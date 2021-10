Andrea Aguilar es la artista detrás de los retraros en el Metro de CDMX; empezó haciéndolo para practicar y ahora le gusta alegrar el día a otros pasajeros.

Mientras va sentada en el Metro, Andrea Aguilar observa detenidamente a todos los pasajeros. Su mirada se detiene en un hombre. Él va distraído viendo su celular. Durante 15 minutos, ella no le quita la vista de encima. Lo observa fijamente mientras dibuja los primeros trazos con plumones y gises en una hoja de su libreta.

Han transcurrido varias estaciones y él no sabe que es el protagonista de un retrato, hasta que Andrea se levanta de su lugar, le extiende la mano y le entrega una hoja de papel con la obra terminada. Él mira el dibujo sorprendido y lo recibe con una sonrisa.

Esta no es la primera vez que Andrea Aguilar, de 25 años, dibuja a un pasajero o pasajera del Metro. Es una práctica que adoptó hace años para mejorar su técnica; sin embargo, su trabajo se popularizó en la pandemia.

La artista detrás los retratos en el Metro de CDMX

Dibujar, dibujar y dibujar. Ese fue el consejo que Andrea y sus compañeros recibieron de un profesor cuando estudiaban en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Así que Andrea aprovechó el trayecto de hasta tres horas que hacía diario desde Aragón hasta Xochimilco para poner en práctica el consejo.

Dibujaba pasajeros del camión y del Metro, pero se enfocó en este último sistema de transporte porque no se mueve tanto como el autobús. Nunca enseñaba los retratos ni los grababa.

Años después, cuando comenzó la pandemia por covid-19, la joven decidió abrir un perfil en TikTok y se encontró con la cuenta de Devon Rodríquez, quien subía videos dibujando retratos de pasajeros del Metro de Nueva York.

“Lo vi y dije: ‘¿por qué no lo intento yo pero a mi modo?’ Empecé a hacerlo poco a poco, los grababa pero no los subía y me fui animando.

“Empecé a grabar y a subir y un día, de repente, despierto y veo que un video que había subido le encantó a las personas que lo vieron”, explica Andrea Aguilar en entrevista conChilango.

Como ya tenía tiempo dibujando en el Metro, ella aprendió a observar a las personas.

Para sus obras elige a quienes están más distraídas o más cómodas. Eso significa que van a estar un largo rato sentadas y le dará tiempo de dibujarlas. Suele concluir el dibujo en nueve estaciones (unos 15 minutos si la limusina naranja no se atrasa).

La mitad de las ocasiones, Andrea termina su obra y la entrega antes de que la persona se baje. Hasta ahora la reacción de los pasajeros siempre ha sido de sorpresa y alegría.

“Siempre se impactan, como que nunca piensas que alguien se va a fijar en ti o tal vez estás teniendo un día muy pesado. Se sorprenden muchísimo y les cambia completamente el semblante.

“Yo soy scout y tenemos la premisa de que tienes que hacer una buena acción a alguien cada día. Sacarle esa sonrisa a alguien es super padre porque aparte de que puedes hacerlos felices les gusta tu arte y es algo bastante satisfactorio”, cuenta.

Solo en una ocasión, una pasajera se mostró incómoda con la actividad de Andrea, por lo que ella decidió terminar el retrato y borrar el video para no incomodar a la mujer.

Una forma de reactivarse

Hasta antes de la pandemia, Andrea se dedicaba a hacer escenografías, pero como todo cerró ya no tenía tanto trabajo. Al retomar el dibujo sintió como si se volviera a activar.

Actualmente se dedica a tatuar y vender obras y pinturas.

Respecto a los retratos en el Metro de CDMX, suele hacer 6 u 8 a la semana, pues usa constantemente la limusina naranja.

De todos los dibujos que hace, Andrea Aguilar suele grabar 3 o 4; sin embargo, no todos los sube a sus redes sociales.

“La gente busca en general una forma que sea lo más realista posible y cuando no ven algo realista muchas veces no les llama la atención y pensé que no les iba a gustar tanto mi estilo, pero cuando vi mensajes de apoyo fue bastante padre”, confiesa.

Sobre su obra ha recibido todo tipos de comentarios, desde mensajes de apoyo y admiración hasta críticas. Sin embargo, se siente contenta y entusiasmada con los resultados que ha tenido su arte.

“Me gusta bastante dibujar en el Metro y hacer feliz a las personas. Cada día es más difícil porque con el regreso a actividades hay más gente y ya no es tan fácil alcanzar un lugar o seguir viendo a la misma persona porque se llena el vagón.

“En este momento estoy en vísperas de la titulación y así poder seguir trabajando en el arte”, concluye Andrea Aguilar.

Ahora que ya conoces a la artista detrás de los retratos en el Metro, te invitamos a conocer el plan para cerrar la Línea 1 de la limusina naranja con este video.