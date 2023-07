Tocadas de ska, raves, exposiciones y festivales de vino y café son algunas de las actividades que habrá este fin de semana en CDMX.

También hay foros de cine, eventos en el Zócalo o en museos y mucho más. Así que si andas en busca de plan con amigos, con la familia o con tu crush, chécate la agenda de eventos en este fin de semana del 7 al 9 de julio.

1. Tocada gratis de Maskatesta en la alberca de olas

¿A quién no le caería bien una tocada gratis? Y si es en una alberca de olas, mucho mejor. El sábado 8 de agosto, Maskatesta tocará gratis en la alberca de olas de la Utopía Olini de Iztapalapa. El concierto Entre olas y ska arrancará a las 11:00 y también tendrá a otras bandas como Skapienz, The PapulasyReggae and Soul Scooter Boys. La entrada es libre

Foto: Facebook de Maskatesta

2. Tocada de Polymarchs

Otra de las tocadas que CDMX tendrá este fin de semana es la de El Faraónico Polymarchs. En este fiestón, los DJs John Barrera y Víctor Estrella se sumarán a Fred Ventura, leyenda del italodisco, para que le saques brillo a la pista con lo mejor del high energy. Lánzate a la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca el sábado 8 de julio a las 19:00. La entrada tiene un costo de $560.

Foto: Facebook de Polymarchs

3. Shrek Rave

Continuando con la oferta de música electrónica, el 7 de junio se llevará a cabo el Shrek Rave. Tal como su nombre lo indica, se trata de una fiesta temática de tu ogro favorito. Tendrá DJ’s, bebidas inspiradas en Shrek y mucho más. La cita a partir de las 21:00 horas en el Foro Alarcón y los boletos van de los $288 a los $690.

4. Guelaguetza en el Zócalo

Si lo que buscas son actividades gratis, lánzate a la Guelaguetza en el Zócalo de CDMX. Los días 7, 8 y 9 de junio se proyectará en plena Plaza de la Constitución el documentalOaxaca y sus etnias: Orgullo de nuestro origen, donde podrás conocer todo acerca de esta tradicional celebración oaxaqueña.

Foto: Cuartoscuro

5. Foro Internacional de Cine de la Cineteca

Este fin de semana en CDMX también hay actividades para los amantes del cine. En la Cineteca Nacional podrás disfrutar del Foro Internacional de Cine. El evento reúne lo mejor del cine experimental y cuenta con una oferta de 13 películas de países como Argentina, España, Francia, Turquía, Portugal, Brasil, Irán, Líbano, Estados Unidos, Alemania e India, además de las producciones mexicanas Boreal y Teorema del tiempo. La programación está disponible en elsitio oficial de la Cineteca Nacional.

6. Feria del Queso y el Vino

Ahora que si tienes ganas de echarte una copita, lánzate al Festival del Queso y el Vino. Encontrarás a más de 80 expositores de productos vinícolas, así como muestras gastronómicas y hasta tocadas de rock. La cita es del 7 al 9 de julio en el Parque Naucalli (de 11:00 a 18:00 horas) y la entrada es libre.

Foto: Festival Cultural del Queso y el Vino

7. Expo Café

Con 26 años de historia, Expo Café es uno de los eventos más importantes de la industria cafetera en México. Productores de todo el país traerán sus mejores granos para que puedas adquirirlos a precios accesibles. También habrá venta de artículos, como cafeteras, y una competencia de baristas en la que tú saldrás ganando, pues tendrás la oportunidad de probar las bebidas que preparen. La Expo Café se llevará a cabo del 7 al 9 de julio en el World Trade Center y el acceso tiene un costo de $200.

8. José Clemente Orozco en Bellas Artes

Aprovecha este fin de semana para lanzarte a una de las actividades culturales imperdibles de CDMX. En el Palacio de Bellas Artes se encuentra la exposición Apoderarse de todos los muros. Anteproyectos de José Clemente Orozco. Cuenta con más de 180 bocetos de este artista considerado como uno de los padres del muralismo mexicano.

Foto: Cortesía

9. Animales gigantes en el Bosque de Chapultepec

Esta semana el Zoológico de Chapultepec celebró su centésimo aniversario. Por ello, se trata una buena oportunidad para visitar este espacio de conservación de la vida silvestre. Además, este fin de semana será el último en el que podrás disfrutar de Animalística, una exposición que incluye esculturas gigantes de pandas, cocodrilos, teporingos, águilas y otras especies. Puedes hallar estas figuras en la primera y segunda sección del Bosque de Chapultepec.

10. Monster Fest del MIDE

Por último, también puedes aprovechar este fin de semana para hacer frente a tus pesadillas financieras. En el Museo Interactivo de Economía (MIDE) se encuentra el Monster Fest, una exposición en la que, a través de talleres, juegos, proyecciones y recorridos, podrás enfrentar los miedos que a todos nos aquejan cuando se trata de finanzas: deudas, intereses, impuestos, etc. Con estas actividades no solo te divertirás, sino que podrás recibir la educación financiera más entretenida. La entrada tiene un costo de $120.

Foto: Gobierno de CDMX

¿A cuáles de estas actividades y eventos en CDMX te vas a lanzar este fin de semana?

