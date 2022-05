*Suena la Marcha Imperial* ¡Avísale a los jedis! Habrá concierto sinfónico de Star Wars 2022 completamente gratuito en la alcaldía Venustiano Carranza.

Toma nota, el show estará a cargo de la Orquesta Sinfónica del Instituto de la Juventud (INJUVE) de la Ciudad de México.

De acuerdo con el INJUVE, los asistentes podrán disfrutar del talento de las y los músicos que forman parte del programa “Los Jóvenes Unen al Barrio”.

Además, el concierto sinfónico de Star Wars 2022 es para celebrar el “Star Wars Day” o Día de la Guerra de las Galaxias.

Durante este festejo, las personas que aman la saga rinden un homenaje a la historia que ha dejado huella en varias generaciones.

¡Enciende la espada láser! Para esta presentación, la Orquesta Sinfónica del INJUVE realizó arreglos y adaptaciones especiales de las melodías favoritas de los fans.

Algunas de las piezas que se presentarán son:

¿Te vas a lanzar? El concierto sinfónico de Star Wars 2022 se realizará el miércoles 4 de mayo a las 19:00 horas en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza.

Se ubica en Francisco del Paso y Troncoso 219, en la colonia Jardín Balbuena.

Para que la ubiques de volada, se encuentra saliendo de la estación del Metrobús “Venustiano Carranza” de la Línea 5 de este transporte.

Si usas el Metro, la estación más cercana es “Moctezuma” de la Línea 1.

Recuerda que es importante que uses el cubrebocas durante todo el concierto sinfónico de Star Wars 2022 y sigas las indicaciones del personal a cargo.

