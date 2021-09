¿Buscas un plan diferente pero que sea igual de divertido? Estos lugares para disfrutas de juegos de mesa son la opción para ti.

Si estás cansado de los mismos hobbies y actividades con tus amigos, te tenemos una propuesta muy interesante. El gameboarding, aka juegos de mesa, es un pasatiempo muy popular en países como Alemania y Estados Unidos, dentro de este encontramos juegos de tableros, de roles y cartas entre otras modalidades. Además, estos juegos no sólo son entretenidos, también ayudan a desarrollar habilidades cognitivas como la memoria, estrategia y resolución de problemas.

Desde hace un par de años la popularidad de los juegos de mesa ha ido en aumento en México y cada vez hay más lugares para darse un clavado en este fascinante mundo. ¡Fuera prejuicios! Dale una oportunidad al gameboarding y conoce joyitas como Catán, Patchwork, Carcassonne o Seven Wonders en estos divertidos espacios lúdicos de la capirucha.

Raven Folks

Comida deliciosa y juegos de mesa, ¿qué más se puede pedir? No importa que seas un jugador experimentado o no tengas ni idea, Raven Folks es el nido que recibe a todo aquel dispuesto a aprender. En este lugar hay más de 400 títulos distintos, así que hasta los más quisquillosos encontrarán un juego que les robe el corazón. La comunidad es lo más chido, el staff te trata como un amigo desde que entras. Aquí también se reúnen a jugar Magic, incluso jugadores profesionales. ¡Ay wey! No olvides probar las papas con chips de camote, tan rifadas como el lugar.

Dónde: Chihuahua #142, local E, Roma Norte.

Horario: Mar-Dom 13-22 h

Instagram: @ravenfolks.boardgames

La Caravana

Aunque la colonia del Valle es muy fresona, también tiene lugares relajados para pasarla bien. La Caravana es uno de estos espacios donde vienes a disfrutar con tus amigos jugando juegos de mesa. La variedad de títulos es enorme, pasando por los clásicos hasta juegos sólo aptos para los más avanzados. Eso no es todo, aquí le entran a los juegos de roles —como Dungeons and Dragons de las series gringas— y los jugadores van caracterizados. Snacks, mucha buena onda y hartas carcajadas te esperan en este lugar.

Dónde: Fresas #59, Tlacoquemecatl del Valle.

Horario: Dom-Jue 15-22 h, Vie y Sáb 15-23 h

Instagram: @lacaravanacdmx

El Duende

¿Se acuerdan de esos sábados de felicidad eligiendo películas en Blockbuster? Pues ese es el vibe de El Duende. Quizás sea el estilo de sus anaqueles lo que nos recuerda esos momentos, no lo sabemos, pero de lo que estamos seguros es que los fines de semana son más divertidos en este lugar. Aquí puedes elegir uno de los juegos disponibles para jugar o incluso llevar tus cartas de Magic para armar las partidas —¿se dice así?— con tus amigos. El espacio es enorme y las mesas muy amplias, así que puedes extenderte con toda comodidad.

Dónde: Insurgentes Centro #31, primer piso. Colonia San Rafael.

Horario: Sáb 11-22 h y Dom 11-18 h

Instagram: @juegoselduende

Orcs Stories

¿Dónde están mis sureños fans de los juegos de mesa? *Grita en español* Coyoacán tiene su propio rinconcito para descubrir el mundo del gameboarding: Orcs Stories. Esta cafetería lúdica también se defiende con una buena cantidad de títulos entre los que puedes elegir: hay juegos de estrategia, de misterios, de zombies, conquistas, granjas y más. El staff es muy cálido y paciente, así que no tengas pena de preguntar, están dispuestos a explicarte hasta que todo quede claro. Si andas buscando un juego para tu casa, checa su tienda física o en línea.

Dónde: Miguel Ángel de Quevedo #486, Plaza Santa Catarina, local 11.

Horario: Mar-Dom 13-20 h

Instagram: @orcs_stories

MTG Wolf

Para los fans de los juegos de cartas como Magic, Yugi-Oh! y Pokémon está MTG Wolf. En este lugar los jugadores se reúnen para armar partidas y echar la sana convivencia, eso sí, cuando ninguno se enoja porque perdió. Como el lugar se ha convertido en una meca de estos juegos también organizan algunos talleres, clases y por supuesto torneos donde puedes poner en práctica tus estrategias más perronas. Si andas buscando algo en específico para tu deck, échale un ojo a sus vitrinas. Aquí se toman muy en serio este universo y puede ayudarte a encontrar lo que buscas.

Dónde: Xicoténcatl #182, del Carmen Coyoacán.

Horario:Mar-Dom: 1:00 pm a 7:00 pm

Instagram: @mtg_wolf

