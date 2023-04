The World's 50 Best Restaurants reconoció a Elena Reygadas la mejor chef del mundo en 2023

Este martes 18 de abril, el nombre de la mexicana Elena Reygadas se elevó nuevamente y brilló con letras doradas al ser reconocida como la Mejor Chef Femenina del Mundo 2023 por la organización The World’s 50 Best Restaurants.

“Me siento profundamente agradecida y honrada”, expresó la propietaria de Rosetta, un restorán que exalta los paladares más finos en la Ciudad de México. Aun así, no ensalzó su nombre, compartió el reconocimiento con sus colaboradores. “Cocinar es un arte colectivo. Este reconocimiento es de todas las personas talentosísimas con las que he colaborado durante tantos años”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

El nombre de la mexicana Elena Reygadas se elevó nuevamente al ser reconocida como la Mejor Chef Femenina del Mundo 2023 FOTO: Instagram/ @elena_reygadas

Pero fue más allá y repartió este reconocimiento a las millones de mujeres mexicanas, que día a día continúan dando los típicos platillos del país a sus familias. Y también de todas las mujeres mexicanas que cocinan día a día, manteniendo viva nuestra enorme tradición culinaria. ¡Gracias a todas y todos por su apoyo y cariño!”, finalizó.

En junio de este año, Reygadas subirá al escenario del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, España, para recibir su trofeo frente a otras figuras reconocibles del sector hotelero mundial y los medios de comunicación más influyentes de la industria.

Este galardón, que han recibido personalidades como Dominique Crenn y Ana Rošy, no es ajeno ni el primero para la mexicana. En 2014, Elena Reygadas ya fue votada como la Mejor Chef Femenina de América Latina

Elena Reygadas y sus restaurantes

Y es que la mujer mexicana se ha posicionado con cinco restaurantes en la Ciudad de México, con diferentes temáticas para todo tipo de comensales. A Rosetta lo visitan gente de todo el mundo que buscan un lugar refinado, mientras que Lardo , Café Nin y Bella Aurora son conceptos casuales mucho más amados por los capitalinos, así como La Panadería de Rosetta, que ha alcanzado un estatus icónico propio.

La mujer mexicana se ha posicionado con cinco restaurantes en la Ciudad de México FOTO: Instagram/ @elena_reygadas

Curiosamente, la comida de Rosetta no siempre fue tan mexicana como lo es hoy. Debido a su formación en Londres, la chef tenía una predilección por las pastas frescas y los sabores internacionales, pero con el paso del tiempo se volvió más consciente de su propia mexicanidad, sintiendo un fuerte deseo de transmitirla a través de su arte gastronómico.

“Aquí la comida no solo está en las calles y en las casas de la gente, sino también en los murales y en nuestra cultura. Las viejas culturas quedan, no se han ido, y hay muchas cosas de México de las que aún no se ha hablado. Soy una cocinera en medio de la metrópoli más grande, compleja y diversa del mundo, que tiene una riqueza cultural y gastronómica increíble. Como chef, siento que soy producto de todo eso”, expresó en una entrevista con The World’s 50 Best.

