corras, no grites, no empujes.

No abras puertas ni ventanas, porque el fuego se extiende con el aire.

Corta los suministros de energía eléctrica y de gas.

Llama a los servicios de emergencia 911 lo antes posible.

Sigue las instrucciones del comité interno de protección civil (brigadas).

Localiza la salida más alejada del fuego, sigue la ruta de evacuación.

Échale un ojo a estos otros temas:

Les ponen alto: Los estacionamientos en CDMX ahora serán responsables de daños y robos

Si chocas, ya no tendrás que esperar a la aseguradora para mover tu auto en CDMX