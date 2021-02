La renta, las chambas y otras situaciones treintañeras en Soy tu Fan son un reflejo de cómo va la vida chilanga en el tercer piso.

“Espero que te acuerdes de mí / hay mucho que te quiero decir / te amo… Tururutuururururú.” Si ya estás en el tercer piso o estás a punto de llegar, entonces échate un clavado a estas 30 situaciones treintañeras en Soy tu Fan.

No podríamos estar más felices y eufóricos después de que Ana Claudia Talancón (Charly García), al lado de Martín Altomaro (Nico Cruz), publicara un video en su cuenta de IG. En este los vemos cantando el tema principal de la serie que representó a miles de millennials que se acercaban al tercer piso.

“¿Qué creen? Hoy es el primer llamado de la película mas esperada de todos los tiempos. Ya verán, ya verán de qué se trata”, comentó en las stories de su perfil de Instagram.

“Faaaan de todo lo que nos pasóoooooo” Si bien no han dado un anunció oficial y es apenas un guiño de una producción en puerta, Talancón confirmó a finales de 2019 que el proyecto de Soy Tu Fan podría tener continuidad en forma de película.

Para ir calentando motores y rememorar la serie que nos abanderó hace 10 años, arrancamos con un top de 30 situaciones treintañeras en Soy Tu Fan.

¡Justo en las rodillas! Situaciones treintañeras en Soy tu Fan

Aunque nos cueste trabajo aceptarlo ¡ya pasó una década del estreno de la segunda temporada de las aventuras, desazones y aprendizajes de Charly Peanuts.

Las rupturas amorosas, los problemas oficiniles, ¡la renta!, los ligues y los casamientos, entre otros asuntos muy dignos de la serie cuyo telón de fondo tuvo a nuestra amada CDMX ahora los vivimos en carne propia, pero aderezados con nuevas dificultades.

¡La tesis!

No importa si ya terminaste materias, créditos, servicio social y demás. Ese fantasma universitario sigue persiguiéndote, como le sucedió a Charly en la primera temporada de STF.

La falta de concentración, el tema ¡EL TEMA! ¡es el tema!, las broncas de pareja entre otras vicisitudes nomás no dejaban a la Peanuts avanzar en ese menester.

Pero como dicen por ahí, “no hay mal que dure cien años” ni tesis que lo aguante, así que a perderle el miedo al aparato crítico de ese ser mitológico.

La renta

Nuestra preciosa y bienamada CDMX no es precisamente un paraíso inmobiliario. Las rentas están por los cielos, hay departamentos que son más pequeños que un cuarto de azotea o que de plano ni a “estudio-loft” llegan.

Y como si no fuera suficiente, los sueldos bajos y las crisis económicas están al acecho. Así que a veces hay que tomar medidas extremas, como las que emprendió Rocío cuando le pidió paro a Fernanda con un préstamo o decidió probar suerte como la niñera de su sobrina. ¿Te ha pasado?

La terapia

Afortunadamente ya estamos en el siglo XXI y en una década en la que por fin se normalizó ir a terapia. Tal vez en aquellos años de Soy Tu Fan no lo veíamos como algo tan cotidiano y accesible, pero sin duda Charly planteó esas posibilidades (psicoterapia o psicoanálisis) para resolver y tratar la salud emocional.

Los exes tóxicos

No lo haga, compa. Aquí podríamos extendernos con un manual de por qué no regresar con los tóxicos, chilangos. Se le dijo, se le advirtió a Peanuts y aún así volvió con el patanazo de Julián.

Afortunadamente, nuestra amiga se dio cuenta y terminó con él antes de que todo se descontrolara (de nuevo). Gran lección para pensarlo 30 veces, ¡30! y no tropezar con la misma piedra.

Los rollos con los papás

Antes ellos eran los que estaban atrás de nosotros. Ahora es uno quien tiene que estar más al pendiente para que no caigan en las clásicas fake news o se nos anden echando para atrás con eso de que no se quieren vacunar.

Los años no precisamente nos hacen más maduros y sensatos, sin embargo, aquí lo importante es la confianza para hablar y tirar las netas, como Charly la aplicaba con Martha o con su papá.

Aunque a veces no solo hay que lidiar con los propios progenitores sino con los ajenos, como Fer con su peculiar suegra.

Crisis emocionales/amorosas

A todos nos llega la hora de la crisis de los 30. Si bien a unos les da en el ocaso de los veinte a otros a inicios de los treinta o ya bien entraditos en el tercer piso.

En STF el quiebre más fuerte de los treintañeros se ve en la segunda temporada: Fernanda con las dudas de su matrimonio, Rocío con el futuro de la crianza de su hija, Diego con la elección de su camino en el cine vs. la TV, Charly con sus deseos de maestría pero atrapada en su chamba de agencia. ¿A ti ya te llegó?

La búsqueda de depa

Ya lo comentamos en un par de puntos atrás: la CDMX puede tornarse un terreno hostil para la búsqueda de depa; ya sea por espacio, costo, ubicación o trámites interminables.

Sin embargo, aquí le tenemos un reclamo a Soy Tu Fan porque ¡nos mintieron! Ahora que nos detenemos a pensarlo, cómo es que Charly podía pagar un depa tan chidito, con piso precioso de madera en barrio chic, con el sueldo de un primer trabajo. ¡Ah caray!

Los concubinatos

Charly-Julián, Fernanda-Iñaki, Diego-Rocío, cada pareja nos presentó un modelo distinto de convivir en pareja, de resolver (o no) las cosas, de sobrellevar las broncas o de plano darle fin a lo irreparable.

El dilema oficinista o emprendedor

La vida es hoy, carnal. De plano, sobre todo en este contexto de pandemia, uno se detiene a pensar lo que quiere hacer o experimentar.

Por ejemplo, Diego, cansado del ambiente telenovelesco decide probar suerte en el teatro y cine; Charly, con dudas y temores, se anima a aplicar a una maestría; Nico se anima, primero, con su servicio de entregas de hortalizas a domicilio y después con su incipiente restaurante (aunque al final no le resultara).

Aquí el punto es decidir y tomar a la vida por los cuernos.

Los fantasmas veinteañeros

Uno no nace sabiendo, así que a veces hay que darnos chance para tener un poco de empatía con nuestros yoes del pasado.

Charly aconseja a Mila acerca de la presión que Peyo ejerce para que tengan relaciones. “No hagas nada que no quieras”, le dice García para incentivarla a decidir con base en su deseo, ya que recuerda la situación tan parecida que ella vivió en sus años mozos.

Los amores inesperados

La casualidad suele darnos guiños chidos, aunque no siempre tan sutiles. ¡Qué manera de conocer a Bruno! Un choque, una visita al mecánico… Finalmente, si el terreno está preparado, ¿por qué no tomar la pelota?

Crisis financieras

Cuando uno toma decisiones, en aras de concretar nuevos planes de vida, la situación económica puede tornarse un poco hostil y habrá que tomar alternativas. Recortes de gastos, planes de austeridad, mudanzas con los hermanos (cof cof, Diego) o de plano el retorno a casa de los padres.

Las custodias

Si te ha tocado alguna separación/ruptura amorosa con quien adoptaste un perrito o gatito, los acuerdos para compartir los cuidados a veces puede ser un tanto complicado.

¿Qué tal la Yoko, la golden de Charly y Julián, que iba de casa en casa durante la primera temporada? Finalmente se llegó a la decisión de que se mudaría definitivamente con Julián.

Los bodorrios

Aquí no hay presión, banda, uno se casa (o no) cuando las condiciones y los acuerdos estén bien planteados. Puede que nos saque de onda que a nuestro alrededor se estén matrimoniando decenas de parejas, pero con calma que no son carreras.

De las situaciones treintañeras en Soy tu Fan, esta en especial nos produjo un nudo en la garganta cuando Charly da su discurso en la boda de Fernanda: “Porque no es tan fácil encontrar un cómplice en la vida”, snif, snif.

El patrimonio

Parece tan lejano que podamos comprar algo, sobre todo en la capirucha, cuyas hipotecas están tan distantes de los sueldos promedio. Otra escena que nos dejó con la boca abierta en Soy Tu Fan fue aquella en la que Fernanda le platica a Charly y Rocía que Iñaki ya dio un enganche para un terreno en Santa Fe, ¡qué? Estamos fritos.

Los hijos

No importa si son propios o ajenos, la crianza responsable y compartida deberá estar presente. Así lo recordamos cuando nace la hija de Rocío o Nico le entra a la convivencia con los hijos de Marcela. ¡Esperen! También Charly con Mila, aunque la relación no haya empezado de la mejor manera se libró chido.

Los viajes reveladores

Charly, Fernanda y Rocío no alcanzaron a llegar a la playa en aquella noche de fiesta loca y copas, pero definitivamente les dio la pauta para tomar otro tipo de viaje (rica vida interior).

Charly decide que no quiere continuar con su relación con Bruno, Fer se separa definitivamente de Iñaki y Rocío determina que su camino con Diego puede retomarse. ¿Te ha pasado?

Errores y balances

Después de la prueba de fuego con Julián (primera temporada de Soy Tu Fan), Charly decide que esa no es la relación que busca; o cuando la idea de dejar la chamba para tomar otra opción de crecimiento profesional comienza a rondarle la cabeza.

Pero no son decisiones de botepronto; dudas, posibles escenarios, miedos, confrontaciones no se hacen esperar.

El verdadero sueño de tu vida

¿Cuál es tu mayor anhelo en la vida? Una de las situaciones treintañeras en Soy tu Fan más recurrentes de la serie: quedarse o irse, tomarlo o dejarlo, decir sí o no.

Si algo nos latió cañón en STF fue la evolución de los personajes hacia la búsqueda de sus motivaciones y proyectos de vida. ¿Tú de qué vas, Charly?

Mudanzas maratónicas

Charly a la casa de Nico; Rocío a la casa de Fernanda; Diego a la casa de Charly. Aquí nadie se está quieto, el espacio pareciera que siempre es compartido, pero sobre todo, nada es estático.

Las mudanzas en Soy Tu Fan resultan multifacéticas porque siempre implican un cambio fundamental en los personajes, sobre todo de avance o crecimiento. Sin embargo, no le quita que sean difíciles y a veces engorrosas por la cantidad de cosas que hay que comprar, remodelar, tirar, regalar, etcétera.

La madurez

Pese a la educación emocional que hemos recibido durante décadas, la realidad es que Soy Tu Fan planteó situaciones muy chidas en cuanto al crecimiento-madurez.

Uno puede aferrarse como garrapata a relaciones, trabajos, familia, pero si de plano eso merma tu estabilidad emocional, mejor darle aire.

Amistad es amigo

Aquí las cosas como son. Los amigos se conocen en las buenas pero se afianzan en las malas. Cuando Diego no tenía ni dónde dormir, Charly chida le abrió las puertas de su casa; ni qué decir de Fer con Rocío.

Las resacas mortales

¿Qué tal la cruda que se fletó Charly después de esa noche e intento de viaje fallido? Uno ya tiene una edad… en la que debe mesurar la cantidad de alcohol que ingiere si quiere existir sin tanto agobio al día siguiente.

Los posgrados

Sí, sí, sabemos que hay banda que se la sigue de corrido en maestría, doctorado, estancia, posdoctorado, etcétera, pero para aquellos a los que los treinta les está pisando los talones porque en el camino se atravesó la vida de oficinista a veces no es tan fácil retomar es ritmo académico.

Sin embargo, da un panorama distinto la contemplación de esa otra posibilidad de desarrollo profesional, como le sucedió a Charly después de su fin en aquella agencia de marketing en la que la que sufría acoso laboral.

Problemas godínez

¿Quién no ha padecido al compañerito molesto o gandalla que solo quiere ponerte el pie? o, en el peor de los casos, la situación extrema que puso en el límite a Charly.

Aunque los emprendedores tampoco se salvan de las broncas; como Fer con los pedidos de sus velas o Nico con sus proveedores de verduras y hortalizas.

La soledad

¿Qué onda con el miedo que nos han infundado a estar solos? Es decir, a que si no hay una pareja en el radar de tu vida algo falta. Pues no, mi ciela.

Una de las situaciones treintañeras en Soy tu Fan que rompió con este esquema fue la escena final, cuando Fernanda rechaza el intentó de ligue en la estación de Ecobici. ¡Eso! Para estar con alguien más, primero hay que sanar.

Planes a largo plazo

Profesionales, familiares, amorosos, en soy tu fan esto es campechanito. Desde el plan de vida de Diego y Rocío para formar una familia; Charly replanteando su futuro en agencias y tomando decisiones de qué tipo de relación desea construir.

Las separaciones

¡Ay, dolor, ya me volviste a dar! La verdad es que los momentos de rupturas y separaciones más de una vez nos hicieron pedazos el corazón. Sin embargo, no todas son iguales, algunas fueron motivadas por genuinos actos de sinceridad como cuando Fer o Charly confiesan que rompieron los acuerdos de pareja.

No todo es tan malo si está la tranquilidad y paz de por medio.

Las expectativas

Esperar demasiado de los demás suele ser muy doloroso. Y no es que uno le baje a la exigencia de lo que desea de las relaciones interpersonales, solo que aprendemos a dimensionarlo en la justa medida.

No obstante, la vida suele dar vuelcos inesperados que pueden derribar esas ideas preconcebidas de las situaciones. En Soy tu Fan, este tema es recurrente en las relaciones amorosas: Marce y Nico, Charly y Julián, Rocío y Diego, Fer e Iñaki.

Reconciliaciones

La mera verdad a la mayoría nos latía la idea de que Nico y Charly volvieran. Si bien su reencuentro en la segunda temporada fue fortuito, gracias a Vanessa, su acercamiento gradual dijo mucho de todo lo que había quedado en el tintero.

No todos los retornos se dan de la misma manera, algunas reconciliaciones no necesariamente implican un regreso a una relación, pero sí que se puede transformar en una amistad.

Habrá qué esperar a que el elenco de Soy Tu Fan no cuente los avances del proyecto que hoy confirmaron. Mientras tanto aquí te dejamos un top de 10 momentos que amamos de la serie.

