Para los admiradores de la cultura japonesa, vivir el hanami, al menos una vez, es una especie de fantasía idílica que está reservada para quienes han tenido el privilegio de visitar aquel país. ¿Qué es el hanami? Aunque esta palabra se usa de forma indistinta para la contemplación de la belleza de todas las flores, está fuertemente asociada a la contemplación de una en especial: la flor de los cerezos.



Cuando llega la primavera, a finales de marzo y principios de abril, las calles de Japón se llenan de una paleta de colores que son predominantemente rosados, aunque también hay algunos cerezos cuyas flores son blancas. Los japoneses acuden en grupos a disfrutar de la floración de los cerezos: extienden tapetes en los jardines y plazas públicas y ahí, bajo los árboles, contemplan su belleza y pasan el tiempo con amigos.

Pero, ¿por qué especialmente en Japón y no existe un hanami en la Ciudad de México, por ejemplo?

Estamos en el Parque Bicentenario, muy cerca del Metro Refinería, al Norte de la CDMX. Además de ser un lugar privilegiado para hacer ejercicio al aire libre (cuenta con pistas para correr, canchas y jardines muy bien cuidados), también es hogar de las poquísimas sakuras —cerezos japoneses— que podemos encontrar en la Ciudad de México.



Aquí nos encontramos con José Duarte, quien se dedica a la jardinería del parque y conoce muy bien su historia.

José nos comenta que muchas personas han venido al orquidario del Parque Bicentenario, porque algunas notas en internet dicen que se encuentran ahí dentro debido a las condiciones de calor y humedad del lugar. Pero no es así. «Esto es falso, dentro del orquidario no tenemos árboles de ese tamaño. Tenemos, como su nombre lo indica, una gran variedad de orquídeas, pero las sakuras están fuera. Si puedes poner en tu nota que esa es información falsa, te lo voy a agradecer mucho», dice José.

Además, el experto enfatiza que aunque sí tienen árboles de cerezo, no esperen fotos idílicas como las del internet.

«Sí, los árboles florecen, de hecho ahorita están en la etapa final de su floración. Pero tienen que saber que para que una sakura florezca se necesita de un clima muy especial, de un invierno y una primavera muy marcadas. Ese contraste entre un invierno con nieve y una primavera muy cálida, además de la altitud como la que hay en Japón, es lo que hace que se pueda encontrar este árbol en ese país y no en el nuestro. Si hay flores, pero no son tantas, para que no se decepcionen».