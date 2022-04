¿Un pequeño Xochimilquito en el Edomex? Lirios, juncos y bóvedas de árboles son algo inusual para quienes piensan en el norte de la Ciudad de México, en la zona limítrofe con Tlalnepantla. Al mencionar este tipo de paisajes de inmediato vienen a nuestra mente zonas del Sur de la CDMX, donde los humedales y las zonas lacustres no son algo inusual. Pero sí, el norte también tiene lo suyo: un lugar que es casi un secreto para quienes no son habitantes de la zona.

Su nombre oficial es ‘Vaso Regulador Carretas Ixtacala’, esto debido a que es un predio compartido entre las colonias de Nueva Ixtacala y San Juan Ixtacala. Sin embargo, las personas que lo visitan lo han rebautizado. Así como “la tierra es de quien la trabaja”, los lugares de recreación son de quienes los viven y disfrutan. Así es como este lugar ha sido nombrado cariñosamente como “La Presa”, “El Xochimilquito” o “El Pequeño Xochimilco”.

Esto se debe a que, sobre todo en época de lluvias, el Vaso Regulador Carretas se llena de verdor y de flores de lirios de color morado. Un paisaje que crea un contraste casi insólito con los bodegones y la zona industrial de la Calzada Vallejo, avenida que delimita a este oasis poco usual para quienes viven en la zona norte de la Ciudad.

Don Camerino viene acompañado de sus dos perros: un schnauzer color plata y otro pequeño criollo. El día de hoy viene escoltado por sus perrhijos, a quienes trae a pasear y poder hacer una ruta al aire libre.

“Nos gusta venir porque aquí en la zona no hay muchos parques. Se puede decir que soy vecino, no vivo lejos. Pero me acabo de enterar durante la pandemia de la existencia del lugar, porque los pocos parques que hay por acá estaban cerrados y no podíamos sacar a correr a los animalitos” nos cuenta.