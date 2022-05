Bien dice el refrán popular que “ni en lunes, ni en martes, vayas sin dinero a ninguna parte” y mucho menos después de enterarte de que en estos tianguis ¡la paca se vende entre semana!

“Echar paca” no debería ser una actividad exclusiva de fines de semana de ocio. ¡No! Echar paca, como cualquier otro deporte extremo, debería ser un entrenamiento constante, una práctica semanal que nos permita explorar los territorios desconocidos de esas descomunales montañas de ropa. ¡Ojo acá! Porque la paca de estos tianguis chilangos quiere que la explores ¡entre semana! Dile sí al regateo de la cháchara de paca en estos tianguis y salte de la rutina semanal con ayuda de “paquita”.

¿Nunca has pensado que la palabra PACA debería tener su propio acrónimo? Uno que significara algo más o menos así: Paca Asombrosa Colorida y Ahorradora: P.A.C.A. ¡La paca nos ha dado tanto! Pregúntate si en cambio le has dado suficiente de tu parte y si no, comienza a hacerlo visitando a la paca en estos tianguis que se ponen entre semana.

¡No hay nada más dulce que la paca de “El Salado”!

La cháchara y la ropita de paca de El Salado en Santa Martha Acatitla es una de esas joyas tiangueras que la bandita chilanga, conocedora o no de la búsqueda de “la chida”, debería de conocer por lo menos una vez en su chilanga vida. Este gigantesco y caótico tianguis, que además se pone entre semana, alberga en su corazón una de las pacas más codiciadas… ¡paca americana de la buena! ¡Todavía con etiqueta! ¡Nuevecita y de paquete!

Sin quite ni pena, si decides ir a explorar su paca, ni te apenes y ponte a revolver las pilas de ropa porque todo eso de seguro es un “ofni” en potencia. Conviértete en coleccionista de esos “objetos fashion no identificados” en tu próxima excursión a la más dulce de las pacas: la del tianguis El Salado.

Cuándo: Miércoles

Dónde: Frente a Metro Acatitla, Sentimiento de La Nación 615, Ermita Zaragoza, Iztapalapa.

¡Sales y listo! ¡Ya estás en el tianguis Salesiano!

Encontrar ropa de segunda mano, de esa que todavía aguanta unas veinte buenas puestas, nunca había sido tan fácil como en el tianguis Salesiano. Este tianguis, que también te invita a que lo recorras entre semana, toma su nombre del lugar en donde se ubica: el Parque Salesiano, localizado justo en los límites de las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Aquí puedes encontrar desde ropa de segunda polilla hasta ¡ropa con etiqueta de estreno!

Dicen que el mejor ajuar siempre tiene las 3 B’s: ¡bellaco, bestial y buchón! La clave para llegar es bajarte en el metro Colegio Militar de la línea azul del metro chilango: ¡sales y listo! ¡Llegaste al Salesiano!

Cuándo: Viernes

Dónde: A unas cuadras del Metro Colegio Militar, Miguel Hidalgo.

¡Paca fina (y no tan fina) en el tianguis de Sullivan!

Las calles de Gabino Barreda y Rosas Moreno en la colonia Cuahtémoc funcionan como el escenario ambulante del tianguis de Sullivan Y su paca es tan ecléctica como el nombre de quien inspiró nominalmente a esta calle, el famoso ferrocarrilero James Sullivan. Este tianguis lo tiene todo, desde las frutas y vegetales más frescos, hasta la ropa de paca más ‘fresqui’ de la zona. ¿Ya te dijimos además que la calle Sullivan también es el lugar donde se pone el Tianguis del Arte?

Cerros de ropa usada (las bolitas en los suéteres de aquí son gratis), además de paca garantizada de a “5,10 y 20 peso” y prendas tan nuevas que hasta les ves el brillo en el nylon, ¡quieren llegar desde Sullivan hasta tu clóset! Si la ropita de marca es lo tuyo, “papaloy”, pero te duele el codo cuando ves el precio en el centro comercial, el tianguis entre semana de Sullivan es para ti.

Cuándo: Martes y viernes

Dónde: Sullivan casi esquina con Reforma e Insurgentes, puedes caminar desde la estación del Metrobús Reforma hacia el Monumento a la Madre.

¡La paquita más desobediente está en la Tianguis Disidente!

¿Has escuchado acerca de la reivindicación del espacio público? ¿Y de que el espacio también es político, lugar de lucha y resistencia? ¡Pues eso es la Tianguis Sexo-Disidente! Esta tianguis nació de la voluntad autogestiva de colectivas disidentes para reivindicar el espacio de la Glorieta de Insurgentes, glorieta que por años ha sido la antesala a la zona más arcoiris de la cedemex: Zona Rosa. ¡Ahora este territorio más que rosa, es multicolor y lleva los colores del arcoiris!

Esta tianguis existe porque resiste y su objetivo principal es demostrar que el comercio libre y el intercambio horizontal –y sexual– es necesario para cuestionar al sistema capitalista. Lo mejor de esta tianguis, que además también está abierta entre semana, es que puedes encontrar desde ropa vintage de segunda mano, hasta algunos ajuares más exóticos como leotardos de cuero, arneses y cosillas más estrambóticas y picaronas. Pero lo más chido de toda la tianguis… ¡son sus pasarelas drag y las actividades culturales multicolor de su agenda!

Cuándo: De miércoles a sábado

Dónde: Bajo puente de la Glorieta de Insurgentes, Cuauhtémoc.

