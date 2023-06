Te contamos todo lo que necesitas saber para sobrevivir al Metrobús de la CDMX, su mapa, líneas, costo y más.

El Metrobús de la CDMX es uno de los transportes públicos más usados en la capital del país. Inició operaciones en 2005 y con el paso de los años se fue extendiendo hasta completar las siete líneas que tiene actualmente.

Esta forma de trasladarse se ha convertido en un mundo totalmente aparte de la Ciudad de México y, como sucede en cualquier espacio inmenso, hay cosas que a lo mejor no sabías. Por ello, te contamos todo lo que necesitas saber para sobrevivir en este medio de transporte.

Mapa del Metrobús de la CDMX

Por supuesto, el mapa del Metrobús de la CDMX es indispensable para sobrevivir. Por ello, te regalamos el siguiente mapa especialmente hecho por Chilango para que lo descargues y lo tengas en tu teléfono cuando lo necesites. Lo único que tienes que hacer es dejar presionada la imagen con tu dedo y dar la opción de guardar en este dispositivo.

Mapa del Metrobús de la CDMX Foto: Ángel Pérez/ chilango

El sistema está compuesto por siete líneas que recorren la Ciudad de México los 365 días del año. Conecta con otros transportes como el Metro, Trolebús, Cablebús, Tren Ligero, RTP, Ecobici, así como el Mexicbús y Mexicable en el Estado de México.

Tips chilangos para andar en el Metrobús

No está escrito en piedra, pero uno de los consejos que te damos es poner tu mochila en frente de tu cuerpo para evitar que te “bolseen” y también para que sea más sencillo entrar al autobús en caso de aglomeraciones de personas.

Si te fuiste corriendo de casa y no cargaste el teléfono, con que tengas un cable USB ya la armaste. En algunas Líneas del Metrobús hay conectores para en los barandales, por lo que ir sin batería al trabajo no será un problema.

Aunque suene obvio, revisa bien la dirección y la estación a la que vas. A más de uno se nos hizo tarde por tomar el autobús con la dirección equivocada o nos hemos bajado antes por distracción.

Uno más sería que siempre tengas saldo en tu tarjeta, por lo menos para un viaje. Nunca sabes cuándo se van a descomponer las máquinas de recarga y en este medio de transporte no hay otra forma para hacerlo.

Si te sabes uno más, compártelo en nuestras redes para que la esta guía de chilangx a chilangx sea más amplia.

¿Cuál es el horario del Metrobús?

El horario del Metrobús es de las 4:30 de la mañana a las 00:00 horas, de Lunes a Domingo. Sólo en el caso de los días festivos, el horario se modifica para abrir a las 5:00 de la mañana y culminar el servicio a las 00:00 horas.

La tarifa de un viaje en el Metrobús es de tan solo 6 pesos. Foto: Metrobús CDMX

¿Cuánto cuesta el Metrobus?

La tarifa de un viaje en el Metrobús es de tan solo 6 pesos, aunque si lo utilizas para ir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tanto para terminales 1 y 2, aumenta a 30 pesos.

¡Ojo en los transbordos! Estos son gratuitos en todas las líneas, siempre y cuando cumplas con algunos requisitos. No se cobrará un viaje extra si se realiza dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección. Lo único que tienes que hacer es pasar tu tarjeta nuevamente y ¡listo!

¿Cómo recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada?

Aunque no lo creas existen cuatro formas diferentes para hacerle una recarga a la Tarjeta de Movilidad Integrada.

METRO: La primera y más conocida es a través de las taquillas de las estaciones de Metro, las cuales tienen la ventaja de que al hacer el pago las cajeras te pueden dar cambio.

METROBÚS: La segunda es a través de las máquinas instaladas en algunas estaciones del Metro y Metrobús. Aquí tú solito te atiendes, pero debes llevar justo lo que quieres recargar ya que éstas máquinas no dan cambio.

MERCADO PAGO: La tercera y recientemente implementada es la recarga a través de la aplicación de Mercado Pago. Para esta solo necesitarás un smartphone con NFC, descargar la app de Mercado Pago, tener una cuenta activa y obviamente tu Tarjeta MI.

RED DE RECARGA EXTERNA: Esta es quizá la menos conocida, pero que también podría salvarte en cualquier momento y lugar. Se trata de una red de comercios que tienen habilitada una terminal para recargar saldo a la Tarjeta MI. Para localizarlos puedes hacerlo a través del Visor de la Secretaría de Movilidad que está disponible en el siguiente LINK.

¿Quiénes entran gratis?

Hay cuatro grupos de personas diferentes que tienen derecho a un ingreso gratuito al Metrobús. Las primeras son las mayores de 70 años en adelante, que cuenten con documento o identificación vigente que acredite la edad (INE o INAPAM).

Otras son las personas con discapacidad evidente o que sea evidente la disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales. Si no es el caso, pero también presentan una discapacidad, tendrán que presentar un documento que lo valide por instituciones como el DIF, INDISCAPACIDAD o una Institución de Salud.

El tercer grupo son lxs niñxs menores de 5 años. Lo único que tienen que hacer es ingresar por los torniquetes, acompañados de un adulto responsable.

El último es para el personal autorizado por Metrobús. Tienen que portar un gafete original expedido por Metrobús y, si son marcados como “temporales”, tendrán señalizada la fecha de expiración.

¿Puedo entrar con mi bicicleta?

La respuesta es sí, pero hay que seguir ciertas reglas. La primera es el horario ya que entre semana y el sábado hay sólo unas cuantas horas para que puedas ingresar con tu bici, mientras que el domingo es un horario mucho más extenso. Es el siguiente:

Lunes a viernes de 4:30 a 6:30 horas y de 22:00 a 0:00 horas.

Sábados de 4:30 a 12:00 horas y de 18:00 a 0:00 horas.

Los domingos son todo el día.

En cuanto a la bicicleta y monopatín plegable está permitido ingresar con estos todo el día, pero sólo en la Línea 1. En las líneas 2, 3, 5, y 6 es de 4:30 a 6:00 horas, de 10:00 a 12:00 horas y de 20:00 a 0:00 horas. No están permitidos en las Líneas 4 y 7.

Hay cuatro grupos de personas diferentes que tienen derecho a un ingreso gratuito al Metrobús. Foto: Metrobús CDMX

También tendrás que seguir las siguientes reglas:

Deberás ingresar a las instalaciones con los vehículos completamente plegados.

No obstaculizar el libre tránsito de personas.

Sujetar con firmeza para evitar accidentes.

Solo viaja una bicicleta o monopatín por autobús.

Deberás usar el espacio asignado y señalado ubicado en el corralillo después de la articulación.

El ingreso está sujeto a espacio en el autobús.

Y por ningún motivo pueden ser utilizados o montados los monopatines, bicicletas o patines dentro de las instalaciones.

¿Puedo viajar con mascotas?

La respuesta es no, no puedes viajar con mascotas. El artículo 161 del Reglamento de la Ley de Movilidad prohíbe a lxs usuarixs del servicio público transportar animales. Si lo intentas, las autoridades tienen la facultad para negarte el paso y no permitirte usar el servicio.

Hay algunas excepciones para animales autorizados por las disposiciones jurídicas aplicables. Entre los que aplican es para personas con discapacidad o enfermedad y deberán comprobar la necesidad de un perro para poder hacer uso de las instalaciones o trasladarse.

