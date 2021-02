¿Qué pasó en la cuarentena con los más hardcore de la CDMX? Aquí te contamos cómo se vislumbra el panorama de los moteles en 14 de febrero.

Ya se acerca la fecha en la que los chilangos aprovechan sí o sí cualquier oportunidad para rechinar el catre. Sin embargo, la situación de los moteles en 14 de febrero es muy distinta este año.

Fernando Valdovinos es el director de general de Sixtynite, una app que permite localizar y reservar en moteles y hoteles de la CDMX. En 2020 comentó con El Financiero que el 14 de febrero es una de las fechas en las que se triplica la demanda de hoteles de paso.

Además, mencionó que “se estima que los capitalinos gastan más de mil millones de dólares en este tipo de servicios al año”. Y no es para menos, pues hay habitaciones desde los $300 a los $3000 o más.

Pero todos sabemos que la ocupación de los moteles en 14 de febrero este año será muy inusual.

Foto: Archivo Chilango/Cortesía Hotel Metrópolis

El panorama sexual que surgió con la pandemia

Toda nuestra vida cambió con la llegada de la covid-19 y sí, eso también incluye nuestra actividad sexual.

Durante mayo del 2020, la Asociación Mexicana para la Salud Sexual realizó una encuesta nacional para conocer cómo el encierro modificó este aspecto de nuestra vida.

Los resultados reflejan la respuesta de mil 785 participantes, de los cuales 66.23% se identificaron con el género femenino y el otro 33.77% como masculino. En total, el 86.47% afirmó solo salir cuando era necesario y seguir todas las medidas sanitarias.

Una de las preguntas más relevantes tiene que ver con el cambio de la conducta sexual. Más de la mitad de los participantes (52.78%) reportó que no había cambiado este patrón. Pero un 43.08% dijo que había disminuido.

Foto: Archivo Chilango/Cortesía V Motel

Ese descenso se presenta, sobre todo, entre las personas que viven solas y las que viven con niños. Los primeros no se animan a salir para encontrarse con su pareja, amante o peor es nada.

Mientras que los que viven con niños no encuentran un momento o espacio ideal para intimar cuando tienen a sus chilanguitos ahí al lado. Aunque claro, en ambos casos, esta disminución de la conducta sexual también se relaciona con problemas como la depresión o la ansiedad.

El semáforo rojo no ayuda a la industria

Aunque recientemente la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que la CDMX regresará a semáforo naranja, los moteles en 14 de febrero tendrán que vivir con las medidas establecidas para el semáforo rojo que están activas desde diciembre del 2020.

Estas incluyen tener un aforo máximo del 30% y no hacer uso de áreas comunes como albercas, gimnasios, áreas de spa o restaurantes (aunque las cocinas sí pueden ofrecer servicio a la habitación).

Expansión menciona en un artículo que desde el inicio de la pandemia hasta diciembre del 2020, los hoteles de la CDMX no han superado el aforo del 20% en ninguno de los 600 complejos de la capital.

Foto: Archivo Chilango/Cortesía Pop Life Hotel

¿Será que los moteles en 14 de febrero rompan con ese porcentaje? En realidad, hay opiniones muy opuestas.

Andrea Rodríguez, directora de marketing de V Motel Boutique y Hotel Le Rêve, se muestra positiva al respecto. Cuando le preguntamos si cree que este San Valentín las sucursales logren llenar su aforo al 30%, ella respondió: “Para la fecha del 14 yo diría que sí, la verdad es que con esta fecha lo que más sucede es que la gente anticipa y reserva habitaciones”.

En esta cadena de hoteles tienen una gran variedad de villas, habitaciones y suites. Las que tienen alberca siguen funcionando de manera normal, ya que no caen en el rango de ser un área común al entrar dentro de la misma habitación.

Sin embargo, hay un par que sí han tenido que limitar su número de huéspedes. “Como V Motel tenemos habitaciones muy grandes, donde caben hasta 40 personas. Pero ahorita estamos restringiendo el aforo a máximo seis en la habitación”, nos comentó Andrea.

Sin embargo, esta situación de moteles en 14 de febrero no se percibe igual en todos lados. Álvaro Estévez, de la Gerencia General del Corporativo Hotel Pasadena, nos platicó que él ve el panorama de forma desalentadora.

Y es que no solo les ha afectado la pandemia. Desde hace un par de años este motel ha visto cómo San Valentín no se festeja igual entre los chilangos. “La gente ya no va a los hoteles tanto como antes; prefieren ir a un restaurante y hasta ahí”, comentó Álvaro.

Además, también está consciente de que la covid-19 trajo consigo una ola de pérdida de trabajos. Por lo que los posibles clientes no pueden o no quieren darse el lujo de gastar en un motel.

Eso se refleja en las reservaciones, pues Álvaro nos comentó que han estado bajísimas. Eso representa un gran problema económico para el mismo motel ya que “los gastos nos han aumentado con el equipo especial para el personal y los instrumentos de desinfección para las las habitaciones”.

Foto: Archivo Chilango/Cortesía V Motel

A pesar de todo, tanto Andrea como Álvaro coinciden en algo: los moteles en 14 de febrero y el resto del año son espacios seguros, pues cuentan con protocolos sanitarios.

Por ejemplo, en el Hotel & Villas Pasadena, además de desinfectar con una solución clorada y otra a base de alcohol, se usan instrumentos como máquinas de ozono y de vaporizaciones.

En V Motel Boutiqueno se quedan atrás. En cada habitación, después de una primera limpieza profunda, se realiza una desinfección con luz ultravioleta. Y finalmente se realiza otra más con termonebulización.

Aunque eso sí, también es responsabilidad de los chilangos investigar qué lugares siguen las medidas al pie de la letra y también deben seguir en todo momento las indicaciones.

Foto: Archivo Chilango/Cortesía Hotel Metrópolis

Moteles en 14 de febrero

Si después de todo esto, estás pensando en hacer una reservación en algún motel este 14 de febrero, aquí te recomendamos algunas opciones.

La diversión nunca falta en los moteles y si no te importa ir a Santa Fe, este es el lugar perfecto. Sus villas y suites ofrecen el clásico potro del amor, cubos eróticos, un rincón fetish y algunas tienen hasta tina de hidromasaje.

Foto: Archivo Chilango/Cortesía Pop Life Hotel

Santa Fe Hotel & Villas

Cuánto: $650 a 1,100 de domingo a jueves; de $900 a $1,300 viernes y sábados.

Dónde: Carretera México Toluca Km 13.2 #1285, Col. Lomas de Santa Fe.

V Motel Boutique

Para impresionar a cualquiera, una excelente opción de moteles en 14 de febrero son los del V Motel Boutique. Tienen un menú de juguetes sexuales y encuentras el viejo y confiable tubo y potro del amor y el jacuzzi. Algunas villas y suites cuentan con alberca (hasta con tobogán), cuarto de vapor y/o cama de masaje.

Cuánto: de $1,500 a $8,000

Dónde: Periférico Norte, Viaducto y Periférico Sur

Metrópolis

Aquí puedes pasar de Cancún a Madrid en un segundo, ya que las habitaciones de este motel tienen nombres de distintas ciudades del mundo.

Además, es el lugar ideal para las parejas que buscan algo al nororiente de la CDMX. Sus instalaciones son básicas, pero suficientes a la hora de la verdad.

Cuánto: $640 a $840 de domingo a jueves; de $760 a $1,010 de viernes a sábado.

Dónde: Av José López Portillo 53, Ejidal Emiliano Zapata, Ecatepec.

Interlove

Ahora que si buscas moteles en 14 de febrero en Interlomas, esta es la opción. Tiene cinco tipos de habitaciones, por lo que puedes vivir distintas experiencias. Todos los espacios cuentan con un rincón fetish y un sillón del amor. Hay algunas que también incluyen jacuzzi.

Sin embargo, aquí todo se pone en más ambiente gracias a los espejos en el techo y a la iluminación ambiental personalizada en cada suite y villa.

Cuánto: $520 a $750

Dónde: Av. Palo Solo 101, Col. Palmas Altas, Huixquilucan

Pasadena

Aquí hay para todos los gustos y fantasías. Dentro de las habitaciones puedes disfrutar de: canales para adultos, sauna privado, jacuzzi, potro, alberca privada, tubo, cama de masaje, regaderas con inyectores de hidromasaje o hasta un llamado rincón del sacrificio (por si te gusta eso del BDSM).

Cuánto: de $595 a $2700

Dónde: Av. Revolución 826, San Juan, Benito Juárez

Motel Piramides Del Valle

Otro de los moteles en 14 de febrero que puedes visitar es este que se ubica sobre Eje 8, muy cerca de Av. Universidad.

Todos los cuartos tienen una iluminación que despierta el romance y la sensualidad. Además, encuentras divertidas atracciones como el fajódromo y el columpio. Si eso no es suficiente, también tienen habitaciones con jacuzzi o alberca.

Cuánto: $500 a $1,500

Dónde: José María Rico #632, Col del Valle Sur, Benito Juárez.

ABCentral

Entre los moteles en 14 de febrero para dejar volar la imaginación, encuentras este que se ubica en Ecatepec.

Lo mejor, es que ofrece excelentes opciones desde su suites más sencillas: juegos de cubos eróticos, sillón del amor, tubo, triángulo de posiciones. Las demás opciones además tienen jacuzzi o una alberca.

Cuánto: $800 a $2,550 de domingo a jueves; $900 a $2,600 de viernes a sábado.

Dónde: Luis Echeverría Álvarez #34, Col, Melchor Muzquiz, Ecatepec.

Pop Life Hotel

Este es un clásico entre los moteles en 14 de febrero de la CDMX. No sabemos si es su decoración e iluminación tan colorida o sus precios lo que más llaman la atención de los chilangos.

Ofrecen cuatro tipo de habitaciones distintas, pero todas ellas ponen el ambiente que necesitas para darle vuelo a la hilacha. Aunque también puedes tener nuevas experiencias en el rincón del sacrificio, silla giratoria, potro del amor, arco de posiciones o jacuzzi.

Recuerda que la transición al semáforo naranja lleva su respectiva recomendación: “Sin bajar la guardia”. Así que, si es posible quédate en casa, pero si decides salir, sigue todas las medidas de prevención indicadas por la Secretaría de Salud.

