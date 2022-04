Es hora de que conozcas Tururú, el juego de mesa más chilango del mundo. Si vives en la CDMX obviamente te habrás subido a la limusina naranja y has recorrido “de pe a pa” toda la ciudad gracias a este medio de transporte.

Instrumento de traslado chilango por excelencia, no es de extrañarse que hayan surgido fans de nuestro querido STC, entre los que se encuentran Gabriel Velázquez, un ingeniero en sistemas que cambió las computadoras por la creación de juegos de mesa. Él es el creador de ‘Tururú’, un juego que hace honor a ese sonido tan emblemático que ya se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana.

“Al día siguiente yo tenía que ir al centro a comprar algunas cosas. Y de esas veces que vas solo pensando en tus asuntos y viendo a cualquier lugar, me venía acordando del juego del día anterior. Venía en el vagón y al entrar a la estación en cuanto se detuvo el tren, justo a mi derecha quedó a la vista el mapa de todas las estaciones del Metro. En ese momento traía la imagen del tablero del Turista y me dije: “eso literalmente es un tablero, de ahí se podría diseñar un juego de mesa del Metro”. Ese mismo día llegué a casa, tomé un papel y pluma, y comencé a escribir la mecánica del juego”, recuerda Gabriel.

Debido a que esa fue la inspiración de Gabriel debido a su juego familiar, la mecánica de Tururú, un juego de mesa 100% chilango, podría recordar a la del Turista o Monopoly, pues se basa en la compra de propiedades. Aunque también tiene sus diferencias.

Ellos están tratando de que el uso de la tecnología no sea un impedimento para la convivencia en persona y la usan a su favor.

Actualmente —y también desafortunadamente—, todos tenemos un teléfono inteligente en las manos y dependemos de él. Es por ello que decidimos incluir tecnología para que la gente no se sienta desesperada por no tener su teléfono en las manos. De tal forma que, si obtienes un “TURURU” en el dado, tendrás que sacar un “TURURU”, que no es otra cosa que una pequeña tarjeta en forma del boleto del Metro donde deberás seguir algunas instrucciones. Algunas de esas tarjetas no tienen nada escrito, sino un código QR el cual tendrás que escanear con tu celular y descubrir en la pantalla de tu teléfono lo que tienes que hacer