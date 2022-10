Las funerarias para mascotas en CDMX ofrecen diversos servicios para despedir a tu animal de compañía de una manera digna.

Cuando llega el momento de decirles adiós, no tenemos idea de qué hacer o a dónde acudir para despedirlos cómo se merecen, por eso te decimos qué onda con los costos de las funerarias para mascotas en CDMX.

Los animales de compañía deben ser tratados con respeto y dignidad durante toda su existencia.

Pero al igual que al hacerlo en vida, el Artículo 5 Fracción X de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, indica que “el cadáver de todo animal, debe ser tratado con respeto”.

De hecho, la misma Ley prohíbe abandonar los cuerpos de los animalitos en la vía pública.

Por esta razón, cuando fallece, se recomienda acudir a un veterinario o algún sitio en el que puedan dar el tratamiento adecuado a su cadáver.

“La despedida digna empieza desde el momento en que nosotros le damos un trato, respetuoso y cordial tanto a la familia como a la mascota aunque ya no esté viva”, dijo Adrián Rodríguez-Granada Madrid, General Manager de Pets in the Sky, agencia funeraria para mascotas a Chilango.

Los crematorios para las mascotas han existido desde hace tiempo, sin embargo, Rodríguez señala que desde hace casi ocho años, los servicios funerarios han cambiado.

Esto se debe, principalmente, a que ahora los animales son considerados realmente como miembros de las familias.

Por ello, se honra su memoria de manera especial.

“Nosotros vamos hasta el domicilio por el cuerpo del animalito, lo llevamos en una carroza hasta nuestras instalaciones. Después vamos a una sala en donde la familia tiene alrededor de 20 minutos para despedirse y darle las gracias animalito, posteriormente pasa a todo el proceso de la cámara de cremación”, comentó.

Luego de obtener las cenizas del peludito, puedes pedir que se transformen en un dije o en alguna otra pieza.

Pero ojo, porque no todas las funerarias para mascotas en CDMX trabajan de la misma manera.

Por eso te damos unos tips para que identifiques aquellas que le brindarán una despedida respetuosa.

Funerarias para mascotas en CDMX

De acuerdo con el experto, es importante que realices un trabajo de previsión.

“Desde el momento que nosotros tenemos una mascota, tenemos que contemplar que en algún momento le vamos a tener que decir adiós. No nos encanta la idea, pero en algún punto tendremos que hacerlo”, señaló Adrián.

Por eso recomienda que conozcas cuál es el proceso, las instalaciones de la funeraria que más te convenga, ya sea pública o privada, y cheques que:

El establecimiento sea formal

Tenga los permisos de uso de suelo

Las licencias como crematorio de mascotas

También que tenga hornos adecuados, de preferencia, ecológicos

La manera en la que trabaja y atiende el personal funerario

Los planes tarifarios

En el caso de Pets in the Sky, los planes tarifarios van de los mil 800 pesos y hasta los 3 mil pesos.

Ojo, eso dependerá del peso del animalito, pero también si es algo para lo que ya te preparaste o es inmediato.

En ambos casos, la despedida es de la misma calidad humana.

“Tener protegida o asegurar a tu mascota con un servicio funerario, cuando llegue ese momento, significa tu tranquilidad y tu paz mental. De esta manera, realmente podrás vivir en ese momento tus emociones, tu duelo, sin tener que preocuparte por a quién le voy a llamar o ahora qué voy a hacer”, añadió.