Si no eres fan del efectivo, te vamos a dar un hack: así es cómo puedes recargar la tarjeta del Metro desde el celular; es muy sencillo.

¿Eres de lxs que no carga dinero efectivo y sólo usas las tarjetas bancarias? Seguro te ha pasado que vas en el Metro y te has quedado sin lana para recargar tu saldo en las máquinas o en las taquillas. No mientas, a todxs nos ha pasado alguna vez.

Pero hay una solución: ponerle saldo desde tu smartphone. Sí, no es broma, hay una forma para poder hacerlo. Por ello, en esta ocasión, te contamos cómo recargar la tarjeta del Metro desde el celular.

Lo único que necesitas es una Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), una tarjeta bancaria, así como tener descargada la aplicación “Mercado Pago” en tu móvil. También necesitarás datos para conectarte a internet, pero con los cientos de puntos de Wi-Fi gratis en la CDMX no tendrás problema con eso.

Lo único que necesitas es una Tarjeta de Movilidad Integrada, una tarjeta bancaria, y las app “Mercado Pago”. Crédito: Cuartoscuro

¿Cómo recargar la tarjeta del Metro desde mi celular?

Primero tienes que descargar la aplicación “Mercado Pago” en tu teléfono. No te preocupes, está disponible en la Play Store para dispositivos Android y en la App Store para los de Apple.

Ya con la aplicación descargada ingresa a “Recargar transporte” y selecciona “Continuar”. Luego te pedirán que acerques la Tarjeta MI para que la antena NFC de tu celular pueda leerla. Hazlo de la siguiente forma:

Acerca la tarjeta atrás de tu celular, en la parte superior.

Si no tuviste respuesta, pon la tarjeta atrás de tu celular de forma vertical, para cubrir

toda la superficie y permitir una mejor lectura de la antena NFC.

Te pedirán que acerques la Tarjeta MI para que la antena NFC de tu celular pueda leerla. Foto: Especial

Cuando lea la tarjeta, se te abrirá una nueva ventana dónde podrás ver el número de tu plástico, tu saldo actual, así como las opciones de cuánto quieres recargarle. Recuerda que el límite son 120 pesos.

Cuando selecciones el monto, te mandará a la opción de pago. Ahí solo selecciona una de tus tarjetas, tanto de débito o de crédito, y le picas las opción “pagar”. Y ¡listo! Así es c​​ómo podrás recargar la tarjeta del Metro desde el celular.

Otras formas para recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada

Taquillas del Metro: La primera y más conocida es a través de las taquillas de las estaciones de Metro, las cuales tienen la ventaja de que al hacer el pago las cajeras te pueden dar cambio.

La primera y más conocida es a través de las taquillas de las estaciones de Metro, las cuales tienen la ventaja de que al hacer el pago las cajeras te pueden dar cambio. Máquinas de recarga: La segunda es a través de las máquinas instaladas en algunas estaciones del Metro y Metrobús. Aquí tú solito te atiendes, pero debes llevar justo lo que quieres recargar ya que éstas máquinas no dan cambio.

La segunda es a través de las máquinas instaladas en algunas estaciones del Metro y Metrobús. Aquí tú solito te atiendes, pero debes llevar justo lo que quieres recargar ya que éstas máquinas no dan cambio. Red de recarga externa: Esta es quizá la menos conocida, pero que también podría salvarte en cualquier momento y lugar. Se trata de una red de comercios que tienen habilitada una terminal para recargar saldo a la Tarjeta MI. Para localizarlos puedes hacerlo a través del Visor de la Secretaría de Movilidad.

