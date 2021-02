Para muestra, solo hay que preguntar. Sondeamos entre los chilangos cuál es su top de lugares románticos en la CDMX y esto nos dijeron

La víspera, los aires de San Valentín ya se perciben en el ambiente, así que decidimos preguntarle a los chilangos cuál era el top de lugares románticos en la CDMX que no pueden faltar para el cortejo y la amena plática en pareja.

Sí, la Ciudad de México es enorme al igual que las preferencias para ir a echar romance, pero de algo estamos seguros los chilangos: el espíritu universal que emanan algunos sitios es inigualable.

Aquí te contamos los 20 lugares que salieron entre los preferidos, según nuestros lectores. ¡Arrancamos!

Top de lugares románticos en la CDMX

Ay… la nostalgia y el recuerdo de los largos paseos (de casi un día entero) con el crush o el potencial novio/novia. Dejemos la nave del olvido para otro momento y démosle recio con este recorrido que la banda eligió para pasar momentos románticos.

Centro de Coyoacán

Mediodía. Punto de encuentro: los coyotitos de Coyoacán para armar la ruta y emprenderla. Bien podría comenzar la aventura en el museo Frida Kahlo, continuar con un rol tranqui en el mercadito de artesanías y parar para echarse una nieve o compartir un litro de agüita de horchata.

Unas quesadillas, tostadas o cualquier antojito para amainar el hambre en el mercado de comida era parada obligada. Para cerrar, unos churros rellenos de cajeta o chocolate; de postre, pues unos becerros.

El metro

Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro

La limusina naranja es escenario de historias inimaginables y, por supuesto, parte del top de lugares románticos en la CDMX. Para muestra, basta el testimonio de uno de nuestros lectores chilangos:

“Pues yo en particular me acuerdo de una cita que tuve en una estación del metro línea 3. Ese día quedamos de vernos bajo la luz de las lámparas. No había mucho ruido, la temperatura era agradable y lo que más recuerdo es su pelo alborotándose mientras pasaba del gusano naranja. ¡Fue súper!”.

El bosque de Chapultepec

Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro

Las posibilidades de este inmenso bosque son infinitas: el audiorama, los paseos en lancha, un recorrido en bici, las amplias áreas verdes para el picnic o simplemente las horas que puedes pasar caminando, mano con mano y platicando de lo profundo o nimio.

¡Ah! Y cómo olvidar que el zoológico, con su diversidad de ecosistemas también abonan a cualquier cita romántica. Por si no te la sabías o quieres sorprender a tu persona favorita, dense un rol por el cárcamo. Aquí te dejamos un video de la extraordinaria vista aérea.

Parque México

Foto: Archivo Cuartoscuro

Este parque de la Condesa, con sus vereditas, puentes y banquitas para echar un abrazo prolongado, es el blanco favorito de muchas parejas chilangas. La quietud y espíritu art déco dan para permanecer horas.

Un vasito de nieve de Roxy daba al clavo al final del día.

Ciudad Universitaria

Foto: Archivo Cuartoscuro

¡Ufffff! Las islas, paraje extenso e inacabable para romancear después de clase o en las horas muertas. Solo había que cubrirse bien del sol y cuidarse de los posibles balonazos que podían llover de cualquier dirección.

Las áreas verdes que se ubican entre la biblioteca central y la facultad de arquitectura también eran terreno propicio para el idilio del beso eterno, ¿sí o no, raza?

Para los más aventureros, el espacio escultórico o la zona cultural abrían la posibilidad para una tranquila caminata o un paseo en bici, que por cierto se disfruta mucho a la luz de una luna llena.

Avenida Reforma

Foto: Leonardo Pérez

Ayyyyyyy, avenida Reforma y sus camellones que se visten del color ad hoc a la temporada. Las opciones para ir a echar un cafecito, comer, tomar un helado o sentarse en alguna de las bancas aledañas a la gran vía no se dejan esperar.

Los domingos de bicis eran el momento propicio para emprender paseos largos y tranquilos que seguro terminarían con una comida chida en los linderos de la Cuauhtémoc, la Roma, la Condesa o el Centro, dependiendo donde los agarrara el cierre.

Parque Hundido

Foto: Saúl López/Cuartoscuro

Si por parques en la CDMX no paramos, pero favoritos hay pocos. Parque Hundido, con su gran reloj floral tiene vistas ideales para la foto de ocasión, para las declaraciones definitivas. ¿Cuál es tu zona favotita?

La Alameda

Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro

La diversidad es la reina en este lugar romántico de la CDMX. Parejita chilanga que se respete no debe dejar pasar la oportunidad de darse un rol, comerse un elote o esquites, parase a ver a los skaters, darse sus besitos en la cercanía de alguna de las fuentes de este espacio y entrar a Bellas Artes a admirar los murales.

Mercado de la Merced

Un sitio poco ortodoxo para ir a echar novio, pero no nos queda duda de que está entre los favoritos de los chilangos. ¿A quién no se le ha ocurrido ir a recorrer la riqueza de especias y alimentos del mercado, buscar dulces típicos o lanzarse a San Pablo a ver bicis baratas?

Eso sin contar todo lo chido que tiene el barrio de la Merced. Pa’ que nadie te ande bailando, aquí te decimos todo lo que pueden visitar:

El Exconvento de La Merced

La Manita

La Plaza de la Aguilita

La Calle de Talavera

La Tienda de Maravillas

La calle de la Quemada (Jesús María)

La antigua calle del Embarcadero

La Casa de Manzanares 25

Chimalistac

Foto: Archivo máspomás

Este rinconcito del sur chilango es todo un paraíso. Los antiguos puentes donde pasaba un río ahora desaparecido nos trasladan a otros tiempos, dignos de recorrerse con el ser amado.

Las calles empedradas y las historias en torno a este idílico paisaje le dan el toque que necesitábamos para una tarde de romance y declaraciones chidas.

Parque de los Venados

Foto: Wikimedia Commons

Un parquecito diverso para las tardes de fin de semana. El parque de los Venados, uno más del top de lugares románticos en la CDMX, tiene de todo para pasar una tarde entera: cochecitos de papitas y chicharrones preparados, sinuosas vereditas para caminar.

Además, en los alrededores los cafecitos y pizzerías no se hacen esperar.

El mirador de la Torre Latino

Foto: Archivo Cuartoscuro

La CDMX en una panorámica, momento de oro, claro que sí. De la Alameda a Madero al mirador. Un abrazo bien enternecedor mientras enfocan los prismáticos para ver la espléndida y voraz Ciudad de México. ¿Cuántas historias de amor (o casi amor) has vivido aquí?

Monumento a la Revolución

Foto: Leo Pérez/Chilango

El colosal e imperdible monumento a la Revolución, listo para recibir a decenas de parejitas (claro, antes de los tiempos pandémicos). Ahora solo nos queda recordar los fines de semana en el mirador, los recorridos por el museo y la parada obligada en el cafecito.

Kiosco Morisco

Foto: Archivo Chilango

Y ya que andamos en los rumbos centro-norte, vale la pena lanzarse de una vez, qué tanto es tanto, a la Santa María la Ribera, donde el kiosco Morisco se abre paso en medio del parque.

Un paseo leve la nieve, unas fotitos y de ahí a echarse un pastelillo de miel con café al Kolobok.

Los Dinamos

Foto: Leo Pérez

Día de campo, sesión severa de senderismo o paseo casual con tu prospecto o amor en turno sí que les dará un segundo aire para la renovación de las promesas y las mieles.

El Ajusco

Foto: Leo Pérez

Un bosque más al top de lugares románticos en la CDMX. Solo contempla que si este 14 de febrero planeas ir con tu uy uy uy, ármate con chamarras y bufandas porque la temperatura y los aironazos estarán a la orden del día.

El castillo de Chapultepec

Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro

Los amplios espacios del castillo de Chapultepec, los rincones en los que mil historias habrán sucedido hacen de este lugar uno de los favoritos para ir a romancear.

A propósito de las virtudes de este sitio, uno de nuestros lectores chilangos menciona: “Siempre ofrece mañanas frescas y atardeceres espectaculares desde la rampa o los balcones, caminatas por la 3ra. sección son exquisitas”.

Tianguis de la Lagu

Fotos: Larissa Gil

Así es, uno no nomás va al tianguis a pensar cosas, también a echar beso y romance.

Además de guardar este lugar en nuestro corazón, también lo hacemos en el recuerdo y lista de pendientes para cuando termine la contingencia llevar al rurru por una chela, a ver antigüedades que no pueden comprar o simplemente a echar ojo a la diversidad de artículos de diseño a buen precio para el bonito detalle, la novedad que sorprenderá a tu amor.

Terraza / Café Don Porfirio

Foto: Archivo Cuartoscuro

Una vista espectacular siempre forjará los lazos con esa persona amada. Para el plan tranqui, los chilangos eligieron esta terracita para tomar café, galletas y admirar la alameda con tranquilidad. Uno más del top de lugares románticos en la CDMX.

La panorámica de Bellas Artes solo se iguala al momento priceless con la pareja.

La Roma/Condesa

FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

Aquí no hubo una colonia ganadora entre los sitios favoritos para derramar mieles. Los chilangos optaron por todo un circuito que ofrece parques, cafés, restaurantes, callecitas curiosas, galerías, librerías y un que otro foro de espectáculos.

Habrá que esperar y ser pacientes para disfrutar la totalidad de este top de lugares románticos en la CDMX. Mientras tanto, si decides salir, recuerda hacerlo con todas las medidas de seguridad.

Si bien el semáforo en la ciudad ya hizo la transición a naranja, no hay que bajar la guardia. Si puedes quédate en casa y guarda esta nota porque te será muy útil en unos meses.

